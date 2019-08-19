 Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Около 10.30 возле Мариинского дворца в Киеве началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
После официальной церемонии Зеленский и Нетаньяху удалились в Мариинский дворец для переговоров.
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні!
Остатки на Едином гос счете танут как мороженое на солнце...
ЗЕбоба))) это до сих пор ПЕПа гадит великому солнцеликому ЗЕ?
или может шекели текут в карман его хозяина?)))
Если собрался передергивать...иди в туалет!
Зебеня просто окацапленый, немного порхатый, метушной и туповатый малорос.
А ежели родят не мышонка, не лягушку, а неведому звЯрушку? Шта, тагда таки тоже?
Еврей наркоман...это нонсенс!)))
Вырождение в открытом виде...
Какая нах... синагога?)))
Этого поца на 3 км к торе не подпустят...шо б она потом воняла коксом?))))
Первый за 20 лет визит главы израильского правительства в Киев начался со скандала, устроенного Сарой Нетаниягу в самолете, и продолжился сразу после приземления в столице Украины.
Согласно сообщениям СМИ, супруга премьер-министра была рассержена тем, что командир экипажа не поприветствовал ее должным образом, и попыталась войти в кабину пилота, однако была остановлена телохранителями.
В связи с этим канцелярия главы правительства опубликовало заявления, что сообщения СМИ являются "тенденциозными и искаженными", а также "еще одной попыткой отвлечь внимание от важного визита премьер-министра".
Однако на этом скандалы, связанные с поведением Сары Нетаниягу, не закончились. Согласно украинской традиции, во время встречи в Киеве чете Нетаниягу поднесли хлеб с солью. Премьер-министр попробовал хлеб, назвав его "украинской халой", и отломил еще кусочек для супруги, которая бросила хлеб на землю.
І зустріч ізраїльтян в Києві була теплою.
Хтось(Рашка?) намагається посварити Ізраїль і Україну.
---таки шо?
--ну.и таки шо?
В Україні лиш Козьмук один їх корекно розумів .
Когда супруги Нетанияху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.
Хорошо еще что не растоптала!
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Размещено: 19.08.2019
Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: vesty.co.il
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Соответствующее видео появилось на странице в Facebook израильского журналиста Дмитрия Дубова.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью - караваем, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля уже знаком с украинскими традициями. Он отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю. https://newsone.ua/news/politics/zhena-netanjakhu-brosila-na-zemlju-khleb-sol-vo-vremja-privetstvija-v-ukraine-video.html
Да ЗЕбоби?
https://youtu.be/BWuUN5-IvPk