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Все про:вырубка (85) лес (420) Харьковщина (1360) ГБР (505)

 Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации и осуществления должностными лицами лесных хозяйств Харьковской области незаконных вырубок леса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая причинения государственным интересам ущерба на сумму 23,8 млн грн.", - говорится в сообщении.

С сентября 2018 года по июнь 2019 должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз", повлекшую тяжкие последствия лесному хозяйству.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит заключение сроком от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет, а также штраф – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143538
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский уволил лесника, наорал на бензопилу и издал указ. Лес как пилился, так и пилится. Помойму што то пошло не так.Отдельный кайф визг в комментах зелебобок,которые не понимают, как так то, и почему, и кто, и как смеет класть лысого зеле на воротник. Искренне так недоумевают Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 8004
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И пойдут по этапу лесники...Хоть они и самое низшее звено в цепочке вырубки леса и получили с того меньше всех бабла за проданную древесину.Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9230
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Хіба адекватна людина зробить собі таке тату? Відповідь очевидна.

Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 9819
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Зеленский уволил лесника, наорал на бензопилу и издал указ. Лес как пилился, так и пилится. Помойму што то пошло не так.Отдельный кайф визг в комментах зелебобок,которые не понимают, как так то, и почему, и кто, и как смеет класть лысого зеле на воротник. Искренне так недоумевают Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 8004
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Да, да, дуже дякую. Дуже дякую, збазибо за беседу.
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Зеленскому нужно по всей Украине назначить проверку лесных угодий, парков и заповедников и посадить тех кто вырубал леса и тех, кто им разрешал это делать хотя бы в последние 5 лет. Особенно много леса погибло при Порошенке и Гройсмане, значит они и крышевали вырубку и должны бы отвечать по закону. Да что-то мне не верится,что Зеля накажет главных виновных,он больше по словоблудству.
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ПЗДЦ! Трубадур развел деятельность. кому не понятно, что государство существует на тотальных вырубках, приписках, завышениях и манипуляциях. начинай от ЖЭКа, заканчивай ОПай, СБУ, ДБР.... подходи к любому частному даму, цена которого 200$. человек должен был заплатить 60$ налогов. где? никто не будет работать за 1000$ в месяц.
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а ти вже всрався? Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 8930 закон пронезаконне збагаченні на підході Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6820
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кто сам себе ставит Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6729 и тот сам у себя сосет. ласкай себя сильней, петушок.
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ключевые слова - в случае доказательства вины..., с этим как раз у нас большие проблемы..., а леса уже не вернуть..., придут другие, жадные и беспринципные и которых невозможно наказать - и все - была Украина лесная, станет степная...
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отак пошлеш когось лісом - а він і піде ліс шукати
і піде, і піде...
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Октябрьский лесхоз-ближайший к городу.А что твортися по всей области с лесами,особенно дубовыми-в мозг не укладывается.За поколение дуб напрочь исчез.И его не садят- очень трудно растёт,веками.Дуб надо садить подросшим ,или тщательно ухаживать,за посадками из желудей,ибо дуб глубоко пускает корни,если семенами и растёт быстрей,но нужен тщательный уход,чтобы не было выпада растений.
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И пойдут по этапу лесники...Хоть они и самое низшее звено в цепочке вырубки леса и получили с того меньше всех бабла за проданную древесину.Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9230
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Куда смотрит преЗЕдент? Почему он не увольняет продажных лесников?
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