 Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию, - посольство США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Facebook.
"Во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли обращены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.
Отметим, Всемирный день гуманитарной помощи учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году.
Де тут прохання ?
а процитувала оригінал.
там немає ЖОДНОГО слова про прохання.
Зебіли як завжди брешуть.
Дивись, що порадив Волкер українським павичам. Там спеціально для таких як ти з перекладом.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
Пояснюю для далеких від мисливства. Порох, "відсирівать", може, тільки "димний" - суміш сірки, деревного вугілля, і селітри, бо селітра натягує вологу.... Після спроби пострілу подібним порохом, він смердить, шипить, однак, реального результату, не дає... Так що будьте спокійні; то - "Лахта"
19.08.2019 11:18
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Я про що казав?! попав "не в бровь, а в глаз!!!" Заспамив, гнида!...
Ясно сказано - Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.
Так что посольство - порохоботы.
А не зебилы. Которые просят повлиять на какую то сторону, то ли Луны, то ли Земли (в общем хто зна на кого).
Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3143531
Зеленой шмарклей)))?
До была.
Не заява а интервью.
а шмарклю обрали 73 відсотками 21 квітня 2019 року
То коли була його заява в інтерв"ю???и До чи після?
Ищи лучше))
Еще в самый разгар президентской он дал интервью где подробно рассказал свою позицию.
Тут еще банили за это интервью и вопрос за кого зебобинские голосовать собрались.
Так что сиди и не выкручивайся.
Бачили очі що купували
Запишись на курсы там тебя научат.
Все есть в гугле.
В игры : гдевашиииидаказатильства я не играю
ґоді вже фейкі зебілів поширювати
СУСПІЛЬСТВО
Діти загиблих героїв АТО відпочивають у Польщі
Сьогодні о 09:51•Українське право
Уже вшосте військова прокуратура Західного регіону України разом із Ротарі Інтернешнл - Ротарі Клубами України та Польщі - організували поїздку на відпочинок, реабілітацію та оздоровлення дітей загиблих учасників АТО. У місті Закопане, що у Польщі, цього року оздоровляться 17 дітей з різних куточків України: Полтави, Білої Церкви, Львівщини, Київщини, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Одеси, повідомила «Українському праву» прес-секретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. «Діти у період з 15 серпня по 28 серпня 2019 року перебуватимуть у Закопане, де їм організовано належний відпочинок. З ними працюватимуть лікарі-психологи для того, щоби діти позбулися посттравматичного синдрому у зв'язку із втратою батька, який загинув внаслідок російської агресії.
А вот на фоне Зеленского они же выглядят уже непримиримыми и сильными защитниками!
І цікаво те що Порошенко це УСВІДОМЛЮВАВ і усвідомлює.. а шмаркля хуцпато ігнорує та себе вважає "царьом"
ДЕ ХОЧА БИ ПІДОЗРА ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКО?? - ПІДОЗРИ НЕМА!! бо нема і злочинів про які БРЕХАЛА банда шмарклі..
БРЕХНЯ на який була побудована агітація шмарклі підбурила бидло проголосувати за казкового "голобародько" і ЯК ЗАВЖДИ жидівські казочки виявилися марою
Порошенко должен прийти на Прямой со СВОИМ полиграфистом и полиграфом и пройти полиграф.
Вопросы должны быть следующие:
- канал Прямой ваш?
- вы крали деньги из бюджета?
Все. Если его полиграф покажет, что он врет - он врет. Если покажет, что он говорит правду, когда врет, а вся страна знает, что канал его и крал - значит все увидят, что врет не только он, но и его полиграф.
После этого Порошенко станет Полиграфом Полиграфовичем.
Полиграф так полиграф!