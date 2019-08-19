 После пожара в "Токио Стар" в Одессе полиция задержала еще троих человек, в том числе управляющую другим отелем, - "Думская"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты, - сообщил источник издания из числа сотрудников отеля. - В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом".
Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.
"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - заключил собеседник издания.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.
знайти - і всіх за грати!
9 ч. ·
Если можно арестовать собственника отеля после пожара, унесшего 9 жизней, то можно арестовать и президента, после того, как погибли 11 солдат во время объявленного им перемирия. И это будет ещё как справедливо, ведь собственник обычно не занимается оперативным управлением бизнесом, обеспечивая стратегическое планирование и инвестиции, а президент - это политик, чиновник и главнокомандующий в одном лице. Он отвечает за всё.
Отели деньжат подзаработали.
Можно запускать проверяющих во все гостиницы...
8 год
Открытое письмо президенту Украины Володимир Зеленський .
Уважаемый, Владимир Александрович!
Сегодня, 17 августа 2019 года, в Одессе погибло 9 человек в результате пожара в отеле «Токио стар». Ещё 10 человек пострадали.
Точная причина пожара ещё не известна,
но я точно знаю, что в Одессе орудует Организованная Преступная Группировка, которая занимается поджогами . Знаю, потому что Резиденцию «Одесский Дворик» пытались поджечь дважды.
Первый раз 28 августа 2018 года:
https://youtu.be/O7Gw5MEYSMk
и второй раз, 5 сентября 2018 года:
https://youtu.be/FufDhJmxqfA
И уже тогда могли быть многочисленные жертвы ни в чем неповинных людей, так как поджоги совершались в 4 часа утра и при полной загрузке Резиденции «Одесский Дворик», военными, термо-дымовыми гранатами РДГ-2ч.
В мае 2018 года вышел заказной репортаж о том, что якобы в «Одесском Дворике» нарушаются нормы противопожарной безопасности и существует угроза возникновения пожара, что на самом деле не соответствует действительности.
Я понимаю, что заказной репортаж был сделан с целью обвинить меня в халатности после поджога и сделать виновным за последствия. Кроме этого, такие репортажи наносят непоправимый вред репутации заведения.
https://youtu.be/715S317PprE
В 2015 году, Григорий Гробов, угрожал мне поджогом ресторана.
В июне 2016 года мне подожгли машину.
https://youtu.be/qIbym5e7c1E
Это было предупреждение, чтобы я прекратил препятствовать незаконному захвату двора и застройке двора в доме 17 по ул. Успенской, где я был председателем ОСМД.
И вот, ОПГ Гробова перешла к жестким действиям по уничтожению моего бизнеса.
Кроме поджогов, на меня оказывается давление всеми доступными Гробову способами.
Среди них:
Заказные уголовные дела.
Митинги для распугивается гостей.
https://youtu.be/***********
Подбрасывание зловонной жидкости в ресторан.
https://youtu.be/ms7zexVU2SQ
Давление на близких.
https://youtu.be/4_H2WFNVFTQ
Постоянные угрозы.
Направление различных проверок.
https://youtu.be/Bs-********
Наклепы и клевета в СМИ, проплаченные статьи и репортажи при помощи лживых блогеров и псевдо-журналистов.
Избиение адвокатов в суде.