EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  27  2
Все про:Европарламент (1419) охота (115) экология (1164)

 В Европарламенте призвали запретить трофейную охоту

Десятки депутатов Европарламента и экологические организации выступили с требованием запретить трофейную охоту, которое разрешено в ряде стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Евродепутаты и экологи написали открытое письмо, обнародовали 18 августа в Женеве на Всемирной конференции по сохранению редких видов животных.

Авторы письма призвали внести изменения в Конвенцию по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения (CITES). При обсуждении этой темы экологи предупредили о беспрецедентном сокращении количества видов на планете.

Нелегальная торговля животными является одной из причин вымирания видов. Более 50 евродепутатов и экологи напомнили, что запрет на торговлю животными из Конвенции не распространяется на трофейная охота.

Авторы обращения отметили, что трофейная охота является очевидно коммерческим явлением с "многомиллионным оборотом", поэтому эту лазейку надо устранить.

Так, в частности в ряде стран Африки разрешено трофейная охота на слонов, носорогов, львов и тому подобное. Местная власть отвечает на критику тем, что от такой охоты страны получают средства, которые затем инвестируют в проекты по защите животных.

Также смотрите: Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин.( ФОТО 18+)

Источник: https://censor.net.ua/n3143504
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть беспрецыдентный кайф от охоты на редкодэбилоидные виды ватоживотных !причем бесплатно ! это путистан ! охотники мира подтягивайтесь в прерии ватастана !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх