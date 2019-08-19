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 Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший "товар" местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе борьбы с незаконным оборотом оружия блокировали в Винницкой области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что житель районного центра хранил в собственном доме и реализовывал оружие и боеприпасы. Заказывали "товар", в частности, представители криминальных кругов региона.

Сотрудники СБ Украины задокументировали реализацию злоумышленником пистолета "ТТ" с десятью патронами калибра 7,62 мм. Задержали фигуранта производства на улице районного центра при продаже пистолета "Unique" с четырьмя патронами к нему за 13000 гривен.

Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший товар местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ 01

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли четыре единицы охотничьего оружия и револьвер "Наган-С" с признаками переделки под боевой, а также боеприпасы различного калибра. Кроме того обнаружено и изъято почти 60 000 долларов США, 14 000 евро и 100 000 гривен.

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Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший товар местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ 02

После проведения обысков фигуранта задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу.

Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший товар местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ 03

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший товар местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143536
 
 
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там муж "каблук". Эта Сара делает что хочет, новости достаточно почитать. Постоянные скандалы с коррупцией и слугами.
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На фото интерестный раритет начала прошлого века .
Экспонат для музея .
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25 калибр, и год выпуска де-то такой же.
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Ну, если пишут шо 60К зелени изъяли - то непоганий в нього гешефт.
Плюс ещё то шо "потерялося" при обыске.
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А шо ему сделается, если нормально хранилось - ему и 100 лет нету.
На фронте кое где Максимы 1914 года воюют - и норм.
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Что интерестно , такой пистоль тогда продавался всем желающим , без ограничений .
Но , за прошедший век , человечество , видимо , здорово поглупело и деградировало , и мы ещё (уже ???) не доросли для владения подобной игрушкой .
Бог даровал человеку право выбора , но власти очень умело и незаметно сузили это право до обязанностей гражданина .
А чем я , собственно , обязан этим властям ?
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