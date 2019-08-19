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 Общество
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Все про:животные (695) Харьков (4402)

 Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим

В харьковском экопарке утром 18 августа сбежала зебра, ее ищут охрана и волонтеры. Горожан просят самостоятельно не ловить животное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "UA Новости" со ссылкой на представителя комплекса Алексея Костюченко.

По его словам, зебра сбежала, когда ее переводили в новый вольер: животное вывели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей, но ей удалось сбежать.

Зебру ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. Также к поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.

В экопарка отметили - если вы увидели зебру, то не пытайтесь поймать ее самостоятельно, а обратитесь в комплекс.

Как отмечает издание, три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе патрульные остановили сбежавшую с ипподрома лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143502
 
 
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"У каждого свой вкус" - сказал индус, слезая с обезьяны Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим - Цензор.НЕТ 479
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три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге

Дальнобойщики наверно охренели Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим - Цензор.НЕТ 2059
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"У каждого свой вкус" - сказал индус, слезая с обезьяны
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щас соя налезет и начнет блеять что при свиновальце такого не было.
И что полосатую лошадь выпустили проклятые евробляхеры.
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всо интересное в перде запасайся попкорном мапет !
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Наши ЗЕблики тоже ишаки которые пришли страну поматросить . Но прошу обратить внимание / это как раз показательно / полосочки то вертикальные
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Нах... такой "экопарк", если оттуда звери убегают каждый день?
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"Внимание! Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Кто увидит его на улицах города, тот должен заплатить в кассу зоопарка 10 шекелей". (С)
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это какое то постановление кабмина Украины?
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>>три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.<<
Вони були не з зоопарку. То були луганські шльондри.
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Та нє, мавпи-повії. Знали, куди тікати.
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Вот что я нарыл, в Википедии:
Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами - зебрулами. (с)
Какое-то словечко знакомое: зебрул. Что-то напоминает... Не! Не вспомню.
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"Экопарк Фельдмана" - полное название этого частного зоопарка. Фельдман - единственный депутат-самовыдвиженец, победивший в Харькове на этих выборах (остальные победители - от "Слуги народа".
Экопарк - такой себе самодеятельный частный зоопарк, где, как и везде в "АВЭКе", работают чьи-то родственники. Профессионализмом работников там и не пахнт.
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Коломойский просит не ловить ее самостоятельно
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Зебру точно не СБУ охраняла? А то я буду не удивлен.
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