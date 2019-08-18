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 За рубежом
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Все про:Гонконг (21) протест (4512)

 На антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышло 1,7 млн участников

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.

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Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

События в Гонконге привлекли внимание иностранных лидеров. В частности, нередко по этой теме высказывается президент США Дональд Трамп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143494
 
 
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Почти как в Москве. Теперь понимаю, кто терпилЫ.
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Поднимайся Китай! Гони комуняк на ***! Восстанавливай Китайскую Республику!
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А НА РАСИИ СКОЛЬКО ТАМ С ТЕЛЕФОНЧИКАМИ БЕГАЕТ ВИДОСИКИ СНИМАЕТ И В ОЧЕРЕДИ СТОЯТ ЧТОБ ПЛАКАТИК ПОДЕРЖАТЬ?
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ТА НА ДОНБАССЕ, ОНИ НОРМАЛЬНО С АК БЕГАЛИ, УКРАИНЦЕВ СТРЕЛЯЛИ...
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Разбаловала их метрополия-а теперь "родная говень" должна порядок наводить,прямо как в Крыму.
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Гонконг - населення 7 200 000 осіб ... тобто - на протест вийшло 25% всього населення - вчіться , українці ...
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1,7млн протестующих, ни хрена себе, даже в Киеве во времена Майдана столько не собиралось.
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Вот это Майдан, всем Майданам Майдан.
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