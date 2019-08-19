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 Политика Украины
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Все про:посольство (531) США (15228)

 Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию, - посольство США

США по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи призвали Россию немедленно прекратить агрессию на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Facebook.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли обращены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.

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Отметим, Всемирный день гуманитарной помощи учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году.

Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143531
 
   
 Топ комментарии
 
Опять перекручиваешь!
Ясно сказано - Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.

Так что посольство - порохоботы.
А не зебилы. Которые просят повлиять на какую то сторону, то ли Луны, то ли Земли (в общем хто зна на кого).
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ага.. тільки твій бєня разом з зебєнєю вважають все це "грАжданскАй вайной".
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нічого я не вирізала.
а процитувала оригінал.
там немає ЖОДНОГО слова про прохання.
Зебіли як завжди брешуть.
Дивись, що порадив Волкер українським павичам. Там спеціально для таких як ти з перекладом.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
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ой! порохоботики! посольство США тоже просит пуйла чтоб повлиял на орков! посольство США-зебилы!! да?
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ага.. тільки твій бєня разом з зебєнєю вважають все це "грАжданскАй вайной".
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Не отмазывай Зеленого Блазня. Ему это не поможет.
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Must end its aggression immediately
Де тут прохання ?
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порохобыдлая привычка - вырезать одно словосочетание из целой фразы чтоб перекрутить
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нічого я не вирізала.
а процитувала оригінал.
там немає ЖОДНОГО слова про прохання.
Зебіли як завжди брешуть.
Дивись, що порадив Волкер українським павичам. Там спеціально для таких як ти з перекладом.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
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брысь в будку! по ссылкам челом бьющих дегенератов не хожу.
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щойно зрозуміла, що спілкувалась з Шаріковим Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 4669
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Пояснюю для далеких від мисливства. Порох, "відсирівать", може, тільки "димний" - суміш сірки, деревного вугілля, і селітри, бо селітра натягує вологу.... Після спроби пострілу подібним порохом, він смердить, шипить, однак, реального результату, не дає... Так що будьте спокійні; то - "Лахта"
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это про рошеновскую свиножабу,который давно подмоченый
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Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 7807 Яр Холодний

Пояснюю для далеких від мисливства. Порох, "відсирівать", може, тільки "димний" - суміш сірки, деревного вугілля, і селітри, бо селітра натягує вологу.... Після спроби пострілу подібним порохом, він смердить, шипить, однак, реального результату, не дає... Так що будьте спокійні; то - "Лахта"
19.08.2019 11:18
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Я про що казав?! попав "не в бровь, а в глаз!!!" Заспамив, гнида!...
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Опять перекручиваешь!
Ясно сказано - Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.

Так что посольство - порохоботы.
А не зебилы. Которые просят повлиять на какую то сторону, то ли Луны, то ли Земли (в общем хто зна на кого).
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для кацапни оунли...изучал свой рускавый в школе?

Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3143531
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хочется выразить глубокую озабоченность по этому поводу
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"А кіт ковбаску наминає, не наче й не до нього річ"..
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тю... а кАломойський важає те "гражданским конфликтом"..
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він вже згадав про втручання рашки.
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після того, як українці майже не харкнули йому в жидовську харю, після його заяви про "гражданский конфликт". То довелось "згадати", звісно.
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Где это они ему харкнули?
Зеленой шмарклей)))?
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04.07.19 12:01 "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе

а шмарклю обрали 73 відсотками 21 квітня 2019 року
То коли була його заява в інтерв"ю???и До чи після?
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послухайте, програли, то не виправдовуйтесь. Таку конкретну та прозору заяву він зробив саме після того, як проголосували за шмарклю.
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Не выдумывай.
Еще в самый разгар президентской он дал интервью где подробно рассказал свою позицию.
Тут еще банили за это интервью и вопрос за кого зебобинские голосовать собрались.
Так что сиди и не выкручивайся.
Бачили очі що купували
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досить брехати вже. Або давай підтвердження, або просто НЕ БРЕШИ !
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Поисковиком не умеешь пользоваться?
Запишись на курсы там тебя научат.
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я надав посилання, а в вас, окрім порожніх слів, нічого не надано.
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Для чего?
Все есть в гугле.
В игры : гдевашиииидаказатильства я не играю
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73% від 68% тих хто голосував це скільки буде? Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 8415
ґоді вже фейкі зебілів поширювати
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не засерайте гілку пустопоржньою дурньою Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 8972 Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 8972
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Но вы же знаете,что кремль не перестанет. Если вы не захотите. Сильно.
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Значит на самом деле - в действительности, я имею в виду - им наплевать.
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А от тепер, подивимося на реакцію "Блазня", на пропозицію США, продать ще одну партію "Джавелінів"... Відмовляться - "все ясно"... Погодяться - треба слідкувать, щоб один з них, на Росію, не "шухнув"... (хоча, судячи по останніх "рукожопостях", вони і крадене, відтворить, не здатні... "Хахляцьких мізків", не вистачає...).
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УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ВІДВЕЗЛИ ДО ПОЛЬЩІ !

СУСПІЛЬСТВО

Діти загиблих героїв АТО відпочивають у Польщі
Сьогодні о 09:51•Українське право

Уже вшосте військова прокуратура Західного регіону України разом із Ротарі Інтернешнл - Ротарі Клубами України та Польщі - організували поїздку на відпочинок, реабілітацію та оздоровлення дітей загиблих учасників АТО. У місті Закопане, що у Польщі, цього року оздоровляться 17 дітей з різних куточків України: Полтави, Білої Церкви, Львівщини, Київщини, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Одеси, повідомила «Українському праву» прес-секретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. «Діти у період з 15 серпня по 28 серпня 2019 року перебуватимуть у Закопане, де їм організовано належний відпочинок. З ними працюватимуть лікарі-психологи для того, щоби діти позбулися посттравматичного синдрому у зв'язку із втратою батька, який загинув внаслідок російської агресії.
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Гаранты Будапештских соглашений не нарушившие условий этого договора, а именно США и Великобритания должны были направить свои войска хотя бы на линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом.пускай чисто символические ( скажем три - четыре тысячи) Или ввести полномасштабные санкции, а не ту пародию что сейчас. Оно правда и Украина по уши в гибридности 5 лет войны. Потому и настаивать в чем то морального права особо не имеет А то что сейчас мы слышим от "мирового сообщества", это " глубокая озабоченность в течении 5 лет" ( тоже по Грузии, Сирии, в прошлом по Чечне)
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На фоне Порошенко "заграничные друзья" выглядели озабоченными тюфяками!
А вот на фоне Зеленского они же выглядят уже непримиримыми и сильными защитниками!

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Сколько гадости здесь льют на президента страны, где многие из них проживают, просто не пойму, чего они этим добиваются, что они хотят....вернуть Петра Алексеевича, так он и так при власти остался....не пойму их цели.
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валєґік падловіч те що ти сприймаєшь як ґадості ТАКИМИ Ж І Є!! бо шмаркля заслуговує їх... що до того чого ти не розумієшь.. -і це правда.. =ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ а Порошенко і Зеленський ЛИШЕ СЛУЖБОВЦІ.

І цікаво те що Порошенко це УСВІДОМЛЮВАВ і усвідомлює.. а шмаркля хуцпато ігнорує та себе вважає "царьом"
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я тоже, так верил Петру Алексеевичу в его патриотизм...ну думал наш пришел, украинский президент патриот, а оказалось, что это был коммерческий ход, что бы ещё больше разбогатеть...он оказался жадным и хитрым жуликом и в обратном меня никто не переубедит.....ну может если бы у меня была при нём должность с окладом в сотни тыс грн...тоже скучал за ним...а так пролетел, так пролетел... Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 1654
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поц падлович вивчи спочатку УКРАЇНСЬКУ мову і ЛЮДИ тоді подивляться на те хто ти Є. з вас-троляк лахтинських вже й діти не регочуть.
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а по сути, что сказать хотел........а уроки украинского я беру у Ани Герман, у Лены Бондаренко, Н Шуфрича, В Медведчука.....вони добре нею володiють. Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 2201
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Если за этим заявлением не последует жёстких санкций, тогда это снова всего лишь очередное словоблудие.
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Да ладно, всем известно, что это мародер продолжает зарабатывать, а Зеленский его покрывает, не хочет остановить Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 7859
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ПРОЙШЛО 100днів ...
ДЕ ХОЧА БИ ПІДОЗРА ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКО?? Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 8097 - ПІДОЗРИ НЕМА!! бо нема і злочинів про які БРЕХАЛА банда шмарклі..

БРЕХНЯ на який була побудована агітація шмарклі підбурила бидло проголосувати за казкового "голобародько" і ЯК ЗАВЖДИ жидівські казочки виявилися марою Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 4761
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Посоветовавшись с Андрей Портнов (Andriy Portnov) и, уверен, при активном одобрении других юристов, чьи достойные имена вы найдете у меня в друзьях, пришли к мнению.
Порошенко должен прийти на Прямой со СВОИМ полиграфистом и полиграфом и пройти полиграф.
Вопросы должны быть следующие:
- канал Прямой ваш?
- вы крали деньги из бюджета?
Все. Если его полиграф покажет, что он врет - он врет. Если покажет, что он говорит правду, когда врет, а вся страна знает, что канал его и крал - значит все увидят, что врет не только он, но и его полиграф.
После этого Порошенко станет Полиграфом Полиграфовичем.
Полиграф так полиграф!
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