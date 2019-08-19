 Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Vsim.ua.
Согласно определению суда, Сороченко может быть освобожден из-под стражи после внесения 40 140 гривень залога.
Блогеру инкриминируют ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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Находясь в зале судебных заседаний, Сороченко заявил, что якобы сожалеет о поступке, приносит извинения воинам АТО / ООС и их матерям и поддерживает территориальную целостность Украины. Он также утверждал, что конфликт с ветераном произошел на бытовой, а не на идеологической почве.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.
После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.
Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.
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Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
Было бы неплохо, если бы менты его нарыли...
Понятно, что вряд-ли дома держит.