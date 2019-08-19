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 Политика Украины
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Все про:контрразведка (134) самолет (2244) СБУ (13742) шпионаж (809) ГРУ (15)

 Контрразведка СБУ разоблачила агента ГРУ РФ Лазаренко, работавшего на стратегическом предприятии "МІГремонт": "Доллар начал расти, мне нужны были деньги". ВИДЕО

Агент российской военной разведки Алексея Лазаренко работал на одном из стратегических предприятий Украины "МІГремонт".

Как сообщается в сюжете ТСН, на флешке у уже задержанного шпиона были фотографии ударных украинских истребителей, передает Цензор.НЕТ.

Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках. В течение пяти лет шпион работал на врага в прямом доступе к украинским военным тайнам. "Для того, чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - рассказал задержанный Лазаренко.

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В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье. На тот момент украинская контрразведка уже знала, что на этом предприятии, которое ремонтировало самолет перед роковым полетом, работает российский агент. Его задержали лишь летом 2019-го на границе с Россией. Алексей Лазаренко продавал оборонные секреты. К куратору ехал с новой порцией информации о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

Артем Шарлай - известный в Запорожье антимайдановец. Именно он порекомендовал ГРУшникам Алексея агентом. Доступ к боевым самолетам, пророссийские взгляды и желание заработать любым способом – может ли быть лучшая рекомендация для предателя. За продажу авиасекретов российская разведка стабильно платила в долларах. Каждый раз из России Алексей возвращался домой с новенькими зелеными купюрами. Поощряли его к сотрудничеству не только пряником, но и кнутом - запугивали, чтобы не сдал своих московских боссов. "Они намекали, что это может плохо для моей семьи закончиться. Единственное, о чем я прошу, чтобы моей семье ничего плохого не сделали, ибо я не смогу это себе простить, если такое будет", - сказал агент ГРУ.

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Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифрувальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. Во время отправки информации телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство.

Авиазавод "МИГремонт" имеет стратегическое значение для Украины. Здесь ставят на крыло штурмовика четвертого поколения "Су-27", один из которых неожиданно упал во время международных учений. Каждый из этих самолетов для Украины - на вес золота. На борту установлена система спутниковой навигации украинского производства. На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам. Агент эмоционально убеждает - диверсионных задач не получал. "Я не передавал информацию, которая бы помешала нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял", - сказал он.

О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143515
 
 
 Топ комментарии
 
В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье.
Джерело: https://censor.net.ua/n3143515

Тобто цей пацюк винний в загибелі людей !
І скільки йому присудять - 5 років ? Та ще і випустять через 2 по закону ссавченко.
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Я так розумію, що це нова "фішечка" зелених уродів: видавати бойові втрати за небойові. За одну ніч 15 серпня на різних ділянках фронту 3 небойові втрати - дуже правдоподібно. Сьогодні знову 1 небойова втрата. Причому від ворожих обстрілів втрат немає.
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в общем ничего удивительного . есть мнение что и в Крыму и на Донбассе местная быдло масса в большом колличестве поддержала Рюский мир не из за любви к Расее а из за нежелания отдавать кредиты Приватбанку . вот и этот пидор решил немножко подзаработать
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В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье.
Джерело: https://censor.net.ua/n3143515

Тобто цей пацюк винний в загибелі людей !
І скільки йому присудять - 5 років ? Та ще і випустять через 2 по закону ссавченко.
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суд им. портнова присудит этому подонку от силы лет 5, а Грымчаку за календарики лет 10
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Закон Савченко вже не діє з 2017 року..так шо буде сидіти по повній
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ну як же..
нещодавно була стаття, що маріупольського наводчика випустили по закону савченко
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Я так розумію, що це нова "фішечка" зелених уродів: видавати бойові втрати за небойові. За одну ніч 15 серпня на різних ділянках фронту 3 небойові втрати - дуже правдоподібно. Сьогодні знову 1 небойова втрата. Причому від ворожих обстрілів втрат немає.
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Повстанцы не виноваты, они холостыми стреляют.
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Это спектакль СБУ. .ГРУ России настоящих своих агентов внедоила давно, а эти которым нужны деньги, брали, что бы делать показатели для СБУ и отводить подозрения от настоящих агентов. Недавно подобного в Черкасах взяли, который писал письма, что бы в Мосад устроится.
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в общем ничего удивительного . есть мнение что и в Крыму и на Донбассе местная быдло масса в большом колличестве поддержала Рюский мир не из за любви к Расее а из за нежелания отдавать кредиты Приватбанку . вот и этот ***** решил немножко подзаработать
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Так и есть. Но еще факт,что кацапни из рашки там море...Сам это только осознал.Поэтому никакие споры не выиграть. Только силой их нужно брать. А потом вышвыривать.
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Нічого страшного - завтра його випустять на волю під "заставу"!!! Коли руки до агента КГБ-ФСБ і по сумісництву кума ***** медведчука дійдуть якому і в шкарпетках ховати нічого не треба тому що у нього на лобі все написано???
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Ты что хочешь чтобы бизнес партнера Пороха посадили ?
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Та я б не проти щоб цього шоколадного покидька першим посадили - але хто ж їх "посадить" коли по тих що мають "садити" також тюрма "плаче"?
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Всьо, від сьогодні Зілєнскій корпціонєр у бородатої женщіни. А раніше був норм. А тепер вже корупціонер.

Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9254
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не закидуйте в цензор ГІВНЯНИХ АВТОРИТЕТІВ !
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Тоха Геращенко, Гройсман, Авакян тож підори рідкісні, цей правда зовсім шелупонь **********.
Просто класичний приклад медійного джинсовика, безпринципного і відмороженного.

Нехай задрочує торчка, хоч нащось пригодився іуда.
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90% пересичных - агенты маасквы.
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Наче й Лазаренко, а обличчя якесь єврейське.... дивно.
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(ссылка) целью были фотографии ударных украинских истребителей. Рашка разведывала как устроены их истребители 40-ка летней давности. Видимо технологии утеряны.Источник: https://censor.net.ua/n3143515
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Думаю,потрібні були точні дані

1.Готовність техніки,пілотів.
2. Кількість ,розташування
3.Технічні дані "навісного озброєння" і його кількість..
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Це дуже просто.. Конкретизувати поняття ЗРАДА ,наприклад в Авіації..
І повернути розстрільну статтю(у час війни) у Військових Трибуналах...

за "мені потрібні були гроші" -тут немає інших варіантів.
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мені потрібні були гроші



Ця відмазка запроданців перед "розстрільним загоном" ще жодного разу не спрацювала..


НІколи.Ніде.
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НА протяжение многих ЛЕТ за ним следили, А что он успел передать? И стоило ЛИ ТО, что его такое время пасли - ОНО понятно хотели выяснить всю цепочку, А стоило ли это всего......
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С семьей таких пропаРашинских мразей обязательно должно случаться что-то плохое.
Причем не быстро-плохое, а долго-мучительно-плохое.
С обязательной малявой в камеру папашке.
А еще лучше - видео.
Цветное и HD-качества
Это будет замечательной профилактикой для некоторых на будущее..
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Ну наконец-то! Победа такого молодого, а уже лейтенанта. Сколько можно было ходить в буденовке, красной рубахе-косоворотке, лыковых лаптях (зимой - в валенках), играя на балалайке "Камаринскую".
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