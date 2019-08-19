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 Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб

18 августа 2019, около 18:00 в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Сообщается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

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Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143505
 
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