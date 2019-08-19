 Глава Госкино Ильенко написал заявление об увольнении: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем канале в Youtube.
"У всего есть свое начало и свой конец. Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты - возрождения украинского кино... Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена", - заявил Ильенко.
Как отмечает Глава Госкино, сегодня он написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию.
"Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко.
"Мы с вами прошли сногсшибательный путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014-м году, до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня, я горжусь результатами нашей совместной работы... В сегодняшней Украине руководящая должность на госслужбе это скорее проклятие, чем вознаграждение. Все меньше людей хочет идти сюда работать, потому своему преемнику я хочу пожелать мудрости, надеюсь вы сохраните все наши достижения и продолжите начатое.", - подытожил глава Госкино.
Напомним, Филипп Ильенко возглавлял Государственное агентство по вопросам кино Украины с 6 августа 2014 года.
Вот суботу ездил на Запорожсскую сеч. Так там идут съемки нового фильма
Кількість завжди переходить у якість. Треба знімати та знімати, щоб набивали руку, щоб було де випробовувати нових режисерів та акторів, тоді поступово появиться якісна еліта.
Но Ильенко молодец, не ждет пока зе припрется угрожать к нему, срываясь на фальцет, а сам уходит
есть у меня приятель . большой любитель смотреть на телефоне фильмы про войну . вот он за неимением наших смотрит москальские . фу гадость
А как все хорошо начиналось.
Ну і на менш престижних кінофестивалях інші фільми нагороди брали.
Недостатньо???
Та інші малоросійські стрічки зняті спільно з росєянами.
Тащить барыжную свинью с болота?
Тащить барыжную свинью с болота?
Такое оскорбление было оставлено в его Telegram. Реакция последовала после интервью этому изданию главы президентской политсилы Дмитрия Разумкова, в котором из уст журналистки прозвучал вопрос:
"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?"
преЗЕдент Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Максима Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат Сергій Висоцький.
"Мені важко оцінювати поведінку Максима Бужанського, як політика. Тому що це поведінка якогось підзаборного жлоба, який не гідний звання публічного політика, в принципі, і звання людської істоти…", - сказав Висоцький.
Він наголосив, що така людина не гідна бути частиною українського парламенту, а Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
"Це ганьба, якщо ця людина буде в українському парламенті. Це ганьба і Зеленського, і народу, і всього українського суспільства", - додав Висоцький.
https://prm.ua/taka-lyudina-ne-gidna-buti-chastinoyu-************-parlamentu-visotskiy-pro-obrazi-buzhanskogo-na-adresu-zhurnalistki/
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.
«Люди, которые сегодня при власти не могут достать из своих темных мест языки после отвратительных заявлений «слуги народа» Максима Бужанского», - написал нардеп. Он добавляет, самое интересное, что журналисты патриотического канала «1+1» также на протест не спешат, забыв о журналистской солидарности.
Читайте также - политолог Виктор Таран напомнил, как 13 лет в похожий случай попала Партия регионов. Тогда понадобилось пару дней давления общественности и журналистского цеха, чтобы охамевших политиков поставить на своей место. В новой ситуации журналистская общественность бездействует, никак не реагируя на оскорбление своей коллеги.
Избранный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский вступился за своего однопартийца, одиозного блогера Максима Бужанского, назвавшего «тупой овцой» журналистку. Как пишет replyua.net, свою точку зрения Дубинский представил в Telegram-канале. «Исходя из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. На счет других вспоминают только в связи с нами», - написал он. Далее Дубинский выразил сожаление в связи с тем, что в депутаты не пошел Андрей Портнов, «был бы Four of Kind», - добавил он.
От мені цікаво завжди було як ті США без госкіно живуть і кіно знімають? Напевно тяжко їм без такого потужного регулятора. Це ад, ці пилипики які транжирять наші гроші на усіляке гівно.
Пилипок, буде аудит - потім сядешь. У гречку хріна сховаєшься. Кіно-діяч, мля. Був батько як батько а сини просруни. Тьху на вас потвори.