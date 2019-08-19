EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  811  12
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3419) пункт пропуска (515) операция Объединенных сил (1511) КПВВ (34)

 Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

248 лицам было отказано в пропуске через линию соприкосновения в связи с отсутствием необходимых документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 29 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки.

Всего за указанный период линию разграничения пересеклы 286,5 тысяч граждан и 34,6 тысячи транспортных средств.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов 01

26 человек были уличены в пересечении границы с Россией в недействующих пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов 02
Фото: пресс-центр ОС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники с применением оружия остановили внедорожник, прорывавшийся в сторону границы с Румынией: один человек ранен, - Госпогранслужба

"В их отношении, а также в отношении двоих иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, составлены протоколы об административных правонарушениях",- отметили в штабе ООС.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов 03

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143508
 
 
 Топ комментарии
 
Бандита(урода из Бердычева), избившего ветерана АТО, в суде облили мочой и арестовали - Inforesist

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов - Цензор.НЕТ 399
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бандита(урода из Бердычева), избившего ветерана АТО, в суде облили мочой и арестовали - Inforesist

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов - Цензор.НЕТ 399
 показать весь комментарий
 
 
Ходять слухи, що цей квадрат не дуже схвально відгукувався про деяких "положенців", і його чекають з нетерпінням у камері сізо.
 показать весь комментарий
 
За перші півроку 2019 року імпорт російських товарів до Львівської області виріс майже на 30%.
Про це сказано у звіті Головного управління статистики Львівської області
 показать весь комментарий
 
От це і Є початок ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ з допомогою комп.аналіза ЗВЕДЕНОЇ бази даних!! І тут ґебельси пукіна всралися
 показать весь комментарий
 
Сепарня повинна сидіти в своєму гетто. Нехай щастить.
 показать весь комментарий
 
треба вводити кримінальну відповідальність за незаконий перетин кордону...
 показать весь комментарий
 
Ну и в чем сенсация? Неужели в том, что погранцы выполнили свои служебные обязанности? Следует понимать что скоро на цензоре будут новости типа: дворник Глаша подмела дорожку или слесарь Иванов вышел на работу?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх