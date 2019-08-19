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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вакцина (392) медицина (1842) прививка (82) Супрун Ульяна (561)

 Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что теперь украинцы могут пожаловаться на горячую линию Национальной службы здоровья, если им откажут в вакцинации или скажут, что в медучреждении нет вакцин.

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Супрун, Украина на 100% обеспечена вакцинами от гепатита B, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюш, полиомиелита и хиб-инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов

И.о. минздравоохранения информирует, что существует только несколько причин и состояния, при которых нельзя вакцинироваться:

- Острое заболевание, сопровождающееся температурой более, чем 38,5°С.

- Серьезная аллергическая реакция.

- Беременным нельзя делать прививки КПК и другими "живыми" вакцинами.

- БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее двух кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в иммунной системе.

- ОПВ не вводится, если человек имеет тяжелые формы иммунодефицита.

В остальных случаях, по мнению Супрун, прививки делать не просто можно, но нужно.

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"Бесплатная вакцинация по календарю прививок - это право, реализации которого никто не может препятствовать", - написала и.о. министра.

енить. И все украинцы имели гарантированный доступ к качественной медицинской помощи, вакцинации частности.

Опровержение распространенных мифов о вакцинации.
Почему доверие к вакцинам - это важно 
Календарь прививок 
Где можно сделать прививки 
Список вакцин, которые закупает МОЗ Украины и их наличие в регионах.

Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун 01
Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун 02
Если вам отказывают в вакцинации, жалуйтесь, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143548
 
   
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В роддомах пёрнуть бесплатно нельзя, а эта маразматичка прицепилась к вакцинации, с которой обычно проблем нет.
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Супрун, а куда жаловаться на взяточничество в медучреждениях, пьянство хирургов, врачебные ошибки и халатность, которые приводят к смерти пациентов. а такое встречается сплошь и рядом? А куда жаловаться на высокие недоступные цены на оперативное лечение, лечение онкозаболеваний и отсутствие страховой доступной медицины? Куда стучаться? Тебе в голову?
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Она на прививках пиарится, обещала несколько лет назад, а обеспечила только сейчас, можно жаловаться. Как ты собираешься жаловаться на высокие цены если она сама их создала, до неё цен не было вообще.
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