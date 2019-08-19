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Все про:ветераны (542) хулиганство (257) Сороченко Артур (1)

 Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения одиозному видео-блогеру Артуру Сороченко, подозреваемому в хулиганстве. Внимание правоохранителей малоизвестный владелец Yuotube-канала из Бердичева привлек после публикации видео, на котором он бьет в лицо мужчину, который сообщил, что принимал участие в антитеррористической операции и воевал против россиян в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Vsim.ua

Согласно определению суда, Сороченко может быть освобожден из-под стражи после внесения 40 140 гривень залога.

Блогеру инкриминируют ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Находясь в зале судебных заседаний, Сороченко заявил, что якобы сожалеет о поступке, приносит извинения воинам АТО / ООС и их матерям и поддерживает территориальную целостность Украины. Он также утверждал, что конфликт с ветераном произошел на бытовой, а не на идеологической почве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандит Сороченко, который избил ветерана АТО, задержан спецназом в Николаеве. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.

После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.

Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143501
 
   
 Топ комментарии
 
він такий блогер, як я балєрун...Бадюк і бидло, яке несе загрозу суспільству. За гратами-його місце, або краще в домовині!
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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Ну чому відразу "або"? Краще спочатку відмудохали б, а потім арештували. Навпаки закон не дозволяє. 😊
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Юридично дуже обгрунтована теза, вам не сперечатиме...
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Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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а за что? он же просто выбивал ложь из зомбированного
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Пшол за паребрик, опущенец руцкий. А там попрыгай на бутылке. Гундяйка и простит все твои грехи.
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А нельзя ли его на передовую, под обстрел рашистов?
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Тю ! я думал на питушарню этого вафела что бы на флейте играл гимн Украины лет так 5 !
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він такий блогер, як я балєрун...Бадюк і бидло, яке несе загрозу суспільству. За гратами-його місце, або краще в домовині!
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Всё очень просто: немногим более 1600 долларов... и гуляй рванина. Дальше гуляй. А полиция старалась, похоже... Нашли, но... не расстреляли блогера, как ниже товарищ советует:
Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 1447
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Чи не бандит... шалупень подзаборная)
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Грозился стволом...
Было бы неплохо, если бы менты его нарыли...
Понятно, что вряд-ли дома держит.
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Надо внести залог и подвезти до ближайшего крематория
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На Донбасс его, в окопы, чтобы лично проверил есть ли там "ихтамнеты"!!!
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а он точно принимал участие в АТО? а то много там ща "вытиранов"
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З яких це пір бики стали блогерами???
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Кажуть, що цей квадрат крім стрімерства ще й наркотиком торгує. Дивно, що менти у нього нічого не найшли.
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