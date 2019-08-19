Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве. Такое положение вещей приводит к огромному стрессу для трудовых мигрантов, рассказывает президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов, сообщает 5 канал.
"Конечно, это очень неприятно, это огромный стресс для человека, но большинство людей, которые выезжают на заработки - их это, к сожалению, ждет. Я уже не говорю о каких-то нелегалах наших, которые вообще там без документов. У которых забирают паспорта - это вообще ужас, это практически рабство, трудовое рабство", - говорит Шевцов.
По данным журналистов, среди наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты: враждебно настроенное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов. В то же время, сами работники нередко становятся заложниками - фактически полностью зависимыми от доброй воли работодателя.
Именно с таким негативным опытом и связано разочарование, по крайней мере, части работников, решивших вернуться и работать дома. С другой стороны, в Федерации работодателей Украины отметили, что процессу возвращения людей пока способствует повышение зарплат. А также другие меры стимулирования работников - уже со стороны бизнеса.
Однако, по словам председателя совета Федерации работодателей Дмитрия Олейника, государство не должно пренебрегать базовыми для украинцев понятиями, такими как безопасность.
"Государство не может пренебрегать условиями жизни, безопасностью, инфраструктурой, ростом социальных стандартов - они влияют на то, что человек решит для себя - остаться здесь или уехать", - отметил Олийнык.
Нелегальное трудоустройство за рубежом приравнивается к рабству, - президент Киевской ассоциации психотерапии Шевцов
Среди наиболее острых проблем трудовых мигрантов: враждебно настроенное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов.
Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве. Такое положение вещей приводит к огромному стрессу для трудовых мигрантов, рассказывает президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов, сообщает 5 канал.
Порассуждаем, если граждане иной страны начнут плохо относиться к иностранцам, на чьей стороне будет Творец? И не известно ли уже, что "Злоба людская бессильна, если от вас не откажется Господь"?
А я вам скажу, что в Западной Европе не относятся к мигрантам, как к рабам. Наоборот, они считают нас симпатягами, и работящими, и честными, исполнительными. Запад издал много законов, чтоб уравнять людей и не ущемлять представителей других наций.
А как же тогда назвать то как у нас работодатели относятся к работнику? Учитывая, что за границей работодатели работнику платят в разы больше чем в Украине.
Навіть коментувати не хочеться.
мне бывшие наши про цензор высказываются только специфическими словами рюського языка
Приїздять і кажуть я там за місяць заробив стільки,як тут за півроку.
То де рабство ?
За три роки заробила мільйон гривень.
Вже думає вертатись.
выйдет на пенсию здоровье будет уже не до заработков
чем будет оплачивать лечение
і до пенсії їй ще далеченько.
ащас дураком все окуржающие называют и правилно
Приміром мої діти зараз в Кракові працюють. Не побачив, щоб вони себе рабами відчували. Минулої суботи приміром їздили там в парк аналог Діснейленда на цілий день. За вхід по 100 злотих заплатили плюс там ще перекусили по 20 злотих за ланч плюс 40 злотих дорога туди та назад обійшлася. Загалом 280 злотих "раби" віддали щоб відпочити. Позаминулі вихідні ці "раби" до зоопарку ходили в самому місті. Працюють 5 днів на тиждень. Субота та неділя вихідні. Чим це відрізняється від життя в рідній країні?
что твой куратор такой тупой
нука план расходов на месяц в студию
визит к врачу мин 300 грвн
УЗИ КТ МРТ сразу за пару тысяч
а вы такое пишете не здохнуты
Всем арбайтать за 5 тыщ/месяц тут в Украине!
Вони не допускали думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них.
Але і за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них
І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками, у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити - я все одно житиму краще за них.
Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом.
І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна - країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Черги до електромеханіка на два тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника.
А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти та корисні солодощі, пастила, сири, мед… Маючи паї та городи по 60 соток, як рука піднімається волати про зубожіння? Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу - тільки роби щось! Не ний.
І не пий!
А я голосувала за наше спільне краще майбутнє, і своє, і їхнє. Я не хотіла нікого репресувати, не зарилася на чужі статки, не чекала від них допомоги. Я просто хотіла, щоб нам не заважали.
Голосувала, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це «бариги» і «хунта» мирилися з каменюкою на шиї державного бюджету, а нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня.
Що іще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом, все те, чому ви показали жирний середній палець, - все піде під ніж як нераціональне барство.
Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси та безплатні мости, збиткова залізниця, пошта - здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового.
І головне. Плоть від плоті ваша, міліція, податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал: можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає, роби що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаться безкоштовні ліки у стаціонарі та виплати по безробіттю, а не для мене. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми - тільки «зробимо їх разом». І задастеся питанням - а кого ж ми все-таки «зробили»?
Мені не доведеться, я і так знаю відповідь.
активная лесби чтоли
Ребята на нужно ехать и работать за 1000 евро за границей - патаму шо это рабство... лучше оставайтесь дома и работайте как свободные люди за 200 евро...