 В суде США озвучили детали об отчете о преследовании Тимошенко правительством Януковича, - "Голос Америки"

Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.

Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.

Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

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Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.

Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.

Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

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Шон заявил: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.