 Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию, - посольство США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Facebook.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли обращены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.

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Отметим, Всемирный день гуманитарной помощи учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году.