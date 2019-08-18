 Информация Нацполиции про откаты 15-20% за победу в тендерах на покупку лекарств является "искаженной", -заявление Института рака

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Института.

В тексте заявления отмечается: "В связи с широкой оглаской информации об обысках в Национальном институте рака сообщаем следующее:

Да, действительно 16 августа 2019, на основании Постановления Голосеевского районного суда г. Киева от 01.08.2019 года, следователями и оперативными работниками Управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Национальной Полиции Украины, были проведены обыски помещений Национального института рака, в рамках открытого уголовного производства в отношении возможных злоупотреблений служебным положением Главным врачом, его заместителями, другими должностными лицами НИР, при закупке и распределению медицинских препаратов для лечения онкобольных, приобретенных за счет Государственного бюджета Украины.

Администрация (директорат) и коллектив Национального института рака всячески способствует правоохранителям во время проведения следственных (процессуальных) действий направленных на выявление и документирование противоправных действий преступников.

В настоящее время продолжается служебная проверка уполномоченным по антикоррупционной деятельности НИР фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование, как известно имеет свою тайну. Указанные факты нарушений должны быть обоснованными, объективными и достаточными для принятия кадровых решений Администрацией учреждения, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

Вместе с тем, следует отметить, что информация размещенная на сайте Национальной полиции по "вымогательство неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака и сумму" откатов "за победу в тендере 15-20 % от общей стоимости заключенных договоров" является искаженной и не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства. А в соответствии с положением ст. 62 Конституции Украины "Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В связи с чем убедительно просим сохранять спокойствие и уважение прав и свобод каждого человека!"

Также читайте: В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция. ФОТО