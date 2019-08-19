 Противник умышленно затягивает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром ОС в Facebook.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений.
Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении о продолжении работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы", - сказано в сообщении.
В СЦКК подчеркивают, что "действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий".
"Отметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.
То чекайте атаки сепарні.