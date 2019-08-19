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 Экономика, Общество
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Все про:Ляпина (300) топливо (460)

 Хранение горючего компаниям надо лицензировать, только если они занимаются топливом, - Ляпина

Постановление Кабинета Министров, которое обязывает предпринимателей получать лицензии на хранение топлива, уже вызвало волну критики у бизнеса.

Так, предприниматели, не имеющие никакого отношения к видам деятельности, связанным с переработкой и продажей топлива и, использующие топливо исключительно для своих производственных целей столкнулись с необходимостью получать лицензию на его хранение. Об этом сообщила Глава государственной регуляторной службы Ксенья Ляпина в эфире 24 канала.

По словам Ляпиной, лицензировать нефтебизнес необходимо, однако для корректного действия постановления из него необходимо исключить предпринимателей, не имеющих никакого отношения к данной сфере.

"Хранение горючего надо лицензировать, если речь идет о виде деятельности. Я еще раз скажу, нефтебаза – надо лицензировать? Безусловно, надо лицензировать. Там и акцизные риски, там и риски физические, опасность, которую она несет и так далее, и так далее. Надо? Надо. А там, где это небольшие объемы, которые не относятся к потенциально опасным видам деятельности, то их надо как раз оттуда и исключить. И они не несут никакой угрозы ни бюджетным поступлениям, ни то другим", – заявила Ляпина. По словам главы ГРС, ее служба обратится в новую Верховную Раду и новую налоговую службу с призывом избавить предпринимателей от некорректного понимания постановления.

"У нас такое разъяснение уже готово, мы готовы им поделиться, мы там юридически обоснуем, почему лицензирование должно быть исключительно в том случае, если это вид деятельности", – сообщила глава ГРС.

Источник: https://censor.net.ua/n3143545
 
 
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Чем мне "нравятся" реформаторы совкового пошиба - тем, что сильны задним умом. У них всегда власть виновата, даже если они во власти
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и к чему ваш пардон высер Ляпина как раз делает то что должна была сделать Рада когда принимала закон .....а потом КМУ подмахнул галиматью.... я то юрист читал.... и я юрист НЕ ПОНЯЛ что именно прописано в Законах...КМУ просто дублирует текст из Закона, увы.. если читать без всяких между строк то Лицензию обязан иметь каждый собственник авто или водитель-- если он хранит в гараже одну-две про запас... 20 литровые канистры бензиа или дизтоплива...
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а вот это есть реальный и огромный позитив!!!
это практическая помощь бизнесу.
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Все как всегда. Напринимают лобуду, потом начинают чухаться, а что мы натворили???? Да, считает Правительство лицензоровать хранение, пусть лицензируют от объёмов. Все. А то хитросделанных много. Насколько я помню, дорогу поделили на 40 участков л шь бы не идти на официальные торги. А то сегодня это для собственных нужд на столетие вперёд, а завтра, ну продали, деньги надо и так каждый месяц....
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Вся эта процедура (с лицензиями) затевалась с целью борьбы с нелегальным оборотом ГСМ!
Все, кто работал ЛЕГАЛЬНО - лицензии получили, а кто работал НЕЛЕГАЛЬНО - как торговали, так и торгуют нелегально!
В итоге: легальные предприятия - полиняли на деньги, нелегальные - не пострадали!
Всё, как всегда: кто везёт - на того и грузят !!!
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