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 Происшествия
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 "Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента

Стали известны новые детали трагедии в одесском отеле "Токио Стар", унесшей жизни девяти человек. Оказывается, пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

Какк передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская" 

Как сообщает издание, об этом говорится в письме задержанного вчера правоохранителями владельца отеля Вадима Черного на имя президента Украины, которым располагает редакция.

По словам бизнесмена, у него заключен договор с охранной фирмой "Карабинер", к пульту которой была подключена противопожарная система. Вадим Черный утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", их не пустили", - сообщает Черный.

Предприниматель также считает, что его задержание связано исключительно с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что ответственность лежит на владельце отеля.

"После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", - написал он главе государства, добавив, что пожарные нормы крайне устарели и их выполнение не обеспечивает безопасность.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143496
 
   
 Топ комментарии
 
Пипец "Карабинеру", нашли козла отпущения.
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Во, теперь виновата охранная компания "Рога и копыта" Владельцы, которой видимо уже давно копыта свои унесли. Все виновных как то уж и нет.....
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Зе уже раструбил всем, что этому Черному уйти от ответственности не даст...
Так что пофиг виновен - не виновен....
Клоун сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
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Пипец "Карабинеру", нашли козла отпущения.
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Нашли или нет, но в их обязаности противопожарная безопасность так же входила. Так что попали и собственник и охранная фирма.
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Охоронна фірма це не пульт пожежної охорони! Охоронці не мають викликати пожежних, а мають самі шукати причину спрацювання сигналізації і викликати пожежних тільки якщо візуально побачили пожежу! Тому порушень в работі Карабінера немає! Воасник готелю мав становити окрему пожежну сигналізацію і підключити на пожежний пульт в пожежній частині! Чорний прикидається ідіотом, але всі знають що пожежна сигналізація та пожежні пультине мають нічого спільного з охоронною системою та охоронними пультами приватних охоронних компаній! Пожежну сигналізацію проектують і встановлюють окремі компанії які мають спеціальні дозволи і ліцензії від ДСНС і підключається ця пожежна сигналізація на пульт пожежної частини а не на приватні пульти охоронних агенцій! Чорний все це знає, але не виконав вимоги законодавства, не встановив подежну сигналізацію і не поставив її на пульт пожежної частини, бо не хотів платитигроші за пожежну безпеку свого готелю і через це пожежні які знаходяться через дорогу від готелю не отримали автоматичного виклику від пожежної сигналізації готелю! А пожежна частина знаходиться в 300 метрах від готелю! Чорний має сісти на довічне за споанлване вбивство невинних людей! Рано чи пізно ця непристосована для готелю споруда мала згоріти, бо всі кондиціонери та вентиляція готелю виводились на дах цього ангару кустарно без розробки проектів реконструкції будівлі! Кустарним способом без відповідних розрахунків потужності та без висновків ДСНС, без реконструкції будівлі та електромереж на даху підключались потужні кондицілнеои та вентиляція з грубим порушенням всіх діючих будівельних норм та стандартів, з порушенням правил експлуатації електроустановок! В результаті електропроводка, прокладена без залізних труб та гофрошлангів, перегрілась і загорілась і загинули люди і винний в цьому Чорний, який вносив зміни в електросистему будівлі без проектів, погоджень та дозволів державних служб та проектних організацій! Буде сидіти, жадібний та тупорилий дебіл! А в Одесі та області ще працюють тисячі подібних споруд і горять вони десятками, кожен рік,бо влади в Україні не було 28 років!
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Ну.. такое - изменить форму собственности, чтобы не пустить запланированную проверку,
а теперь назначить стрелочником отставной козы барабанщика
Я почти о таком исходе ситуевины и писала с самого начала
Нет, это не я предсказатель
Это Черный в своем духе "Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 3595
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Байдуже, дзЮрист вже назначив винного...
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Вам бы подошло больше: "Никтоневиноватый, они сами сгорели"?
Странные вы кацапы! "Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 3378
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Давно Голобородько ещё и прокурором стал, чтобы выдвигать обвинения?
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Зе уже раструбил всем, что этому Черному уйти от ответственности не даст...
Так что пофиг виновен - не виновен....
Клоун сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
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Во, теперь виновата охранная компания "Рога и копыта" Владельцы, которой видимо уже давно копыта свои унесли. Все виновных как то уж и нет.....
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Задолбали вы уже своим пожаром. Два дня все новости только про пожар. Такое ощущение что специально подожгли чтобы никто не вспоминал что у нас сейчас перемирием и не пахнет, идут бои на востоке и много погибших и раненных.
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Президент ще до виборів в інтерв"ю розказував що він дуже прискиплива людина. Якщо є олів"є він буде в ньому колупатись поки щось не виколупає. Пожар в одеському отелі - це саме його максимальний рівень. Вища планка.
А таких захмарових для його рівня проблем як війна, вбиті, поранені він буде любими засобами уникати. Це вже дуже добре видно.
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Про погибших и раненных спрашивай у клоуна,который надел корону президента..
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Перец ! Меня больше всего шокирует масштабы бардака в Украине. Живя в Дании, мне тяжело в это поверить .
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Бардак в Украине с 1991 года длится, может с новым президентом жизнь наладится.
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Если ты веришь, что евреи тебе наладят жизнь , то ты окончательно деградировал ! Знаешь зачем едет натаняху в Украину ? Договариваться за пенсии . Знаешь для кого ?
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Не , точно не наладиться, дуже багато упоротих
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А меня шокирует бардак в Дании, где мальчиков учат ******* в очко прямо в школах.
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Російською мовою ще не таке взнаєш про Данію. "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента - Цензор.НЕТ 6598
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Так и не парь моск "страдатель". Помоги Украине, военным
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Зезедент уже пожежами в борделях опікується?
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Странные вы кацапы, все меряете мерками ***** - " Она сама утонула?"
"Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 6125
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Вибачаюсь за офтоп, проте є одна новина, від якої порепались скрєпи у зливних бачків: Китай долучається до будівництва транскаспійського газогону у ЄС, що зменшить залежність ЄС від російського газу. Завтра можна возюкати ватою по цій новині- подивіться які союзники у вас, ви їм землю, ліс, принижуєтесь, а вони вам- вухо від оселедця)
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Господи, кто нибудь остановит это шоу бесконечного слайсера справедливости 24/7/365?
Зеленский превратился в Дато Туташхиа, АСТАЛАВИТЕС, Украина не Грузия!
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+ 100 "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента - Цензор.НЕТ 7513
Зеленский превратился в Дато Туташхиа

Голобородько рулит миллионами мозгов украинцев
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В Дато Батону??? А Зеленский по-македонски стрелять умеет? Ну, то есть с двух рук. Не умеет! Тогда какой из него Дато Батону??? Никудышний.
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Он умеет перестать стрелять похлеще всяких Дато, и будь рядом Иисус, по очкам выиграл бы Зе а не Дато!
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бывал я в Одессе в отеле зирка, на кузнечном, он пренадлежит этому же черному... так вот это бордель с почасовой сдачей номеров, я командировочный был - не смог жить на втором этаже потому что за гипсокартонной стенкой кого то все время жестоко трахали, притом каждый час новую шлюху, всем одесситам это местечко хорошо знакомо. вобщем я через две ночи съехал в какой то одноместный кубрик метр на три, на первом этаже этого же гадюшника и наконец то смог выспаться... мне было побоку где жить, я с 9 утра до 22ух вечера работал, и приходил туда только поспать и помыться. вобщем дешево - но впечатления не лучшие.
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что за гипсокартонной стенкой кого то все время жестоко трахали

может вам это в диковинку, но трахаются не только шлюхи
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тоесть вы с подругой почасово номер в гадюшнике снимаете за 20 гривен ? за сутки он стоил 200 гривен если не ошибаюсь...
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кроме того барменша на третьем этаже мне сказала что второй и третий этаж - "это не для тех кто хочет поспать"
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Если без эмоций, то всё именно так, как я вчера и писал. Владелец- не при делах! У него всё чисто, в плане его личной ответственности. Я вовсе не злорадствую, но Зеленский обязан принести свои извинения. И никак иначе.
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Пожары в Одессе за последние годы: сентябрь 2017 - пожар в лагере "Виктория", погибли трое детей. Июнь 2019 - пожар в психбольнице Одессы, погибли 7 человек. август 2017 - пожар в борделе "токио-стар", погибли 9 человек. Ни в одном другом городе Украины подобных трагедий,, тем более повторяющихся, не было.
Это закономерность. В первую очередь нужно разбираться с пожарными и городскими властями, явно прикрывающими любые нарушения. Не говоря уже о пожаре 2 мая 2014 г. в одесском Доме профсоюзов, где погибло 48 человек (страшное количество! до сих пор не ясны причины).
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я ж говорил что вадик черный найдет гоев- козлов отпущения.... наш вадик был на все гаразд он пианист и педагог.....
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