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 Происшествия, Общество
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 Среди погибших в результате пожара в одесском отеле "Токио Стар" ребенок и гражданка Австралии

Опознаны тела шестерых из девяти погибших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар". Среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143542
 
 
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Зачем гражданину Австралии снимать эту бомжатню ? Среди погибших в результате пожара в одесском отеле "Токио Стар" ребенок и гражданка Австралии - Цензор.НЕТ 8299
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Потому что до получения австралийского гражданства жила территории бывшего СССР и привычка где подешевле на этот раз подвела
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в народі поговарюють, що та бомжатня--дешевий бордель, але якщо в борделі діти??? ... Серед загиблих унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" дитина і громадянка Австралії - Цензор.НЕТ 4939
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