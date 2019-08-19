 Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "UA Новости" со ссылкой на представителя комплекса Алексея Костюченко.
По его словам, зебра сбежала, когда ее переводили в новый вольер: животное вывели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей, но ей удалось сбежать.
Зебру ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. Также к поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.
В экопарка отметили - если вы увидели зебру, то не пытайтесь поймать ее самостоятельно, а обратитесь в комплекс.
Как отмечает издание, три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.
Дальнобойщики наверно охренели
И что полосатую лошадь выпустили проклятые евробляхеры.
Вони були не з зоопарку. То були луганські шльондри.
Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами - зебрулами. (с)
Какое-то словечко знакомое: зебрул. Что-то напоминает... Не! Не вспомню.
Экопарк - такой себе самодеятельный частный зоопарк, где, как и везде в "АВЭКе", работают чьи-то родственники. Профессионализмом работников там и не пахнт.