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 Политика Украины
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Все про:визит (2289) Зеленский (2496) Нетаньяху (69)

 Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве. ВИДЕО

В Киеве начались переговоры президента Украины и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Около 10.30 возле Мариинского дворца в Киеве началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нетаньяху прилетел с официальным визитом в Украину. ВИДЕО

После официальной церемонии Зеленский и Нетаньяху удалились в Мариинский дворец для переговоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3143532
 
 
 Топ комментарии
 
Ану, мародерські тролі Порошенка! Хто сьогодні ще Україну не обсирав?! Вперед!!!
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А как это вообще возможно зебилу обьяснить если он считает россия братской страной¿
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Бо інакше наша ватка побігла б за медведчуками і їх було б в Раді вдвічі більше.
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і як у вас це в голові все так складається: "Цей Бужанський приніс СН відсотків з десять голосів української ватки,.....від нього в Раді нічого не залежить.")))
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А що залежить від голосу одного депутата? Він же не міністр економіки, не голова СБУ, не генпрокурор? А лише один з 450ти нардепів. Тобто ніхто
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Нетаньяху будет уговаривать Зеленского и Гройсмана перестать заниматься антисемитизмом. Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 9693
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По словам Нетаньяху он приехал обсудить пенсии гражданам Израиля от Украины ( я так догадываюсь что израилитяне в Украину не переселяются), так что односторонняя выгода, и финансовые потери для Украины. Ну и еще свободный рынок, ну тут может что то и выгорит. Каждому важны свои интересы и это понятно. Но Израиль ( как скажем и Турция, Германия и т. д.) на столько завязаны с Рф, что какие либо "интересы" Украины это пункт второй сотни в их соображениях. Как и поездка Зе в Турцию , так и визит Нетаньяху в Киев это так ознакомительный ничего не решающий. Хотя для Зеленского это конечно "бонус" , встречи с маститыми и матерыми политиками. Но больше для утверждения собственного эго. Но куда денешься, такова нынче ситуация, и таково положение вещей. Встречаться конечно нужно, говорить тоже. Но толку от этого все равно "0" ( озабоченность, понимающие кивание головами и пожимание плечами, сочувственные слова и похлопование по плечу.)
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у Макрона назвали глупый мальчик, в Вашингтоне-маленький ублюдок, в Турции-к нам приехал клоун в роли ***********. сегодня --шлемазл? (жаргонное еврейское слово, обозначает весёлого придурка)
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Вы ошибаетесь . шлимазл это неудачник - пример \который если откроет похоронное бюро то люди просто перестанут умирать\ очень страшное оскорбление для еврея всё равно . что\ живи на одну зарплату в союзе\ а вот жид это наоборот удачливый . предприимчивый . зажиточный . Так вот к чему я весь этот ликбез - в шлимазлах как раз таки вся наша страна
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спорить не буду. слышал издалека как пархатые шлемазили друг друга, это ассоциировалось со словом придурок. не припомню, что бы всего через 2 месяца после избрания, слова-вафля, сморчок, сопля, шмаркля, клоун, шут, лакей, стриптизерша, болонка, бобик и т.д. уже заполучили хозяина. что будет через год?
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Зєбєня чекав на Бєню,
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні!
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беню ждала рошеносрань, просто ни беня ни Зе этих ботов конченных не читает, они не знали о встрече)))
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Ещё не время собирать камни.Но журналисты нечистоплотны и заангажированы априори.Это, конечноБ никоим образом не оправдывает ни Бужанского,ни Дубинского,ни Коломойского.Они и не только они-отъявленные матершинники.И с этим надо кончать!.Эту руцкую грязь надо выкинуть из нашей жизни.Если мы хотим,чтобы наши дети и внуки были лучше нас.Смотришь Дубинского в Ютубе и плевать хочется.Тут Зе надо принять кодекс поведения своих депутатов и отслеживатьИИ,тем более это не сложно.Нужно провести императивный мандат,что бы провинившимся выдавать волчьи билеты, и не было перебежчиков.
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руцкая грязь- это вор рошенкин, полная копия куйла, обмотался флагом и ворует, вот ровно ОБА так делают
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За последний квартал бюджет не до получил 171 млрд.грн.
Остатки на Едином гос счете танут как мороженое на солнце...

ЗЕбоба))) это до сих пор ПЕПа гадит великому солнцеликому ЗЕ?
или может шекели текут в карман его хозяина?)))
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а каким это боком к тому что куйло и рошенкин одинаковые воры завернувшиеся в флаг ???
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Чувак, приведи хоть один пример воровства Порошенко.
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Каким боком флаг к моему вопросу!?)
Если собрался передергивать...иди в туалет!
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Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 1509 Геракл Платонович - уже сформирован и работает НОВЫЙ кабмин? я что то пропустил?
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А правительство сейчас чьё , не Петино ? Если недополучили в бюджет , то откуда тогда жест щедрости распилить ещё 10 млрд . ? Тогда правильно остановили или нет ?
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Порошенко уже давно нет, любители Зеленой Сопли продолжают от него отбиваться. Бгггг...
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Падлошенка нет а его поставленные на разные должности бандиты на местах ещё
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Зеленая Сопля обещал посадки еще весной. ГДЕ ПОСАДКИ????
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Если Вы так говорите, то это не команда, а стадо. Стадо не решает вопросы, стадо просто занимает место в пищевой пирамиде.
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опять грабить будут - два еврея это сила( мысли точно - хотя и Нетаньяху таки воин - если кто не знал - служил в спецназе Геншаба Армии обороны Израиля - но у них других и не выбирают - воюющая страна как не как) - куда бедному украинцу и с ним индейцу - податься)))
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Два кошерных еврея решили встретится и пошуршать что еще можно здесь харнуть...
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С зеленой сопли еврей, как с говна пуля, оно и в синагоге-то ни разу не было.

Зебеня просто окацапленый, немного порхатый, метушной и туповатый малорос.
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По законам Израиля...все шо рожают еврейки...это кошерно!)))
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))

А ежели родят не мышонка, не лягушку, а неведому звЯрушку? Шта, тагда таки тоже?
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Да...посмотри на ЗЕ!))))
Еврей наркоман...это нонсенс!)))
Вырождение в открытом виде...

Какая нах... синагога?)))
Этого поца на 3 км к торе не подпустят...шо б она потом воняла коксом?))))
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Вчасно Нетаньяху з візитом прилетів-кажут свиней,що за Порошенка голосували,вже чума косити почала!Перша прикмета захворювання-навіжене хрюкання на ЗЕлень .
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Визит в Киев: Сара Нетаниягу устроила в самолете скандал и бросила на землю поднесенный к трапу хлеб




Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 3556

Первый за 20 лет визит главы израильского правительства в Киев начался со скандала, устроенного Сарой Нетаниягу в самолете, и продолжился сразу после приземления в столице Украины.
Согласно сообщениям СМИ, супруга премьер-министра была рассержена тем, что командир экипажа не поприветствовал ее должным образом, и попыталась войти в кабину пилота, однако была остановлена телохранителями.
В связи с этим канцелярия главы правительства опубликовало заявления, что сообщения СМИ являются "тенденциозными и искаженными", а также "еще одной попыткой отвлечь внимание от важного визита премьер-министра".
Однако на этом скандалы, связанные с поведением Сары Нетаниягу, не закончились. Согласно украинской традиции, во время встречи в Киеве чете Нетаниягу поднесли хлеб с солью. Премьер-министр попробовал хлеб, назвав его "украинской халой", и отломил еще кусочек для супруги, которая бросила хлеб на землю.
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Так літак, здається, ізраїльський, які і пілоти. До чого тут Україна?
І зустріч ізраїльтян в Києві була теплою.
Хтось(Рашка?) намагається посварити Ізраїль і Україну.
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Так ты и зебобика с разумковым и богданой не понимаешь？или как？они ведь на цапском вещают... а чего ж ты тогда за них майку на грудях рвешь？
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На узгоджувалній раді Розумков макнув Рабіновіча в лайно за його цапську і вимкнув йому мікрофон. Тому не треба на Розумкова.
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Ото и все...а в остальном везде на цапской...и тебя щебобика это устраивает...так чего ж ты тут щеки надуваешь？
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А твой кумир Зеленая Сопля розуміє. И как ты с этим жить будешь, коц?
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Какой привет без привета-питер-расы все с приветом-Зеля-это так-для галочки-Нетаньяху и параженца с приветом поприветит,а может даже и на пмж с 8-ю лярдами пригласит.Будем посмотреть.
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Украинским караваем они брезгуют, а вот деньгами на пенсию евреям за которыми прилетели нет! Вот что значит когда президент еврей!
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Ще ніколи переговори з ізраільтянами нічого доброго не приносили.
В Україні лиш Козьмук один їх корекно розумів .
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Это тебе Кисель,по своему ТВ рассказал,да лахта лапотная?
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Ага, спешим и падаем. Жид заплакал, когда родился Украинец.
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Зеленський розкажіть Нетаньяху про пенсії і прожиточний мінімум в Україні і він відразу все зрозуміє. Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 5244
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Ему наср*ть на песии и прожиточный минимум для украинцев! он приехал выбивать пенсии для евреев! но для Зе, это сдача государственных интересов!!! потому что нам своим пенсионерам и о половине работающих украинцев самим жрать незачто!
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Брехня. Сара піднесла його до губ. І потім опустила руку вниз. Чи кинула вона його, чи ні - видно не було.
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я и не сомневалась ,что ты и это проглотишь)еще не изобрели такой сорт дерьма,который зебобик с радостью бы не сьел
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Снова отмазка. Пацак, не надоело? Ты здесь в одиночестве.
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Так з сайту всі нормальні люди поуходили. Бо кому приємно колупатись в проплаченому лайні Порошенка?
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Ну комусь же треба колупатись в цьому лайні? От і колупаюсь. І ще з десяток, таких, як я, тут залишилось. А раніше публікувались десятки тисяч українців, а переглядали мільони.
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вона піднесла до губ передане ним...непереливки буде йому за цей жест...
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Отношение первых еврейских лиц к украинцам без цензуры!
Хорошо еще что не растоптала!
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Нацрада дозвіл не дала Вєніку на філіал в Києві.
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Где пацак сулима? Посмотри на Сару, которая "опустила руку". Прокомментируй видео. Не ховайся!
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Цілком можливо, що Сара згидувала хлібом. Може це з релігійних міркувань, може просто гідлива, бувають такі. Але Беньямін скуштував.
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ЖЕНА НЕТАНЬЯХУ БРОСИЛА НА ЗЕМЛЮ ХЛЕБ-СОЛЬ ВО ВРЕМЯ ПРИВЕТСТВИЯ В УКРАИНЕ. ВИДЕО
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Размещено: 19.08.2019
Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: vesty.co.il
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Соответствующее видео появилось на странице в Facebook израильского журналиста Дмитрия Дубова.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью - караваем, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля уже знаком с украинскими традициями. Он отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю. https://newsone.ua/news/politics/zhena-netanjakhu-brosila-na-zemlju-khleb-sol-vo-vremja-privetstvija-v-ukraine-video.html
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Хочет Зеленский своих сородичей в Израиле кормить, пусть кормит за счет офшоров "95-го квартала"
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Сара Натаньяху кинула хліб сіль на землю ,і насрала в борщ.От така цяця!
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Щось Нетаньяху на дівчаток ласо зиркав.Те,що він бабник-зрозуміло,але так жіночку підставляти-це занадто.
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Українські чорноземи приїхав ділити , які мудрі нарідіоти віддали задурно .Землю своїх предків невдячні нащадки просрали.
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А чего нет новости о том, что сара нетаньяху во время приветствия четы в аеропорту Борисполь бросила на землю кусочек каравая даже не попробовав?
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