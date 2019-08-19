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 Общество
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 В деле о пожаре в одесском отеле пока фигурирует один человек - это собственник гостиницы, - прокуратура опровергла информацию о задержании еще троих человек

Сегодня задержанному ранее собственнику гостиницы могут избрать меру пресечения.

В прокуратуре Одесской области опровергли информацию о задержании еще троих человек по делу о пожаре в гостинице "Токио стар". Об этом ЛИГА.net сообщили в пресс-службе прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Это недостоверная информация", - отметила представитель пресс-службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Охранная компания не вызвала пожарных", - хозяин горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента, что виноват владелец гостиницы

По информации ведомства, в указанном деле пока фигурирует один человек - это собственник гостиницы. Ему уже сообщено о подозрении. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в суд.

В прокуратуре рассчитывают, что заседание по избранию ему меры пресечения пройдет уже сегодня до конца дня.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143540
 
 
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А если произойдет пожар в Хилтоне,наша недоразвитая прокуратура то же арестует хозяина,если Зеля что то ляпнет сдуру ?
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за Хилтон хозяина не арестуют.

там хозяйка - Перрис
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Хозяин конечно отвечает за свой отель, но не только. Есть масса ответственных проверяющих органов, а если проверяющих органов нет, то отвечает Гройсман,который истребил эти органы противопожарной безопасности. Гройсмана в тюрьму, на нем висят трупы всех погибших в пожарах в Украине за последние 5 лет.
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Совершенно верно.
Пользуясь бесконтрольностью некоторые домоуправители прилагают максимум усилий дабы куча людей грохнулась в шахты лифтов, на радость тупым зебилам, которым это поясняют экономией их денег за электроэнергию.
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Депутат із партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав «тупою вівцею» журналістку
@tweetsNV Ольгу Духнич.
Очевидно, тепер усі можуть вважати Бужанського тупим ЗЕбараном
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Притягати власника готелю до відповідальності за пожежу то все одно,що притягати мера Києва за обвалений міст...Тобто це нормально,тільки от мера ніхто не притягає...
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У нас в стране сплошная безответственность и те кто давал добро на работу отеля и проверял его пожарную безопасность как бы ни при чем, а подписи их есть в документах, пусть бы отвечали за то,что подписывают.
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С таким зеленым пониманием законов...скоро за аварии будут отвечать собственники авто...а не тот кто был за рулем...
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А если на сьемках очередной серии "сватов" случится несчатный случай...кто будет отвечать？ собственник компании которая снимае фильм...то бишь зебобик？
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