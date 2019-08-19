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 За рубежом
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Все про:лоббирование (73) США (15228) Тимошенко (24359) Янукович (30528) Крейг Райт (1)

 Пинчук заплатил 4 млн долларов лоббистам, чтобы преследование Тимошенко Януковичем в США не считали политикой

Более 4 миллионов долларов за составление американскими юристами Skadden Arps отчета 2012 года, который пытался представить преследование экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Виктора Януковича в положительном свете, оплатил Виктор Пинчук, заказчиком отчета выступило правительство Украины.

Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.

Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.

Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура США выдвинула обвинения бывшему лоббисту Януковича Крейгу

Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.

Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.

Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США. ДОКУМЕНТ

Шон заявил: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.

Источник: https://censor.net.ua/n3143500
 
 
 Топ комментарии
 
Я знаю абсолютно точно , шо Юльчик выиграла те выборы у Овоща .
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Ясно шо Пінчук оплатив, він не міг пробачити Юлії Володимирівні реприватизацію "Криворіжсталі"
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Ющенко сам себе знищив, підписавши "меморандум національної єдності" (чи як його там) з Януковичем.
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Це сказано після того як його журналісти носом в його ж брехню вмочили, якщо не помиляюсь якраз радіо свобода і розказало нам про Грін філмс і т.д. Як бачимо, ти навіть не цікавився тим хто такий Зеленський і хто його друзі. Ти напевно і не знаєш як Коломойський замовляв кварталу жарти про Ляшка, наприклад. Ти просто жертва рекламної кампанії того хто за все хороше в проти всього поганого. А про вибір народу... Знаєш, мільйони мух не можуть помилятись, гімно смачне. Все ще чекаю вибачення за звинувачення в брехні.
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Від цього брехуна ви не дочекаєтеся вибачень.
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Да ну? Тебя с дивана сгонят,будешь "керувать". А чем ты Разумкова,или там Юзика хуже?
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А вот и Пинчук всплыл - мерзость кучмовская...
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так пинкис ведь хозяин свиносявки эльзы.
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Оно уже давно плавает и прибыль подсчитывает от теневой торговли с Рашкой трубами через лугандонию. Кстати, из-за его проделок, Америка ввела пошлины на покупку труб у Украины☹️
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Когда уже это кучмовское кодло повыздыхает?
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... и тем самым помогает одесситу Вальцману !
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Найстрашніше зараз не те, що Пінчук корупційна потвора і давній агент впливу Росії, а те, що ВІН ПІДТРИМУЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО, і Зеленський без усякої огиди (!!) використовує корупційні гроші і кримінальні зв'язки Пінчука і в США, і в Росії. ОТ ДЕ ЛАЙНО !
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У свій час Юлю посадили не за те, що вона робила. Це відомо усім і це треба визнати, хоча у неї були злочини. Чому не хотіли посадити її за те, що насправді вона зробила? Думаю, що вона була пов'язана з такими людьми, яких янукович не хотів садити. Тобто при януковичі правосуддя не було. Зараз теж йдемо до подібного?
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Газовый договор с РФ,который составлял портнов, этого достаточно?Она подписала такой "прекрасный" договор,о котором даже путин не мог мечтать.После подписания этого договора, Украина была должна роССии десятки млрд.долл. а после отмены,Стокгольмским судом,уже роССия должна Украине.Объясните как такое может быть,если договор был хороший?Далее можно назвать схему легализации угля из копанок,которую внедрила подруга и чуть ли не молочная сестра - н.королевская,вместе мин.топлива полтавцом и нынешним кумом юли - зюкиным.Это когда нелегальный уголь "прогоняли" через гос.шахты и снимали бабло.Хватит или еще подсказать?
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Бред. Такой же газовый договор был у большинства клиентов газпрома в 2010
Да он стрёмный из-за хотелок того ж газпрома. Но все желающие эти хотелки отменили через суд уже в 2012. Почему у нас телились с этим вопросом до 2017 это вопрос не к Тимошенко.
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"Телиться" начали после изгнания Овоща, которому оттуда тоже "капало".
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А якi злочини вона зробила,перерахуйте,а не повторяйте темники кучмо-януковического периода?
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Надеюсь, что скоро и барыгу США привлекут к ответственности. Вместе с кураторами его ботофермы. За преследование и ложь на Тимошенко в том числе.
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ти, тупе ЗЕлене лайно, починай переживати за КАЛомойського, який обікрав країну більше ніж на 400 млрд.$
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"400 млрд.$"
***
Бюджет України скільки становить на 2019 р. ?

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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере $1 млрд.

https://znaj.ua/ru/politics/254526-amerikanskiy-milyarder-zvinuvativ-poroshenka-u-vivedenni-8-mlrd-dolariv-z-ukrajini-spodivayusya-vidpovist-za-vse
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Правильно,только дело было возбуждено о выведении транша МВФ через кредиты Привата. И фигурирует в уголовном деле совсем другой человек. И ты его хорошо знаешь.
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Правда, самое забавное было не это, а то, что Коломойский только с помощью Порошенко смог добиться масштабного рефинансирования ограбленного «ПриватБанка». Только к концу 2014-го сумма его т.н. рефинансирования превысила 1 млрд. долл. США. Деньги шли, шли и шли в бездонные закрома Коломойского, бесследно исчезая. Проще говоря, Порошенко несколько лет закачивал в данное финучреждение, как бы для его спасения от банкротства, гигантские средства. Понятное дело, что эти деньги были благополучно украдены. Реально банк никто не спасал.
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оу... ОК, не рефинанснули бы Приват -- дальше то что?
не ставьте телегу впереди лошади
и как справка, первые рефинансы Привата были при яныке,
и как раз рефинансы урезала Гонтарева, ну а потом -- понеслось.
остальную историю уже все знают.
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Свои кровные Коломойский начал вынимать из своего финучреждения ещё в 2014-ом. К лету 2015 банк был обчищен до нитки. Зачем туда надо было еще вкладывать государственные деньги??? Социальные и малоимущие клиенты могли бы получить свои вклады в другом банке под гарантии государства. А остальные пусть судятся. А так был явный сговор Коломойского с Порошенко.
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може для того, щоб найкрупніший банк країни існував і далі? Може тому, що на певному етапі його руйнація була загрозою для всієї банківської системи країни? Може для того, щоб цей банк став державним і працював далі? Ні?
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то есть -- всех клиентов тупо кинуть на деньги? -- а что, вариант. К и сейчас говорит -- а что плохого в дефолте Вспомните перечень объектов которые обанкротил К.
Это у него такой стиль бизнеса.

Для ясности, К начал выводить деньги еще в 2008 когда произошло
перенасышение рынка деньгами, потому как кредиты схлопнулись.
И делал это он постоянно.
А бюджетные деньги вкладывали уже после национализации,
то есть когда К уже не был собственником. Все сделали разумно.
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Национальный банк выдал ПриватБанку 700 млн грн рефинансирования под личную гарантию Игоря Коломойского.

«19 февраля 2015 НБУ принял решение о поддержании ликвидности Приватбанка и предоставлении стабилизационного кредита для обеспечения своевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. Стабилизационный кредит предоставлен в сумме 2,28 млрд гривен сроком на 2 года», - сказано в сообщении Нацбанка.

https://www.capital.ua/ru/news/41437-posledniy-kredit-privatbanku-vydan-pod-poruchitelstvo-kolomoyskogo
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Ты глуп. Привату рефинанс давали под 31%, а остальным под 18-21. Т.е. Порошенко с Гонтаревой тупо валили Приват
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Национальный банк предоставил неплатежеспособному ПриватБанку кредитрефинансирования на 15 мдрд грн под 16% !годовых на срок до 30 декабря 2016 года. У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 359 У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 9716
https://gordonua.com/news/money/nacbank-ukrainy-vydal-privatbanku-kredit-refinansirovaniya-15-mlrd-griven-164926.html
По состоянию на конец июня 2017 года ни прежние собственники, ни прежнее руководство банка к уголовной ответственности не привлекалось.
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Не уводи в сторону! Речь идет об уголовном деле ФБР..в деле фигурирует Коломойский и Боголюбов. Рефинансы Приват банк регулярно получал с кризиса 2008 года. Всегда по действием шантажа Коломойского. Когда дело дошло до полной жопы, стало понятно, что госденьги просто исчезают. И решение о национализации принималось не под давлением МВФ. А под давлением массы можновладцив которые хотели спасти свои деньги в Привате. И это была стратегическая ошибка. Банк просто нужно было не трогать. И тогда после его краха бывшие владельцы бегали от можновладцив потерявших свои деньги
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Решение о национализации принято в рамках сотрудничества с МВФ.
Министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.
"Это решение важно в рамках нашего сотрудничества с МВФ и после следующего шага - это принятие бюджета - мы выполнили два важных этапа сотрудничества с МВФ. И это также приблизит нас к плотному сотрудничеству с МВФ и для получения следующего транша",
- сказал Данилюк.
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Зачем ты это пишешь? Словоблудия любого чиновника не стоят бумаги на которой они сделаны МВФ не заменяет чиновников. Они требуют только одного-сбалансированности бюджета и предельный его дефицит. Можешь слонов ввозить из Африки, можешь Приват национализировать. Покажи только источники покрытия дефицита бюджета. Если Данилюк смог показать за счет чего профинансирует дефіцит при Национализации Привата-флаг Данилюку в руки. МВФу как то пофиг во что там украинскин чиновники играться хотят.
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"не мелочись, Наденька".. п"ятсот восемь, а не восемь ))))
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кучмы, пинчуки, охметовы, януковичи, порошенки ...
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Ученые из Масачусетского университета провели исследование и выяснили, что если всех тех козлов, которые когда либо обвиняли Тимошенко в коррупции, воровстве и убийствах сложить в одну линию, то ими можно дважды по экватору обернуть нашу землю.
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Учёные Масачусетского университета выяснили, что мыши размножаются лучше, если им не мешают учёные Масачусетского университета...
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Пинчук -тихоня.Кучма тоже ЮВТ заказывал,судя по плёнкам Мельниченко.Адская семейка вурдалаков.Выплыла наружу правда-таки.Как таких ,, бизнесменов" можно держать на свободе?
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по закону жанра теперь в Украине должно быть открыто уголовное производство против Пинчука и "прицепом" по Леониде Кучме (сначало как причастным к гоньбе Тимошенко ,а там уже и по делу незаконного обогащение Пинчука во время правления Кучмой)...Только вот дело в том,что Кучма,ТЕСТЬ Пинчука,сейчас ведёт от имени украинского президента какие-то скрытые от общества переговоры с врагами Украины.Так что будет ли "продолжение жанра" ???
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Может наконец-то Пинчука,зятя Кучмы наконец-то привлекут америкосы,как и Фирташа вместе с Кучмой,который должен ещё сидеть за убийства Черновола Вячеслава и Гонгадзе,и создание олигархата,а не представлять Украину на продажных Минских зрадоугод!
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А стадо все бігає , "аби не Юлька" . А тандем Пінчук -Кучма , Ахметовим і К , рулять . Тепер в них ставка на Зе . Саме вони його і вибрали .Мудрий нарідіот.обрав шлях в концтабори ГУЛАГу.
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якби зеленський не втрутився президентом стала б тимошенко.
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а як янукодло з тимохою ділили українців в тім суді не озвучили?
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Мова про те що Пінчук скоїв злочин. Це це дурня?.
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