 Нелегальное трудоустройство за рубежом приравнивается к рабству, - президент Киевской ассоциации психотерапии Шевцов

Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве. Такое положение вещей приводит к огромному стрессу для трудовых мигрантов, рассказывает президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов, сообщает 5 канал.



"Конечно, это очень неприятно, это огромный стресс для человека, но большинство людей, которые выезжают на заработки - их это, к сожалению, ждет. Я уже не говорю о каких-то нелегалах наших, которые вообще там без документов. У которых забирают паспорта - это вообще ужас, это практически рабство, трудовое рабство", - говорит Шевцов.



По данным журналистов, среди наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты: враждебно настроенное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов. В то же время, сами работники нередко становятся заложниками - фактически полностью зависимыми от доброй воли работодателя.



Именно с таким негативным опытом и связано разочарование, по крайней мере, части работников, решивших вернуться и работать дома. С другой стороны, в Федерации работодателей Украины отметили, что процессу возвращения людей пока способствует повышение зарплат. А также другие меры стимулирования работников - уже со стороны бизнеса.



Однако, по словам председателя совета Федерации работодателей Дмитрия Олейника, государство не должно пренебрегать базовыми для украинцев понятиями, такими как безопасность.



"Государство не может пренебрегать условиями жизни, безопасностью, инфраструктурой, ростом социальных стандартов - они влияют на то, что человек решит для себя - остаться здесь или уехать", - отметил Олийнык.