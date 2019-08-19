 Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Латвии.

"Благодаря совместному налаженному взаимодействию Посольства с украинскими активистами Координационного совета при ПУ удалось нейтрализовать распространение в социальных сетях карты с некорректным изображением Украины, где Крым был отмечен как российская территория. Такое изображение использовалось как рекламный продукт одной из туристических компаний Латвии", - говорится в сообщении.

Посольство оперативно отреагировало на полученную от члена украинской общины информацию, в результате проведенной посольством работы некорректное изображение украинского Крыма было изъято с сайта туристической компании.

"Посольство выражает благодарность украинскому обществу, членам Координационного совета при ПУ за неравнодушие и поддержку территориальной целостности Украины!" - подытожили в ведомстве.

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