 "Охранная компания не вызвала пожарных", - хозяин горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента, что виноват владелец гостиницы

Какк передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская"

Как сообщает издание, об этом говорится в письме задержанного вчера правоохранителями владельца отеля Вадима Черного на имя президента Украины, которым располагает редакция.

По словам бизнесмена, у него заключен договор с охранной фирмой "Карабинер", к пульту которой была подключена противопожарная система. Вадим Черный утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", их не пустили", - сообщает Черный.

Предприниматель также считает, что его задержание связано исключительно с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что ответственность лежит на владельце отеля.

"После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", - написал он главе государства, добавив, что пожарные нормы крайне устарели и их выполнение не обеспечивает безопасность.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.