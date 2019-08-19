 Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Около 10.30 возле Мариинского дворца в Киеве началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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После официальной церемонии Зеленский и Нетаньяху удалились в Мариинский дворец для переговоров.