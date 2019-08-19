 Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что трудно себе представить, чтобы Россия препятствовала приезду Анджея Дуды на торжественные мероприятия к 10 годовщине Смоленской катастрофы в следующем году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я не представляю себе, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск", - отметил он в беседе с "Rzeczpospolita".

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На вопрос о возможном визите Владимира Путина на торжества, связанные с 75-летием освобождения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, он сказал, что не знает, кто войдет в состав российской делегации, а организатором и хозяином мероприятий будет Музей в Освенциме.

Яцек Чапутович прокомментировал также польско-российские отношения. Министр сказал, что не хочет, чтобы Польша считалась самым большим врагом России, но положительному прорыву препятствует политика России. По его мнению, препятствиями являются действия Москвы в Украине, преследование политической оппозиции и несоблюдение положений Договора о ядерном оружии средней дальности (INF). Проблема обломков Ту-154М, которые до сих пор находятся на территории России. Министр сказал, что в этом вопросе "есть блокада".

Во время первой за предыдущие пять лет встречи министров иностранных дел Польши и России, которая состоялась 17 мая в Хельсинки, Яцек Чапутович и Сергей Лавров согласились, что обеим сторонам важно гарантировать равный доступ к обломкам машины.

Яцек Чапутович сказал тоже, что Польша получает "позитивные сигналы" из Украины в деле отмены запрета эксгумаций жертв Волынской трагедии, введенного два года назад Институтом национальной памяти. На взгляд главы польской дипломатии, шанс на изменение украинской позиции в этом деле дает запланированный по случаю годовщины начала Второй мировой войны, визит президента Украины в Польшу.