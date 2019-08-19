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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4860) эксгумация (53) МИД Польши (229) Волынская трагедия (109) Чапутович (77)

 Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович

По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, шанс на изменение украинской позиции по делу запрета на эксгумации польских жертв дает предстоящий визит в Польшу нового президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что трудно себе представить, чтобы Россия препятствовала приезду Анджея Дуды на торжественные мероприятия к 10 годовщине Смоленской катастрофы в следующем году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я не представляю себе, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск", - отметил он в беседе с "Rzeczpospolita".

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На вопрос о возможном визите Владимира Путина на торжества, связанные с 75-летием освобождения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, он сказал, что не знает, кто войдет в состав российской делегации, а организатором и хозяином мероприятий будет Музей в Освенциме.

Яцек Чапутович прокомментировал также польско-российские отношения. Министр сказал, что не хочет, чтобы Польша считалась самым большим врагом России, но положительному прорыву препятствует политика России. По его мнению, препятствиями являются действия Москвы в Украине, преследование политической оппозиции и несоблюдение положений Договора о ядерном оружии средней дальности (INF). Проблема обломков Ту-154М, которые до сих пор находятся на территории России. Министр сказал, что в этом вопросе "есть блокада".

Во время первой за предыдущие пять лет встречи министров иностранных дел Польши и России, которая состоялась 17 мая в Хельсинки, Яцек Чапутович и Сергей Лавров согласились, что обеим сторонам важно гарантировать равный доступ к обломкам машины.

Яцек Чапутович сказал тоже, что Польша получает "позитивные сигналы" из Украины в деле отмены запрета эксгумаций жертв Волынской трагедии, введенного два года назад Институтом национальной памяти. На взгляд главы польской дипломатии, шанс на изменение украинской позиции в этом деле дает запланированный по случаю годовщины начала Второй мировой войны, визит президента Украины в Польшу.

Источник: https://censor.net.ua/n3143543
 
 
 Топ комментарии
 
Мариупольский активист и бывший боец АТО Руслан Пустовойт говорит, что Кирсанов ведет себя очень нагло и дерзко, и не считает себя виноватым.

"Он ведет себя очень нагло, заявил, что никуда из Мариуполя уезжать не собирается, будет жить тут. Он сам в Восточном микрорайоне живет, который тогда по его наводкам обстреливали боевики. Там мать его живет, жена. Представляете, он стрелял фактически в них. Ведь благодаря его безграмотности, его ошибке боевики в тот день обстреляли не блокпост с нацгвардейцами, а мирный микрорайон. Погибли дети, люди остались без рук и без ног. А ему хоть бы что", - возмущается Руслан Пустовойт.

Зачем нам Польша?
Вот что происходит в Украине.
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Я раніше думав,що в Україні зайві 13%,тих хто голосував за Медведчука,а виявляється що є ще 8%,тих хто голосував за Порося))Ви брати близнюки))
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Очікують, що Зеля здасть національні інтереси.
І їх можна зрозуміти, бо він такий і є.
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Зроблять з українців агресорів та фашиздів.
Посібників німецьких нацистів.
Ото москалі зрадіють..
Мене взагалі дивує, що колишні імперії мають нахабство ображатись на нашу спробу звільнитись від їхнього протекторату.
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Сама велика помилка Поросятників,це те що вас жуже турбує що скажуть москалі.
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Тупа вівця не може бути образою. На відміну від дорогенької.
Бо перше - правда, а друге - наклеп (мало б бути дешева хвойда).
А якщо розкрити питання ширше, вийде тупа дешева вівця.

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7808
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Не так.
Мене особисто турбує, що діями нової української влади будуть підтверджені обвинувачення та фальсифікації української історії та персоналій і все це вустами парашних змі та ботів розійдеться по світу, створиться стійке негативне сприйняття всього українського.
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Треба не замовчувати,а розбиратись зі спільною історією,бо у вас кацапська натура випирає,накшталт іхтамнєт.
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А ніхто не замовчує.
Просто твій ЗЕ не буде відстоювати нашу правду, бо вона йому не цікава і не знайома.
Він погодиться зі всім, аби йому голову не морочили.
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Ваша правда?Є одна правда,не буває двох чи трьох,чи п"яти правд.
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якщо в тебе немає національної свідомості та гордості, то тобі нічого не поясниш.
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когда началась Вторая Мировая война?
---чта?
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можна навіть це спитати президента
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Черчилль шарив: Можна обманювати частину народу весь час, і весь народ певний час, але неможливо обманювати весь народ весь час
Якщо народ між ганьбою і війною вибирає Зелупу, він отримає і війну і Зелупу
Кращий аргумент проти демократії - 5 хв. бесіди з виборцем Зелупи
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нічого не поробиш--демократія..мать її
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Ми жили у ганьбі п"ять років при Поросяті.Він так і не назвав війну,війною.
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Во это да, а почему это пригожинские прутнесосы за путинские деньги продолжают поливать Порошенко дерьмом? Неужели зеленский выгоднее кремлю? Да ладно, а я что вам говорил?

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7314 Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 671
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Горчички? Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович - Цензор.НЕТ 9705

Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?

Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7487
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Я на тебе срань нульова,і так витратив забагато часу))Ти того не вартий.
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Не стріляти по колоні Гіркіна,теж Зеля наказав?
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Ось для чого Порох вніс зміни до статуту ЗСУ, щоб навіть останній малорос злой крот вітав війська "Слава Україні".
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Це єдине що зробив Порося корисного для Армії.
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Я українець, а а ти беззубий ніщеброд як був усе своє життя мордвою так і здохнеш московітом.
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Мариупольский активист и бывший боец АТО Руслан Пустовойт говорит, что Кирсанов ведет себя очень нагло и дерзко, и не считает себя виноватым.

"Он ведет себя очень нагло, заявил, что никуда из Мариуполя уезжать не собирается, будет жить тут. Он сам в Восточном микрорайоне живет, который тогда по его наводкам обстреливали боевики. Там мать его живет, жена. Представляете, он стрелял фактически в них. Ведь благодаря его безграмотности, его ошибке боевики в тот день обстреляли не блокпост с нацгвардейцами, а мирный микрорайон. Погибли дети, люди остались без рук и без ног. А ему хоть бы что", - возмущается Руслан Пустовойт.

Зачем нам Польша?
Вот что происходит в Украине.
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Зараз ближчої ніж Польща у України немає країни,звісно не про "братьні" стосунки річ,а про дружні сусідські.Тому треба не ставати в позу,а співпрацювати.
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А для Порося щось в тебе є,щоб він читав довічно,сидячі на паращі?
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- А ви точно слуга народу?
- Точно!
- А скажіть щось по слуга-народські
- Закрий ******, тупа вівця.
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бобики, у вас знову розпочався сеан групового секс гіпнозу?
раніше як звали німців? правильно--фашисти.
а зараз? не можна все життя жити в брехні.
винні? треба покаятись і вибачитисью
ви ж всим стадом кричите, що кацапські виплядки, засекретили навіки про винищення української інтелігенції в 30-х роках, а тут у вас такі ж самі методи.
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Німці не були фашистами,вони були нацистами,фашистами були Італійці.А ти старий дурень))
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я то старий, а ти, точно молодий дурень, бо розводиш антимонії вікіпедійскої тематики.
розрий свого діда і спитай хто були німці для нас в роки після 41 і...до.. хто як визначився.
сто відстотків почуєш фашист
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Я зрозумів,ти московіт,дідиваєвалє,а з ким,то яка різниця))
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не знаю, що ти зрозумів, але якщо самостійно вживаєш слово із голови, а не вікі-- ти не остаточно кончений. надія теплиться , що колись почнеш розуміти і смисл сказаного Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 8108
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Ясно.
Ті, хто вимагає від ЗЕбіла негайного закінчення війни, не хочуть розуміти, що в таких питаннях немає простих рішень - це справа тривалого часу і від нашого хотіння вона мало залежить. Вони - не минула влада і порожніх обіцянок не дають. Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 6910
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А Польша не получает сигналы про то что неплохо бы было восстановить разрушенные поляками могильные памятники воинам УПА?
Или нашим зебобикам интересы Украины как-то до заднего прохода?
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Я раніше думав,що в Україні зайві 13%,тих хто голосував за Медведчука,а виявляється що є ще 8%,тих хто голосував за Порося))Ви брати близнюки))
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Як сталося,що країна,що 5 років з кров'ю видиралася з совкового минулого, віддирала від себе кігті рашостану,раптом за лічені місяці повернулася у совок? Що ж так швидко? Невже вам,зебіли,так заважають армія, мова, віра українські? А може не сподобався безвіз? ОПа настала швидко!

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1552
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Навчи Мойшу Поросєнко Українській мові))
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Користайтеся українським аналогом - "нерозважлива розкішниця". І гарно, і тупі вівці не розуміють, і душа радіє. Так, вівця?
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Мойша,це яскравий приклад двожопості Петра,та всіх його прихильників,футболка "РАСЄЯ",руський язик,і вдовершення Ляксєй АТОшник,якого у Краматорську охороняла рота солдат.Шо там ще є?Вірі,ми бачили Томаса,якого Петро показував з двінниці))
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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Це я обов"язково спитаю,через п"ять років.
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А я ось думаю що тема гілки про відносини України та Польщі в питанні національної пам'яті, але зебіл на те і зебіл щоб перевести тему зовсім в інший бік.
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Вот я по вопросу национальной памяти как раз.
Но никому не интересно.
Русне как и зебилам переписывать историю это не в первый раз.
А представь как людям в Мариуполе у которых погибли близкие это переписывание.
Это же еще детям _ внукам и правнукам возлагать цветы на памятники убийцам " освободителям".
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Фундаментальна відмінність між мною і виборцем Зеленського - вони голосували за те, щоб мені персонально стало гірше. Не абстрактно, а цілком конкретно - такою зашкалюючою була ненависть до людей, які бачили щось хороше в Україні, не жалілись, а дозволяли собі жити і бути щасливими. Бажання розкуркулити, відібрати, розстріляти «порохоботів», вирвати з м'ясом шматок чужого пирога переважило всі мислимі раціональні аргументи.
Вони не допускали думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них.
Але і за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них
І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками, у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити - я все одно житиму краще за них.
Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом.
І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна - країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Черги до електромеханіка на два тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника.
А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти та корисні солодощі, пастила, сири, мед… Маючи паї та городи по 60 соток, як рука піднімається волати про зубожіння? Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу - тільки роби щось! Не ний.
І не пий!
А я голосувала за наше спільне краще майбутнє, і своє, і їхнє. Я не хотіла нікого репресувати, не зарилася на чужі статки, не чекала від них допомоги. Я просто хотіла, щоб нам не заважали.
Голосувала, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це «бариги» і «хунта» мирилися з каменюкою на шиї державного бюджету, а нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня.
Що іще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом, все те, чому ви показали жирний середній палець, - все піде під ніж як нераціональне барство.
Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси та безплатні мости, збиткова залізниця, пошта - здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового.
І головне. Плоть від плоті ваша, міліція, податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал: можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає, роби що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаться безкоштовні ліки у стаціонарі та виплати по безробіттю, а не для мене. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми - тільки «зробимо їх разом». І задастеся питанням - а кого ж ми все-таки «зробили»?
Мені не доведеться, я і так знаю відповідь.
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Полякам Зе-влада дозволить копати і цим самим визнають іх людьми першого сорту,а українців другим
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