 Пинчук заплатил 4 млн долларов лоббистам, чтобы преследование Тимошенко Януковичем в США не считали политикой

Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.
Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.
Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.
Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.
Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.
Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.
Шон заявил: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.
Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.
Да он стрёмный из-за хотелок того ж газпрома. Но все желающие эти хотелки отменили через суд уже в 2012. Почему у нас телились с этим вопросом до 2017 это вопрос не к Тимошенко.
***
Бюджет України скільки становить на 2019 р. ?
«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере $1 млрд.
https://znaj.ua/ru/politics/254526-amerikanskiy-milyarder-zvinuvativ-poroshenka-u-vivedenni-8-mlrd-dolariv-z-ukrajini-spodivayusya-vidpovist-za-vse
не ставьте телегу впереди лошади
и как справка, первые рефинансы Привата были при яныке,
и как раз рефинансы урезала Гонтарева, ну а потом -- понеслось.
остальную историю уже все знают.
Это у него такой стиль бизнеса.
Для ясности, К начал выводить деньги еще в 2008 когда произошло
перенасышение рынка деньгами, потому как кредиты схлопнулись.
И делал это он постоянно.
А бюджетные деньги вкладывали уже после национализации,
то есть когда К уже не был собственником. Все сделали разумно.
«19 февраля 2015 НБУ принял решение о поддержании ликвидности Приватбанка и предоставлении стабилизационного кредита для обеспечения своевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. Стабилизационный кредит предоставлен в сумме 2,28 млрд гривен сроком на 2 года», - сказано в сообщении Нацбанка.
https://www.capital.ua/ru/news/41437-posledniy-kredit-privatbanku-vydan-pod-poruchitelstvo-kolomoyskogo
https://gordonua.com/news/money/nacbank-ukrainy-vydal-privatbanku-kredit-refinansirovaniya-15-mlrd-griven-164926.html
По состоянию на конец июня 2017 года ни прежние собственники, ни прежнее руководство банка к уголовной ответственности не привлекалось.
Министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.
"Это решение важно в рамках нашего сотрудничества с МВФ и после следующего шага - это принятие бюджета - мы выполнили два важных этапа сотрудничества с МВФ. И это также приблизит нас к плотному сотрудничеству с МВФ и для получения следующего транша",
- сказал Данилюк.
Як вони бояться ВАНА.