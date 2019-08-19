 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 25, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 9 человек и пострадали 10.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 268 чрезвычайных событий, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 76 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 850 пожаров, спасены на пожарах 21 человек и не допущено уничтожение огнем 400 зданий 37 ед. техники. На пожарах погибли 25 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 227 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 235 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 440 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.