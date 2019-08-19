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Все про:Крым (21747) Латвия (706) реклама (568) туризм (1137)

 Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство

Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Латвии.

"Благодаря совместному налаженному взаимодействию Посольства с украинскими активистами Координационного совета при ПУ удалось нейтрализовать распространение в социальных сетях карты с некорректным изображением Украины, где Крым был отмечен как российская территория. Такое изображение использовалось как рекламный продукт одной из туристических компаний Латвии", - говорится в сообщении.

Посольство оперативно отреагировало на полученную от члена украинской общины информацию, в результате проведенной посольством работы некорректное изображение украинского Крыма было изъято с сайта туристической компании.

"Посольство выражает благодарность украинскому обществу, членам Координационного совета при ПУ за неравнодушие и поддержку территориальной целостности Украины!" - подытожили в ведомстве.

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Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с российским Крымом, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143520
 
 
 Топ комментарии
 
Проверяют как отреагируют , скорее всего скоро уже у нас будут все карты Украины без крыма так как зебилы признают крым кацапским Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство - Цензор.НЕТ 1337
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кожного разу, коли ви пишете коментар на йєзикє, десь в кремлі тихо радійє хуйло
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Вопрос. Кто это мог сделать ? Украинец,любящий Украину ?
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Оперативненько. А то был бы ататат и клиентов фиг.
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А петекантропам лишь бы заплатить очередную гуано картинку, главное, чтобы на ней был Зеленский. Эх вы, человечки.
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Кацапские козни. Латы их тоже ненавидят.
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Нещодавно був скандал і в Україні.
Надрукували дітям щоденників з мапою України на обкладенці без Криму.
І реалізовували через мережу Метрою
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Проверяют как отреагируют , скорее всего скоро уже у нас будут все карты Украины без крыма так как зебилы признают крым кацапским
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Вопрос. Кто это мог сделать ? Украинец,любящий Украину ?
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кожного разу, коли ви пишете коментар на йєзикє, десь в кремлі тихо радійє *****
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Комбинировать стараюсь через раз.Я из Донецка. Всю жизнь на нем тявкаю .
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отож бо! в України відібрали рівно стільки землі, скільки ми віддали йєзику
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Скоро зебилы признают крым кацапским и у нас тоже будут продавать карты с "российским" крымом Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство - Цензор.НЕТ 3716
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Откуда такие сведения? Не из темников ли сивочолого рехвораматора?
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«Румыния направление мечты», - гласит надпись на карте:

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з "російським" Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 1136
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