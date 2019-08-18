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 Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке

Московский фонд "Возрождение" планирует установить в Куйбышевском районе оккупированного Донецка памятник в честь Николая II.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса, об этом пишут ресурсы террористов.

Памятник планируется установить в конце августа - начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.

По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

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Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

"Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось", - заявил Блинников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143493
 
 
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Пока Мордор не распадётся покоя нам не будет
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Это в духе орды.Памятник Николаю Кровавому.
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Так ни один психиатр не сможет поставить им диагноз.Плачут за совком и устанавливают памятники "кровавому" Николаю,устанавливают памятники царю но не требуют убрать мавзолей в котором лежит тот кто расстреллял их любимого царя со всей семьей включая детей.
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На параде победы в 1945г. в подножье мавзолея бросали не только нацистские штандарты но власовский триколор, а сейчас он развивается над мавзолеем.
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Ідея в принципі приваблива, якщо лише скульптором того пам'ятника буде відомий якутського ваятєль. Цікаво буде потім спостерігати черги щасливих даунбасян ,щоб прикластися губами до "изваяния" і відщипнути кавалок собі на пам'ять 😃
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Клинические психопаты, что там за каша в бошке сказать сложно, но, когда то, это будут изучать соответствующие доктора.
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Ось ще один приклад того, як УПЦ МП (яка відділена від держави) займається політикою. Пора вже політикам зайнятись Церквою.
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Рюзьге скотомир во всей красе: обстреливают храмы, убивают людей, но "осчастливят" местных баранов памятником...
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Любые попы власти прислуживают. Или если бы тут кацапы утвердились, то наши филя с епифаном в партизаны или в подпольщики записались бы?
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Порохоботам на вечер вишенька.
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Всплыла правда о связях Порошенко и Путина: «В Кремле были рады, когда…»Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 3144
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о боже !!! не может быть Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 7743
такой серьезный и внушающий доверие портал . да еще и кто сказал . сам Гордон !!! торговец спасительными пирамидками . а че остальные новости с этой помойки сюда не притащил ? например " Мурашки по коже: в небе появился огромный ангел " или " Море превратилось в суп с галушками: появилось жуткое видео из Геническа "

ты зебобик такой забавный . напоминаешь маминого кота . тот тоже всякую хрень в дом несет Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4225
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Президент США Дональд Трамп действительно изучает возможность купить Гренландию, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
По его словам, этот регион хотел приобрести еще 33-й президент США Гарри Трумэн, но пока Гренландия принадлежит Дании, которая является союзником Вашингтона.
ПРОДАЙТЕ КРЫМ ДОНАЛЬДУ!
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а ваять Николашку будет тот же скульптор что и памятник Зажеру слепил ? Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6597
Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4302
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В городе Сталино памятник Николаю 2? идиоты московиты,поставьте лучше этот памятник на Мавзолее,на Красной площади Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6109
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками.
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там и при Украине не было украинской власти ,правили рыги в тесной спайке с кацапами . Донбас потерян не последние 5 л . а на 25 лет раньше .
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Пам'ятники, мавзолеї, проросійські та прокомуністичні назви топонімів, це "якоря" якими расія впливає на підсвідомість населення і окреслює сферу своїх інтересів! Чому вона і виступає проти перейменуваннь, захищає старі пам'ятники та норовить встановлювати нові. Згадайте троянський подарунок Донецьку - копію "царь-пушки", пам'ятник Катерині другій в Одесі. Перефразовуючи, "бойтесь расиянцев, дары приносящих!"
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я так понимаю дамбасня мордовского тсарька николашку кровавого считает за крота такого же как и они. прямо как кабздона.
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