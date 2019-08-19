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Все про:несчастный_случай (240) пожар (3651) ГСЧС (2225) вода (295)

 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 25, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 12.08 по 18.08 на водных объектах в Украине погибли 30 человек, во время пожаров - 25.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 9 человек и пострадали 10.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 268 чрезвычайных событий, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 76 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 850 пожаров, спасены на пожарах 21 человек и не допущено уничтожение огнем 400 зданий 37 ед. техники. На пожарах погибли 25 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 227 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 235 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 440 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3143525
 
 
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Количество несчастныъх случаев - главный показатель уровня моральности власти, ибо случай - это язык на котором с нами разговаривает Бог. К сожалению Украину при нынешней иудейской власти ждет очень плохая участь.
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Иудейская от имени Иуда . Так новая власть предаст украинцев- продаст всю землю и простит оккупанта?
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«Когда человек говорит Богу - это молитва. Когда Бог говорит человеку - это шизофрения». (с)
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Авакова в отставку- плохо работает МЧС .
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Вместо того,, чтобы политикой заниматься, Аваков должен занятся профилактикой несчастных случаев( вернее хотя бы поучиться у западных коллег их методам и внедрять их в Украине)
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Бутусов сколько ты можеш нести нам негатива? Его и так везде валом
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"Я выбрал жанр эмоциональных новостей", - заявлял главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. И именно так, по его мнению, новости хотят видеть читатели: далеки от баланса и с оценочными суждениями. Это и отличает "Цензор.НЕТ" от официальных изданий и информагентств. "Мне кажется, что делать корректные новости в наших условиях нелогично", - настаивает он и убеждает, что украинцы живут в недемократических условиях, поэтому нас нельзя сравнивать со странами западного мира. (Интервью Юрия Бутусова "Телекритике", апрель 2013 г.)
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А прививки від цього є? Від кору за рік померло 3-є із 70 тисяч перехворівших і то ще не факт що від кору, а тут кожен день по декілька жмурів і ніхто не робить прививки.... Дивно!
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якщо добавити кількість загиблих в ДТП --нам війни не треба.
Хто, колись займався по серйозному цією проблемою? це питання не до пеці і не до зелі.
Україна самознищується. це схоже на тактику в великій стратегії.
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