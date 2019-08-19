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Все про:мигранты (581) заробитчане (357)

 Нелегальное трудоустройство за рубежом приравнивается к рабству, - президент Киевской ассоциации психотерапии Шевцов

Среди наиболее острых проблем трудовых мигрантов: враждебно настроенное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов.

Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве. Такое положение вещей приводит к огромному стрессу для трудовых мигрантов, рассказывает президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов, сообщает 5 канал.

"Конечно, это очень неприятно, это огромный стресс для человека, но большинство людей, которые выезжают на заработки - их это, к сожалению, ждет. Я уже не говорю о каких-то нелегалах наших, которые вообще там без документов. У которых забирают паспорта - это вообще ужас, это практически рабство, трудовое рабство", - говорит Шевцов.

По данным журналистов, среди наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты: враждебно настроенное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов. В то же время, сами работники нередко становятся заложниками - фактически полностью зависимыми от доброй воли работодателя.

Именно с таким негативным опытом и связано разочарование, по крайней мере, части работников, решивших вернуться и работать дома. С другой стороны, в Федерации работодателей Украины отметили, что процессу возвращения людей пока способствует повышение зарплат. А также другие меры стимулирования работников - уже со стороны бизнеса.

Однако, по словам председателя совета Федерации работодателей Дмитрия Олейника, государство не должно пренебрегать базовыми для  украинцев понятиями, такими как безопасность.

"Государство не может пренебрегать условиями жизни, безопасностью, инфраструктурой, ростом социальных стандартов - они влияют на то, что человек решит для себя - остаться здесь или уехать", - отметил Олийнык.

Источник: https://censor.net.ua/n3143541
 
 
 Топ комментарии
 
"Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве."


А как же тогда назвать то как у нас работодатели относятся к работнику? Учитывая, что за границей работодатели работнику платят в разы больше чем в Украине.
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краще бути рабом у сьогодіяшній Америці, ніж вільним найманцем в українського пана ахметова. кажу це з досвіду.
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И статьи: "Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке акулы,в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!"(с)
Всем арбайтать за 5 тыщ/месяц тут в Украине!
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Совет форумчанПравила форума
 
це яке тра' мати потрясіння в рідному домі шоп наражатись на стрес - продаватись в рабство на чужині???
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військова агресія сусідньої держави, захоплення рідної землі, нерухомості тощо, куди немає можливості повернутися, несприйняття сепарами в тилу переселенців, які обрали українську долю, цькування їх, іноді персональний догляд. Ще писати?
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це ти про лугандонців нещасних. А всі остальні щасливі і довольні
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Разве ты не помнишь, что Бог сказал иудеям :"Относитесь хорошо к иностранным гражданам, потому что и в Египте вы были иностранцами". И сказал им так же :" Я вам пошлю Спасителя из ветви Давида, Который приведёт все народы в Мою отару".
Порассуждаем, если граждане иной страны начнут плохо относиться к иностранцам, на чьей стороне будет Творец? И не известно ли уже, что "Злоба людская бессильна, если от вас не откажется Господь"?
А я вам скажу, что в Западной Европе не относятся к мигрантам, как к рабам. Наоборот, они считают нас симпатягами, и работящими, и честными, исполнительными. Запад издал много законов, чтоб уравнять людей и не ущемлять представителей других наций.
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зла нє помню - запісивать пріходіца
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О каком зле речь, если идётся о Высоком!
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а шо? там зла нема? Ти ж читав апокриф Івана - Зло від Ялтабаофа, шо ізрьок "йа - бох рєвнітєль, і нехай не буде в тебе другіх бохов"
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Сейчас говорится не об апокрифе! Да, читал.
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Вот такие плакаты вы встретите по всей Италии :"В моём городе никто не есть иностранец!".
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Посмотри внимательно - там и белые есть. Но у Бога не говорилось о цвете.
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якби не було клопоту - не тра' такого плаката по всєй італії
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"Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве."


А как же тогда назвать то как у нас работодатели относятся к работнику? Учитывая, что за границей работодатели работнику платят в разы больше чем в Украине.
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="а у ніх нєґров лінчуют". Пропаганда а-ля совок від української комуноолігархії.
Навіть коментувати не хочеться.
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определим и сказавшего и напечатавшего как антиукраинцев
мне бывшие наши про цензор высказываются только специфическими словами рюського языка
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Авжеш. Епоха бідності закінчилась.Просто нужно нємножко подождать...

Нелегальне працевлаштування за кордоном прирівнюється до рабства, - президент Київської асоціації психотерапії Шевцов - Цензор.НЕТ 3362
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краще бути рабом у сьогодіяшній Америці, ніж вільним найманцем в українського пана ахметова. кажу це з досвіду.
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Не зустрічала аж сильно таких закатованих.
Приїздять і кажуть я там за місяць заробив стільки,як тут за півроку.
То де рабство ?
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В знайомих виїхала донька за кордон.
За три роки заробила мільйон гривень.
Вже думає вертатись.
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дура что ли
выйдет на пенсию здоровье будет уже не до заработков
чем будет оплачивать лечение
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вона не перетрудилась ВЗАГАЛІ.
і до пенсії їй ще далеченько.
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я помоложе тоже так думал и не остался в Германии
ащас дураком все окуржающие называют и правилно
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Наприклад?
Приміром мої діти зараз в Кракові працюють. Не побачив, щоб вони себе рабами відчували. Минулої суботи приміром їздили там в парк аналог Діснейленда на цілий день. За вхід по 100 злотих заплатили плюс там ще перекусили по 20 злотих за ланч плюс 40 злотих дорога туди та назад обійшлася. Загалом 280 злотих "раби" віддали щоб відпочити. Позаминулі вихідні ці "раби" до зоопарку ходили в самому місті. Працюють 5 днів на тиждень. Субота та неділя вихідні. Чим це відрізняється від життя в рідній країні?
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Тим, що почувають вони себе там "в рабстві" людьми, які можуть собі хоть щось в цьому житті дозволити, на відміну від більшості, яка сидить на з/п в 5-8 тищ грн і скиглить та жде "свєтлоє будущєє", а не підніме сраку і не поїде своє життя влаштовувати зараз.
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Це вже олігархат український потроху скиглити починає. Бо виїжджають ті хто може та бажає працювати. Залишаються тільки старі, дітлахи та ще всякий генетиний мотлох, з якого користі нуль. Так шо зараз на їх підприємства кадровий голод насувається.
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сколько срибныкив тебе платят земельные воры
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Додам, що рабочий день у них 10 годин. Але оплата праці погодинна - 13 злотих година. Це на гривні кожний з них заробляє 910грн за день. Де в Україні такі гроші може заробити молода людина, яка не має досвіду роботи.
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мова йде про нелегальне працевлаштування. За нинішніми підходами до рабства нелегальне працевлаштування має ознаки рабства. Що тут не ясно?
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А де в ЕС нелегальне працевлаштування? Все цілком офіційно.
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Молодость быстро проходит и наступает пенсионный возраст.
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в Україні перемелюються на пил багато поколінь вже тисячі років. Була надія на незалежність, що покоління українців за незалежності стануть жити краще та вільніше. Але не так сталося. як гадалося.
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зараз можна укласти договір з ПФ і сплатити за бажанням мінімальний або максимальний внесок сам за себе одним перерахунком
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та да! і отримаєте пенсію - щоби не здохнути
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та ну! У меня много знакомых с пенсией 2400
нука план расходов на месяц в студию
визит к врачу мин 300 грвн
УЗИ КТ МРТ сразу за пару тысяч
а вы такое пишете не здохнуты
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А вам от все не так. Дохніть, це ваш вибір
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В Украине пенсионный возраст с большой вероятностью может и не наступить. При средней продолжительности жизни украинских мужчин 65.3 года выход на пенсию в 65 лет.
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гірка доля в тій неволі, бо дома гіркіша недоля
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Если едут - то язык учат. Уехавшим со своими соотечественниками зарубежом лучше не общаться - кинут. Только с местными. Вообще это прыжок в неизвестность даже когда тебя берут там на работу и требует напряжения сил. Но это нужно, если здесь в Украине не получается найти своё место.
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А в Украине не пріжок в неизвестность. Кидалова тоже хватает.
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Как раз-то только соотечественники тебе и помогут в трудную минуту. Общаться с местными сразу не получится, менталитет не тот, да и вообще всё по другому.
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И статьи: "Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке акулы,в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!"(с)
Всем арбайтать за 5 тыщ/месяц тут в Украине!
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Вижу много работящих негров, дельфинов, медуз... акул, горилл и крокодилов- не вижу, хотя старался.
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а де такі дєнжіщі платят? Бо у нас мінімалка - три купки на рило
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Первый раз слышу о Киевской ассоциации психотерапии - звучит по идиотски. Это все равно что сказать Киевк .Ассоциация вождения автомобиля. И комментарий этого Шевцова фонаревый^ очевидность+чушь собачья. На хрена пустомелю в эфир ставить?.
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А інститут прописки , зараз реєстрацією називається - це ж кріпацтво в рафінованому вигляді , реальне рабство .
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В ЕС - тоже нужно регистрироваться... )
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Так, і займає це 10 хвилин. Паспорт, угода про найм житла, заява на бланку. І все, є прописка.
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Нелегальное трудоустройство за рубежом приравнивается к рабству_________хотелось бы узнать как то же самое, называется в...Украине?
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По такому принципу рабов в Украине немерено.....
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Фундаментальна відмінність між мною і виборцем Зеленського - вони голосували за те, щоб мені персонально стало гірше. Не абстрактно, а цілком конкретно - такою зашкалюючою була ненависть до людей, які бачили щось хороше в Україні, не жалілись, а дозволяли собі жити і бути щасливими. Бажання розкуркулити, відібрати, розстріляти «порохоботів», вирвати з м'ясом шматок чужого пирога переважило всі мислимі раціональні аргументи.
Вони не допускали думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них.
Але і за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них
І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками, у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити - я все одно житиму краще за них.
Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом.
І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна - країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Черги до електромеханіка на два тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника.
А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти та корисні солодощі, пастила, сири, мед… Маючи паї та городи по 60 соток, як рука піднімається волати про зубожіння? Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу - тільки роби щось! Не ний.
І не пий!
А я голосувала за наше спільне краще майбутнє, і своє, і їхнє. Я не хотіла нікого репресувати, не зарилася на чужі статки, не чекала від них допомоги. Я просто хотіла, щоб нам не заважали.
Голосувала, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це «бариги» і «хунта» мирилися з каменюкою на шиї державного бюджету, а нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня.
Що іще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом, все те, чому ви показали жирний середній палець, - все піде під ніж як нераціональне барство.
Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси та безплатні мости, збиткова залізниця, пошта - здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового.
І головне. Плоть від плоті ваша, міліція, податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал: можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає, роби що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаться безкоштовні ліки у стаціонарі та виплати по безробіттю, а не для мене. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми - тільки «зробимо їх разом». І задастеся питанням - а кого ж ми все-таки «зробили»?
Мені не доведеться, я і так знаю відповідь.
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ты скука чего взяла себе мужкое погоняло
активная лесби чтоли
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"А я голосувала "_________________андрюша! копируя ЧУЖОЙ ТЕКСТ, не ленись ставить имя автора!
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Порохоботы уже не стесняются выкладывать методички открытым текстом! Напомнило коммунистическую пропаганду.
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Бредовая заказушная статейка... профинансированная украинскими олигархами:
Ребята на нужно ехать и работать за 1000 евро за границей - патаму шо это рабство... лучше оставайтесь дома и работайте как свободные люди за 200 евро...
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Та не, справедливости ради надо отметить что средняя зарплата после высчета налогов и отчислений порядка 6-8 тысяч остается. А это где-то в среднем 200 ойро с копейками и получаеццо.
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то мо' в Кийові шість тищ, а в наших гУманях три кучки на рило - ровно сто йєврів
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президент Киевской ассоциации психотерапии Шевцов перепишите свою писанину на для себя на листок бумаги сверните трубочкой и затасуйте себе куда вам удобно . украинцы работающие за рубежом получают зп в разы большую чем платят наши олигархи за тот же свмый труд. да бывает всякое но человек мотивирован достойной оплатой своего труда
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Честное слово, здесь наи Цензоре к нам , украинским эмигрантам, худшее отношение, чем в стране проживания. Особенные хамы - соешобла.
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Кстати, в страны Западной Европы мы все приехали нелегалами. А потом работали нелегалами и оформили разрешение на жительтво и работу. Т.е. *нелегал* - это первая ступень эмиграции. Это временное и преодолеваемое.
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