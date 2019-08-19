 Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший "товар" местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что житель районного центра хранил в собственном доме и реализовывал оружие и боеприпасы. Заказывали "товар", в частности, представители криминальных кругов региона.

Сотрудники СБ Украины задокументировали реализацию злоумышленником пистолета "ТТ" с десятью патронами калибра 7,62 мм. Задержали фигуранта производства на улице районного центра при продаже пистолета "Unique" с четырьмя патронами к нему за 13000 гривен.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли четыре единицы охотничьего оружия и револьвер "Наган-С" с признаками переделки под боевой, а также боеприпасы различного калибра. Кроме того обнаружено и изъято почти 60 000 долларов США, 14 000 евро и 100 000 гривен.

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После проведения обысков фигуранта задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.