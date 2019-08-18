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 Политика Украины
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Все про:конкурс (797) РГА (179)

 Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях

В онлайн-проекте команды Президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении странице Команда Зеленского в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности председателей РГА!

Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях".

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Источник: https://censor.net.ua/n3143495
 
 
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Предлагаю всем, кто больше всех орет про зраду, пойди кандидатами на эти должности, чтобы не дать Зе "здать Украину Пуцену", как вы то тут орете в отношении Зе. 😂
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Цензор ты специально такую новость опубликовал, сейчас порохоботы будут рвать и метать, чтобы Зеленского посильнее грязью облить.
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Так вже було. Дуже шановна людина Михайло Булгаков навіть розклав на пальцях, що з цього вийшло. Їх також було приблизно 73%.

Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях - Цензор.НЕТ 3945
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🤡 Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях - Цензор.НЕТ 596

Опять...?
Зе-лохи....! - отсылайте срочно свои анкеты....
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