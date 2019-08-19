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 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украиской стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143506
 
 
 Топ комментарии
 
19.08.19 07:07 Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
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Ну, що прихильники нових пик?
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
-----
25, - вам добра і здоров'я!
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Чергова щоденна порція брехні від зєкоМанди. Один загиблий і троє поранених воїнів їм не в рахунок... Будьте ви прокляті, слуги урода.
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Ну, що прихильники нових пик?
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
-----
25, - вам добра і здоров'я!
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ЗЕбіли:
- Війна вигідна тільки кривавому шокобаризі. От прікольний закінчить її за пару днів. Ура йому! Разумков:
- Швидко закінчити війну не вдасться.
ЗЕШмарклі:
- ПЄРЗІДЄНТУ З ДІМАЧКОЙ ВИДНІШЕ! МАЛЧАТЬ ПОРОХОБОТИ! Оп-оп, і ЗЕбіли більше не заморюються від війни.
Лайфхачище.
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Ну, останні місяці війна перетворилася у війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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Повідомлення військової комісії tZe
Р-н (район) н\п ( населенного пункта) Водяное. Минометный обстрел. Ориентировочный калибр - 92 мм. Потери убит - 1 Ранено - 3. Ответный огонь не открывался.
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Это тот который ЧП в нацгвардии?
Погиб по причине неосторожного обращения с боеприпасами.
А знаете почему это не правда?
Потому что должно быть возбуждено уголовное дело и начато расследование.
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19.08.19 07:07 Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
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кацахол,
тоже самое подумала (уж очень подозрительно)............
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Саме після того як волонтери заявили що влада приховує втрати і вони самі будуть слідкувати за статистикою, раптом з'явилися оті ; нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.

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Я тоже читала этот пост (кто-то из форумчан разместил на нескольких «ветках»).......
Если(!) это действительно так, то все это очень печально и тревожно.........
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18 серпня 2019 року, близько 18.00 год. в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості.
Пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.
Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************.
Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.
Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/648394838986469/
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Я вчора одному з вашої ботоферми казав:
Ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
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і так буде майже щодня.
вмиратимуть та отримуватимуть поранення при загадкових обставинах.
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продолжаются "не бойовi втрати" уроды! Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1244
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В цей день 1991 року о 6 ранку теле-радіоканали передали повідомлення про створення Державного Комітету з надзвичайного стану "ГКЧП". В Москву вводяться війська. Відключається телебачення. Усі канали перекомутовуються на 1 програму з заявою "ГКЧП" та класичною музикою.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2490
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Керівництво УРСР не визнало "ГКЧП". Голова ВР УРСР Леонід Кравчук о 16:00 у виступі по телебаченню заявив, що надзвичайний стан України не стосується та про вихід із лав КПРС. 20.08 на позачерговій сесії депутатів Донецька(!!!) дії "ГКЧП" були засуджені як неконституційні.
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керівництво усєсєр по стойкє смірно вишикувалось перед хєнєралом варєнніковим і чекало роспоряженій ГКЧП. Аж коли ґекачепісти були схвачені в москві, то вже тут кравчучка з переляку істєріла - не визнавала те ґекачапе, возмущалась і верещала. А поки було неясно, то мовчало і ковтало.
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И кстати точно так же это был понедельник.
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Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе
Аналитики группы Forensic Architecture обнаружили спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России, пишет британская газета The Guardian. Власти россии неоднократно отрицали участие армии в конфликте в Донбассе.
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В цей день 1942 року відбулась Шепетівська диверсійна військова операція «Поліської Січі» УПА Тараса Бульба-Боровця. Від німців на добу звільнили м.Шепетівка. УПА заволоділо 4 ешелонами з майном, звільнено 2 ешелони людей, яких везли на роботи до Німеччини.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 4551 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 7931
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Петя когда шёл в президенты обещал закончить войну за неделю... Зеленский ничего такого не обещал...надеюсь увидеть вашего шоколадного кумира за решёткой..
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Кацапы тоже на это надеятся, но у вас ничего не сростется, кроме дупы.
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Для 8% теперь чем хуже Украине , тем лучше им Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4500
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А что разве не так? Вы же все достижение Украины теперь не замечаете , а все неудачи гиперболизируете и говорите "при Порохе такого не было"
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5 лет вы лили грязь на Порошенка, безвиз, децентрализация, армия, мова, вера тебе не устраивали! Ну теперь малорос получай!
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Народ, котрий замість армії, мови та віри вибрав дешеву комуналку та ковбасу по 2-20 отримає виключно лайна на лопаті.
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Не народ, а население, и ничего он дешевого не получит, кроме л...на на лопате.
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перечисли пожалуйста достижения с 21 мая ... Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2854
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1. Возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске;
2. Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный;
3. Получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
4. Договорился про возобновления Нормандского формата переговоров;
5. Дал понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
6. Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время избирательной кампании;
7. Внес в Раду всеобъемлющий закон про импичмент;
8. Внес в Раду закон про наказание за незаконное обогащение чиновников, которые предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества;
9. На запрос общества распустил Раду восьмого созыва выиграв судовой процес в Конституционном суде - начал процесс масштабной перезагрузки системы;
10. Начал перезапуск судебной реформы;
11. Подал в Раду законопроект про отмену формулы «Роттердам+» и ее превращение на «Роттердам -»;
12. Презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
13. Развенчал мифы про дефолт, которых давно не было (до избрания Зеленского президентом);
14. Привлек крупный бизнес к решение значительных социальных проблем (закупка «скорых» для больниц, приобретение квартир для семей пленных моряков) без обратных обещаний от власти;
15. Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
16. Отменил обязательность школьной формы;
17. Отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
18. Окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешаются только для узкого круга президентских спецмашин, а не депутатских или министерских лимузинов;
19. Открыл улицу Банковую для людей;
20. Установил новую форму обращений к президенту - по имени.
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😀 маловато будет достижений высосанных из пальца...можно было и больше высосать...
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Ти забув дуже важливе... Не треба вішати патретів зеленої шмарклі в кабінетах чиновників.
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А які вже досягнення відбулися? Призначення зєлібобом своїх знайомих, родичів, партнерів по бізнесу на керівні посади? Чи мо біганина по фонтанах і поїдання шаурми на камеру? Чи голосне звільнення лісника? Чи "прєкратить стрілять"? А може сопливий дзвінок путлеру? Де досягнення?
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Ага, остались еще методички с выборов- 25%.
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У меня метождичка простая.
3 месяца нет видео уничтожения твоих сородичей - русни Как раз с тех пор как ЗЕленая Сопля стал препиЗЕдентом.
https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/videos
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Чергова щоденна порція брехні від зєкоМанди. Один загиблий і троє поранених воїнів їм не в рахунок... Будьте ви прокляті, слуги урода.
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"Депутат - слуга народа", это выражение нам всем очень хорошо знакомо. Но откуда оно взялось?
А взялось оно из речи Сралина. В декабре 1937 года Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.
11 декабря 1937 года Сралин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.
Поблагодарив избирателей Сралинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сралин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
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Все "нове" це добре забуте "старе"... Але що тут дивуватися, якщо "зєбидло" завжди було як його б не називали комуняцькі пропагандони у всі періоди совєтской історії - від "гегемона" до "советского народа" 😕
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Ну так недарма ж Хомчак своє погоняло отримав.
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Какой главнокомандующий, такой и штаб оос.
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Читайте уважніше.....
https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/648198072339479/?type=3&theater
"Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************."

Тепер всі загиблі самі будуть винуватцями своєї смерті?
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А еще появилась личная ответсвенность за открытие огня, вот такая зе фигня.
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А контракт можно разорвать до окончания его срока?
По каким основаниям?
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Теперь только самострелы...да гибель по неосторожности...другого не будет..
О том что уничтожены россиские намники...их техника...блиндаж...новостей уже нет со дня кенгурищации поезЕдента...и не будет..
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Я вчора спеціально промоніторив сєпарські та кацапські сайти. Ржуть і вихваляються своїми перемогами.
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Статистика печальная....за время зебобиковского типа перемирия...укринских воинов погибло в 14 раз больше чем росиских наемников...
Такого никогда ранее не было...
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Вы заметили,что сейчас не говорят о потерях среди орков? Перемирие!
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А у орков нет потерь...от слова совсем...они убивают наших воинов абсолютно безнаказано...
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Да.
Я заметил.
А для чего на цензоре ставят свечу?
Это символ общенациональной скорби.
Нужно как при совке понимать между строк?
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Брешуть, навіщо брешуть? Ваша ж брехня вас і губить....
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"1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості.
Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і ************." -
СЕПАРАТИСТЫ "нарушили ТБ" стреляя не в воздух, а в сторону наших солдат?

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"Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы… Если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты".
Холуйські прогиби Зеленського россіяни технічно перехоплюють і прогинають ще далі, до колінно-локтьової.
"Што ти нам даш, чтоби ми с тобой встретілісь, Зєлєнскій?" - ось правильний переклад з дипломатичної мови.
Чи здатний він протистояти тискові? Ні, звичайно. Його вже прощупали, вбивши 6 наших військових під час "перемир'я". У відповідь - сльозні прохання до путіна "повпливати на ту сторону".
Зеленський за можливість потусуватись перед телекамерами разом з сильними світу цього зливає наші національні інтереси. Це вже відомо всім - від Трампа до Путіна. Торг іде лише навколо місця, де оте саме "посєрєдінє". Богдан-Зеленський вже запропонували ворогу мову, історію, культуру. Вони це озвучили, а росіяни сказали: а нам мало, хаха. Давай також можливість блокувати зовнішньо-політичний курс України для анклавів і фінансування цієї чорної діри за ваш рахунок зі збереженням усіх орків на своїх місцях. Саме це Путін озвучив під час телефонних просьб Зеленського.
За це його запросять в Білий Дім і похлопають по плечу.
Такий план.
І поки у нас на носі День Незалежності, Зеленський нашу незалежність розмінює. Бо незалежність для квартального шутніка - це термос і непотрібний парад. А їх на хліб не намажеш. І якщо люмпен не зрозуміє швидко, що шутнік втече в Ізраїль, а вони потім будуть намазувать на хліб своїх дітей, нам кранти.
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Під час відвідин Волині голова Сенату Польщі став на коліно перед загиблим на Донбасі 20-річним українцем.

У суботу, 17 серпня 2019 року, в селі Вовчицьк Маневицького району Волинської поховали військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Колбуна, який загинув з зоні проведення операції Об'єднаних Сил. Хлопцеві було лише 20 років.

Про це у себе на Facebook розповів колишній керівник Маневицької РДА Андрій Линдюк, передає Еспресо.TV.

За його словами, одним з тих, хто прийшов віддати шану Колбуну був маршалек польського Сенату Польща Станіслав Корчевський.

"Дуже приємно, коли один із найвищих посадовців Республіки Польща знає і усвідомлює, що в Україні триває російсько-українська війна і що українські військові боронять не тільки Незалежну Україну, а й усю Європу!", - зазначив Линдюк.
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наша влада говорить, що хлопець загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю чи щось на зразок цього, не вважають що це бойова втрата.
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Я так розумію, бойові втрати тепер подаватимуть як не бойові.
Так дешевше, не треба компенсацій родині виплачувати.
Треба ж десь взяти гроші на розкрадання, от так і назбирають.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Должно быть расследование почему были нарушены правила.
Если никто кроме погибших в этом не виноват тогда дело должно быть закрыто.
Раз такого нет это откровенная хуцпа.
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