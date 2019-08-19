 Пикеты за деоккупацию Крыма прошли в центре Москвы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказала участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина.
"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (России. - Ред.) о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – говорит Лаврешина.
Она отметила, что после минувших массовых протестов в Москве, внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.
"После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное "умягчение нравов" полицейских. Разумеется, на арбатском перекрестке дежурило несколько патрульных машин. Но "космонавтов" (сотрудников подразделения ОМОН. - Ред. нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить", – добавила активистка.
Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
киселев и скабеева недорабатывают
Нужно увеличить мощность излучающих башен
протест у нікуди
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева
стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем
крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и
брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, - гордый, черный демон бури, - и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, - чуткий демон, - он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, - нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч
над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно
огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
- Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
-Пусть сильнее грянет буря!..