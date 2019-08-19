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 Суд арестовал с залогом в 40 тыс. грн бандита Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения одиозному видео-блогеру Артуру Сороченко, подозреваемому в хулиганстве. Внимание правоохранителей малоизвестный владелец Yuotube-канала из Бердичева привлек после публикации видео, на котором он бьет в лицо мужчину, который сообщил, что принимал участие в антитеррористической операции и воевал против россиян в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Vsim.ua

Согласно определению суда, Сороченко может быть освобожден из-под стражи после внесения 40 140 гривен залога.

Блогеру инкриминируют ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Находясь в зале судебных заседаний, Сороченко заявил, что якобы сожалеет о поступке, приносит извинения воинам АТО / ООС и их матерям и поддерживает территориальную целостность Украины. Он также утверждал, что конфликт с ветераном произошел на бытовой, а не на идеологической почве.

На заседание суда и под здание суда пришли местные активисты.

Суд арестовал с залогом в 40 тыс. грн бандита Сороченко, избившего ветерана АТО 01
Суд арестовал с залогом в 40 тыс. грн бандита Сороченко, избившего ветерана АТО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандит Сороченко, который избил ветерана АТО, задержан спецназом в Николаеве. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.

После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.

Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями", - в Бердичеве избили ветерана АТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143501
 
 
 Топ комментарии
 
Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Пшол за паребрик, опущенец руцкий. А там попрыгай на бутылке. Гундяйка и простит все твои грехи.
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Ну чому відразу "або"? Краще спочатку відмудохали б, а потім арештували. Навпаки закон не дозволяє. 😊
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Юридично дуже обгрунтована теза, вам не сперечатиме...
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Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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Пшол за паребрик, опущенец руцкий. А там попрыгай на бутылке. Гундяйка и простит все твои грехи.
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Так він це тебе чмо зомбіроване бив ?) Ооось воно як Марко....
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А нельзя ли его на передовую, под обстрел рашистов?
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він такий блогер, як я балєрун...Бадюк і бидло, яке несе загрозу суспільству. За гратами-його місце, або краще в домовині!
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Всё очень просто: немногим более 1600 долларов... и гуляй рванина. Дальше гуляй. А полиция старалась, похоже... Нашли, но... не расстреляли блогера, как ниже товарищ советует:
Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 1447
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Чи не бандит... шалупень подзаборная)
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Грозился стволом...
Было бы неплохо, если бы менты его нарыли...
Понятно, что вряд-ли дома держит.
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Надо внести залог и подвезти до ближайшего крематория
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На Донбасс его, в окопы, чтобы лично проверил есть ли там "ихтамнеты"!!!
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а он точно принимал участие в АТО? а то много там ща "вытиранов"
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З яких це пір бики стали блогерами???
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Кажуть, що цей квадрат крім стрімерства ще й наркотиком торгує. Дивно, що менти у нього нічого не найшли.
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.....после внесения 40 140 гривень залога.


вот она цена жизни укрсолдата.

40140 грн.
и ни гривни больше.


а атошники воды набрали в рот или говна??

дно

Источник: https://censor.net.ua/n3143501
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Прежде всего Сороченко - садист, а это неизлечимая болезнь. А уже потом это криминальный элемент, беспринципный подонок и человекоплесень, разрушающая общество. Садисту без разницы кому причинять невыносимую боль - человеку или животному или птице,- главное чтобы жертва была беспомощной и не могла оказать сопротивление. Все оправдательные речи Сороченка в суде или в ю-тубе не стоят и ломаного гроша. Садист навсегда останется садистом со всеми вытекающими.
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Скоро сбежит на россию, петушара жирная...
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В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление. Источник: https://censor.net.ua/n3143501

Перед выборами в Раду у активиста "шария" на глазах у полиции разбили дорогой телефон! На призыв задержать нарушителя полиция не отреагировала, предложив для начала написать заявление! Вопрос - сколько будут искать нарушителя, если после заявы прошло почти два месяца?
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А ответ простой - нарушитель известный порохобот!
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Часто у Вас такое бывает что сами себе пишите в пол-четвертого ночи ? Страдаэте нарушениям сна ? Попробуйте писать самому себе на отдельных бумажечках, а не тут, и вешайте на стене . Напишите и повесьте плакат "Алкоголь и наркотики зло!"
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Это чтобы утром порохоботы про совесть вспоминали иногда! Ты первый, кого задело! Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 1484
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Ой, классика... Это из серии "на воре шапка горит" видимо. Или как? У кого что болит, или что подойдет сюда? Разбрасывать дерьмо вокруг, и всем возмущающимся заявлять "задело" это развлекуха такая? Это тебя Порошенко заставил? Бессовестный- о совести, конечно...
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Такие мрази не должны топтать украинскую землю!
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Прокурор та слідчий подали клопотання про закритий розгляд справи. Суддя Олександра Вітушинська підтримала їх. Тому журналісти були змушені залишити залу засідань.
Біля суду на вулиці Пилипчука у центрі Хмельницького було чимало активістів та поліції.

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Радует что пришли не равнодушные граждане Хмельницкого, но почему закрыли суд непонятно . Не в тему, но как показатель- а Гримчака никто не поддержал .
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прокацапська зграя внесе залог направлений з роісі "хероя" суди відпустять, залог прикарманять а гімно вспливе на мацкві в уніформі беркута з дубиналом в лапах розганяти "мацковскіх пратєстантав"
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Ну таки кацапы и оплачивают такие ролики в ютубе . а суд сделали закрытым по чьей то просьбе .судьи. ментов или адвоката из за угроз.
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Таких треба каструвати, щоб не розмножувались. Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 5962
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массового убийцу мариупольского выпустили с почетным сопровождением милиции, что бы его не дай Бог не обидели... чего же вы хотите.......
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Ото Педро відреформував судову систему - просто капец
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Зебилы даже сами не признают Зеленского президентом. Прошло уже три месяца после выборов, а они продолжают считать президентом Украины Порошенко.
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институт залога это откровенная ПРОДАЖНОСТЬ правосудия. бандиты-судьи таким образом выясняют сколько бандит-подсудимый может им проплатить. ВСЕ судьи должны быть УВОЛЕНЫ с конфискацией ВСЕГО
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Сорок тисяч "залога" сєпару за напад на ветерана АТО ?!!!! А чи не занадто велику суму визначив продажний зє-суд для цієї погані?... Лише суд Лінча вирішить цю справу по справедливості. А за одне і дасть належну оцінку цим "суддям"
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лучше бы при аресте его отдали ветеранам АТО...минут на 10 хотя бы,а потом бы привезли в камеру на 3-ое суток,где ему бы своё "ню-ню" сказали бы люди криминального мира,которые тоже осуждают поступок этого мерзавчика
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Стаття 257. Бандитизм
Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
1. Об'єктом злочину є громадська безпека.
2. Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою.
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Активісти зі шприців ще облили його мочою. Це, я так розумію, в тюрмі тепер його чекає один цікавий куточок.
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ПО МОЕМУ ВЗЯТКИ МЕНТАМ ДАЖЕ БОЛЬШЕ ЗА ТАКОЕ ДАЮТ, ЧЕМ ЭТОТ ЗАЛОГ !!!
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