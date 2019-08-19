 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украиской стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
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25, - вам добра і здоров'я!
- Війна вигідна тільки кривавому шокобаризі. От прікольний закінчить її за пару днів. Ура йому! Разумков:
- Швидко закінчити війну не вдасться.
ЗЕШмарклі:
- ПЄРЗІДЄНТУ З ДІМАЧКОЙ ВИДНІШЕ! МАЛЧАТЬ ПОРОХОБОТИ! Оп-оп, і ЗЕбіли більше не заморюються від війни.
Лайфхачище.
Р-н (район) н\п ( населенного пункта) Водяное. Минометный обстрел. Ориентировочный калибр - 92 мм. Потери убит - 1 Ранено - 3. Ответный огонь не открывался.
Погиб по причине неосторожного обращения с боеприпасами.
А знаете почему это не правда?
Потому что должно быть возбуждено уголовное дело и начато расследование.
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
тоже самое подумала (уж очень подозрительно)............
Если(!) это действительно так, то все это очень печально и тревожно.........
Пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.
Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************.
Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.
Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/648394838986469/
Ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе
ви...клюнуть в сраку кацапи.
вмиратимуть та отримуватимуть поранення при загадкових обставинах.
Аналитики группы Forensic Architecture обнаружили спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России, пишет британская газета The Guardian. Власти россии неоднократно отрицали участие армии в конфликте в Донбассе.
2. Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный;
3. Получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
4. Договорился про возобновления Нормандского формата переговоров;
5. Дал понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
6. Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время избирательной кампании;
7. Внес в Раду всеобъемлющий закон про импичмент;
8. Внес в Раду закон про наказание за незаконное обогащение чиновников, которые предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества;
9. На запрос общества распустил Раду восьмого созыва выиграв судовой процес в Конституционном суде - начал процесс масштабной перезагрузки системы;
10. Начал перезапуск судебной реформы;
11. Подал в Раду законопроект про отмену формулы «Роттердам+» и ее превращение на «Роттердам -»;
12. Презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
13. Развенчал мифы про дефолт, которых давно не было (до избрания Зеленского президентом);
14. Привлек крупный бизнес к решение значительных социальных проблем (закупка «скорых» для больниц, приобретение квартир для семей пленных моряков) без обратных обещаний от власти;
15. Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
16. Отменил обязательность школьной формы;
17. Отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
18. Окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешаются только для узкого круга президентских спецмашин, а не депутатских или министерских лимузинов;
19. Открыл улицу Банковую для людей;
20. Установил новую форму обращений к президенту - по имени.
3 месяца нет видео уничтожения твоих сородичей - русни Как раз с тех пор как ЗЕленая Сопля стал препиЗЕдентом.
https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/videos
А взялось оно из речи Сралина. В декабре 1937 года Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.
11 декабря 1937 года Сралин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.
Поблагодарив избирателей Сралинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сралин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/648198072339479/?type=3&theater
"Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************."
Тепер всі загиблі самі будуть винуватцями своєї смерті?
По каким основаниям?
О том что уничтожены россиские намники...их техника...блиндаж...новостей уже нет со дня кенгурищации поезЕдента...и не будет..
Такого никогда ранее не было...
Я заметил.
А для чего на цензоре ставят свечу?
Это символ общенациональной скорби.
Нужно как при совке понимать между строк?
Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************." -
СЕПАРАТИСТЫ "нарушили ТБ" стреляя не в воздух, а в сторону наших солдат?
Холуйські прогиби Зеленського россіяни технічно перехоплюють і прогинають ще далі, до колінно-локтьової.
"Што ти нам даш, чтоби ми с тобой встретілісь, Зєлєнскій?" - ось правильний переклад з дипломатичної мови.
Чи здатний він протистояти тискові? Ні, звичайно. Його вже прощупали, вбивши 6 наших військових під час "перемир'я". У відповідь - сльозні прохання до путіна "повпливати на ту сторону".
Зеленський за можливість потусуватись перед телекамерами разом з сильними світу цього зливає наші національні інтереси. Це вже відомо всім - від Трампа до Путіна. Торг іде лише навколо місця, де оте саме "посєрєдінє". Богдан-Зеленський вже запропонували ворогу мову, історію, культуру. Вони це озвучили, а росіяни сказали: а нам мало, хаха. Давай також можливість блокувати зовнішньо-політичний курс України для анклавів і фінансування цієї чорної діри за ваш рахунок зі збереженням усіх орків на своїх місцях. Саме це Путін озвучив під час телефонних просьб Зеленського.
За це його запросять в Білий Дім і похлопають по плечу.
Такий план.
І поки у нас на носі День Незалежності, Зеленський нашу незалежність розмінює. Бо незалежність для квартального шутніка - це термос і непотрібний парад. А їх на хліб не намажеш. І якщо люмпен не зрозуміє швидко, що шутнік втече в Ізраїль, а вони потім будуть намазувать на хліб своїх дітей, нам кранти.
У суботу, 17 серпня 2019 року, в селі Вовчицьк Маневицького району Волинської поховали військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Колбуна, який загинув з зоні проведення операції Об'єднаних Сил. Хлопцеві було лише 20 років.
Про це у себе на Facebook розповів колишній керівник Маневицької РДА Андрій Линдюк, передає Еспресо.TV.
За його словами, одним з тих, хто прийшов віддати шану Колбуну був маршалек польського Сенату Польща Станіслав Корчевський.
"Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців Республіки Польща знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!", - зазначив Линдюк.
Это ганьба.
Так дешевше, не треба компенсацій родині виплачувати.
Треба ж десь взяти гроші на розкрадання, от так і назбирають.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Если никто кроме погибших в этом не виноват тогда дело должно быть закрыто.
Раз такого нет это откровенная хуцпа.