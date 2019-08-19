EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2392  62
Все про:отставка (2442) увольнение (1651) Госкино (125) Ильенко Филипп (19)

 Глава Госкино Ильенко написал заявление об увольнении: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс". ВИДЕО

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем канале в Youtube.

"У всего есть свое начало и свой конец. Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты - возрождения украинского кино... Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена", - заявил Ильенко.

Как отмечает Глава Госкино, сегодня он написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. 

"Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко.

"Мы с вами прошли сногсшибательный путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014-м году, до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня, я горжусь результатами нашей совместной работы... В сегодняшней Украине руководящая должность на госслужбе это скорее проклятие, чем вознаграждение. Все меньше людей хочет идти сюда работать, потому своему преемнику я хочу пожелать мудрости, надеюсь вы сохраните все наши достижения и продолжите начатое.", - подытожил глава Госкино. 

Напомним, Филипп Ильенко возглавлял Государственное агентство по вопросам кино Украины с 6 августа 2014 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Госкино обратился к Зеленскому: "Вы уже не продюсер "Сватов", а президент. Покажите, что для вас приоритет". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143535
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь вместо киборгов будут сваты , зебилы радуйтесь
 показать весь комментарий
 
Сказки митяя, сваты, и остальные кацапские шедевры уже на тв экранах Украины
 показать весь комментарий
 
Свати, то ще не дно... Там перспективи куди глибші, блін.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь вместо киборгов будут сваты , зебилы радуйтесь
 показать весь комментарий
 
 
Свати, то ще не дно... Там перспективи куди глибші, блін.
 показать весь комментарий
 
 
Бачили ми як кіборг наші гроші порохояніні роздавав.Патріоти псуються у державного корита.
 показать весь комментарий
 
 
то ты просто в кинотеатр не ходишь
Вот суботу ездил на Запорожсскую сеч. Так там идут съемки нового фильма Глава Госкино Ильенко написал заявление об увольнении: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс" - Цензор.НЕТ 2480
 показать весь комментарий
 
 
Сліпому неможливо показати, а глухому розказати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и сколько снимается фильмов в год?
 показать весь комментарий
 
Минулого року знімали більше 30 фільмів. Якщо порівняти з 2013, то ріст на порядки і в кількості і в якості.
 показать весь комментарий
 
 
ПЗДЦ. смешная дискуссия с ЗЕбилом, который весь день мастурбирует, в перерывах на отдых срет на цензоре, а вечером берет у родителей с пенсии 30 гр и заливается пивом из пластика. откуда ему знать как живет страна.
 показать весь комментарий
 
 
Один из немногих, за кого не стыдно. Кино действительно поднялось. Теперь нужен человек, который еще и создаст рынок, чтобы кино зарабатывало и окупалось.
 показать весь комментарий
 
 
А пыд цим гаслом просто знищать українське кыно. Будуть клепати кацапське мило.
Кількість завжди переходить у якість. Треба знімати та знімати, щоб набивали руку, щоб було де випробовувати нових режисерів та акторів, тоді поступово появиться якісна еліта.
 показать весь комментарий
 
 
Сказки митяя, сваты, и остальные кацапские шедевры уже на тв экранах Украины
 показать весь комментарий
 
 
Больше заниматься нечем в воюющей стране, как делать кино.
Но Ильенко молодец, не ждет пока зе припрется угрожать к нему, срываясь на фальцет, а сам уходит
 показать весь комментарий
 
 
вот как раз в воюющей стране и нужно делать кино . но не все подряд . те же " Киборги " с удовольствием посмотрел . вот жду " Захар Беркут "

есть у меня приятель . большой любитель смотреть на телефоне фильмы про войну . вот он за неимением наших смотрит москальские . фу гадость
 показать весь комментарий
 
 
Без денег нет кина. Шедевр можно сделать и недорого. Но не там, где талант губит окружающая безнадега.
 показать весь комментарий
 
гомосек ватник по природе бодаев достойная кандидатура провереная временем
 показать весь комментарий
 
Украинский кинематограф переживает ренесанс, только за прошлый год вышло столько украинского кино, сколько не было за 25 лет независимости. Упор был на патриотическое кино...был.
А как все хорошо начиналось. Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс" - Цензор.НЕТ 118
 показать весь комментарий
 
 
Фільм Донбас торік отримав приз Канського кінофестивалю! Перед тим в Каннах нагороду отримав фільм Плем'я Слабошпицького...

Ну і на менш престижних кінофестивалях інші фільми нагороди брали.
Недостатньо???
 показать весь комментарий
 
 
то не нагороды, а подачки Украине за то,что у нас война,а они грамоты дают да озабоченность.Кино в Украине нет! А бюджеты пилят каждый год.
 показать весь комментарий
 
Ну да, куди їм до сватів... Ах да, забув, у спам, падлюка запорєбрікова!
 показать весь комментарий
 
 
Зелі треба людина, яка промотуватиме його сватів.
Та інші малоросійські стрічки зняті спільно з росєянами.
 показать весь комментарий
 
 
Стрічка вийшла в прокат у десятках країн та була представлена на понад 100 кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород, серед яких Європейський кіноприз і три призи Каннського кінофестивалю.Стрічка «Плем'я» отримала майже універсально-позитивні відгуки з боку іноземних кінокритиків. На веб-сайті Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 88 % за підсумком 109 рецензій критиків із середнім балом 7,6. У 2010 році Слабошпицький зняв короткометражний фільм «Глухота» про один день із життя глухих, який був номінований на Берлінському міжнародному кінофестивалі як найкращий короткометражний фільм[10]. Після його фестивального успіху у жовтні того ж року він отримав грошовий грант від Фонду Хуберта Белса Роттердамського міжнародного кінофестивалю на розробку повнометражного фільму, і після цього почав працювати над його сценарієм[11]. Коментуючи вихід короткометражки "Глухота", я якої за словами режисера "в деякому сенсі, виросло "Плем'я", він зізнався що більшість кіноідей режисера прийшли до нього дуже давно, включно з ідеєю зняти фільм про глухих яка з'явилася у нього ще коли йому було 25 років.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Распилил бюджет между своими и свалил.
 показать весь комментарий
 
 
Тяжела работа у порохобота,
Тащить барыжную свинью с болота?
 показать весь комментарий
 
Придурок, він свободівець! Цього може незнати лише той, хто з-за порєбріка пише...
 показать весь комментарий
 
 
Как мы видим "свобода" - ФСБэшные шестерки, не плохо делятся с порошенковским ворьем.
 показать весь комментарий
 
схоже, що запоребриковий, якщо це чмо не вбачає різниці між Порошенком і рижемразєвським тягнисраком.
 показать весь комментарий
 
Когда они делят бабло им плевать кто какого цвета.Тебе дураку патриотизм,себе любимому бабло.
 показать весь комментарий
 
Здав індустрію на поталу шефірам та їх кацапському милу
 показать весь комментарий
 
 
Распилил бюджет среди порошенковских холуев и свалил.
 показать весь комментарий
 
Факти є, чи , як зазвичай, зебільні фікальні випорожнення?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно есть,зайди к ним на сайт и посмотри кому они денег дали.Все просто.
 показать весь комментарий
 
За 5 років зроблено багато, які класні фільми, наші українські.А які були ще задуми, але... Такрож дякую за робу.
 показать весь комментарий
 
 
Лауреат Канського кінофестивалю Донбас, лауреат Канського кінофестивалю Плем'я, лауреат фестивалів у Клівленді і Таллінні Дике поле, Кіборги
 показать весь комментарий
 
 
Ага,для нас патриотизм,а для себя бюджеты.не будьте дураком.Все эти фильмы полный ноль не один из них даже и близко не отбил деньги на них потраченные,вывод очень прост..
 показать весь комментарий
 
Я якось більше довіряю думці жюрі Канського кінофестивалю, ніж москалю, який навіть писати грамотно не спровожний)) Що таке, москалику? У тебе страшні борошна від того, що українське кіно виграє в Каннах, а ваше кацапське сосе??
 показать весь комментарий
 
 
Іншими словами він каже - відпустіть мене з миром,не судіть і не переслідуйте,а я готовий поділитись,десь заплатити,щось проспонсорувати,комусь лизнути...Але десь з глибини віків до нас летить істина - ворогів,злодіїв і хабарників треба добивати...
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, звільнився, щоб піти в політику. До брата піде.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
его место в тюрьме
 показать весь комментарий
 
а ти суддя? Прокурор? Чи,хоча би юрист? Чи запоребриковий?
 показать весь комментарий
 
Тяжела работа у порохобота,
Тащить барыжную свинью с болота?
 показать весь комментарий
 
да. Зальотний. Цікаво, щоб побачити історію, коли вперше зелетів. Не виключено, що саме сьогодні. Не виключено, що нарветься на бан, або навіть на деактив.
 показать весь комментарий
 
а ты чего скрываешь свой флаг с рашки пишешь?Ясно,порохоботы и кремлеботы -АДИН народ.братья по разуму.
 показать весь комментарий
 
В.І. Ленін, бесіди з Луначарским: "темен народ и безграмотен и поэтому важнейшим из искусств для нас является кино и цирк".
 показать весь комментарий
 
А ОСЬ ЦЯ ФРАЗА НЕ З НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРУ------«вы у нас слывёте покровителем искусства, так вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».---а от з народного----«Из всех искусств важнейшими для нас являются кино, вино и домино».----а ленін ще казав і таке-----В. Ленін у своїх директивах до В. Антонова-Овсієнка та Г. Орджонікідзе так пояснював справжню причину такої уваги до сусідньої держави України--: «Заради бога, вживайте найенергійніші і революційні заходи для посилки хліба, хліба, хліба!!! Інакше Пітер може околіти. Особливо поїзди і загони. Збір і зсипка. Супроводжувати поїзди. Повідомляти щоденно. Заради бога!»---а от і його подільник ------Троцький висловлював надію: «Готуючись до третього походу на Україну, Совєт Народних Комісарів сильно сподівається, що Ви не осоромите землі руської. Для полегшення ж Вам Вашої праці я вважаю своїм обов'язком товариським подати такі вказівки. Ні для кого не секрет, що не Денікін примусив нас залишити землі України, але величезне повстання, яке підняло проти нас сите українське селянство. Комуни, чрезвичайку, продовольчі загони і комісарів-євреїв зненавидів український селянин до глибини душі. В нім прокинувся приспаний сотні літ дух запорожців і гайдамаків. Цей страшний дух, який кипить і бушує, як сам Дніпро на своїх порогах, велить українцям творити чудеса завзяття. Тільки безмежна довірливість і уступчивість кожний раз нівечили задоволення українців»
 показать весь комментарий
 
Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанскийназвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
Такое оскорбление было оставлено в его Telegram. Реакция последовала после интервью этому изданию главы президентской политсилы Дмитрия Разумкова, в котором из уст журналистки прозвучал вопрос:
"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?"
 показать весь комментарий
 
 
Така людина не гідна бути частиною українського парламенту - Висоцький про образи Бужанського на адресу журналістки
преЗЕдент Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Максима Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат Сергій Висоцький.
"Мені важко оцінювати поведінку Максима Бужанського, як політика. Тому що це поведінка якогось підзаборного жлоба, який не гідний звання публічного політика, в принципі, і звання людської істоти…", - сказав Висоцький.
Він наголосив, що така людина не гідна бути частиною українського парламенту, а Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
"Це ганьба, якщо ця людина буде в українському парламенті. Це ганьба і Зеленського, і народу, і всього українського суспільства", - додав Висоцький.

https://prm.ua/taka-lyudina-ne-gidna-buti-chastinoyu-************-parlamentu-visotskiy-pro-obrazi-buzhanskogo-na-adresu-zhurnalistki/
 показать весь комментарий
 
Нардеп: уже забыли флешмоб «Ідітьу сраку», сутки прошли, а от Зеленского по Бужанскому нет и слова
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.

«Люди, которые сегодня при власти не могут достать из своих темных мест языки после отвратительных заявлений «слуги народа» Максима Бужанского», - написал нардеп. Он добавляет, самое интересное, что журналисты патриотического канала «1+1» также на протест не спешат, забыв о журналистской солидарности.

Читайте также - политолог Виктор Таран напомнил, как 13 лет в похожий случай попала Партия регионов. Тогда понадобилось пару дней давления общественности и журналистского цеха, чтобы охамевших политиков поставить на своей место. В новой ситуации журналистская общественность бездействует, никак не реагируя на оскорбление своей коллеги.
 показать весь комментарий
 
«Бандерологи, трепещите»: Дубинский яро поддержал обозвавшего журналистку Бужанского
Избранный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский вступился за своего однопартийца, одиозного блогера Максима Бужанского, назвавшего «тупой овцой» журналистку. Как пишет replyua.net, свою точку зрения Дубинский представил в Telegram-канале. «Исходя из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. На счет других вспоминают только в связи с нами», - написал он. Далее Дубинский выразил сожаление в связи с тем, что в депутаты не пошел Андрей Портнов, «был бы Four of Kind», - добавил он.
 показать весь комментарий
 
Так это что получается? Янина больше не получит бюджетных миллионов? Во дела)))
 показать весь комментарий
 
Піднажерся на держпосаді трохи, досяг цілі! Українське кіно пурнуло у таку далеку даль, що не кожний горобець долетить до тих глибин) Так ми добре бачили як воно роздавало з "группой товаріщей" бабло "на українське кіно". Паскудна морда....
От мені цікаво завжди було як ті США без госкіно живуть і кіно знімають? Напевно тяжко їм без такого потужного регулятора. Це ад, ці пилипики які транжирять наші гроші на усіляке гівно.
Пилипок, буде аудит - потім сядешь. У гречку хріна сховаєшься. Кіно-діяч, мля. Був батько як батько а сини просруни. Тьху на вас потвори. Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс" - Цензор.НЕТ 2819
 показать весь комментарий
 
Это всё Шарий, "сволочь" ,такого "хорошего" чиновника съел своими видосиками. Скольких он еще угробит? Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс" - Цензор.НЕТ 8900
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх