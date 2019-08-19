 Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Супрун, Украина на 100% обеспечена вакцинами от гепатита B, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюш, полиомиелита и хиб-инфекции.

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И.о. минздравоохранения информирует, что существует только несколько причин и состояния, при которых нельзя вакцинироваться:

- Острое заболевание, сопровождающееся температурой более, чем 38,5°С.

- Серьезная аллергическая реакция.

- Беременным нельзя делать прививки КПК и другими "живыми" вакцинами.

- БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее двух кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в иммунной системе.

- ОПВ не вводится, если человек имеет тяжелые формы иммунодефицита.

В остальных случаях, по мнению Супрун, прививки делать не просто можно, но нужно.

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"Бесплатная вакцинация по календарю прививок - это право, реализации которого никто не может препятствовать", - написала и.о. министра.

енить. И все украинцы имели гарантированный доступ к качественной медицинской помощи, вакцинации частности.

Опровержение распространенных мифов о вакцинации.

Почему доверие к вакцинам - это важно

Календарь прививок

Где можно сделать прививки

Список вакцин, которые закупает МОЗ Украины и их наличие в регионах.





