 Московский фонд озаботился постройкой памятника Николаю ІІ в оккупированном Донецке

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса, об этом пишут ресурсы террористов.
Памятник планируется установить в конце августа - начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.
По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.
Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.
"Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось", - заявил Блинников.
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такой серьезный и внушающий доверие портал . да еще и кто сказал . сам Гордон !!! торговец спасительными пирамидками . а че остальные новости с этой помойки сюда не притащил ? например " Мурашки по коже: в небе появился огромный ангел " или " Море превратилось в суп с галушками: появилось жуткое видео из Геническа "
ты зебобик такой забавный . напоминаешь маминого кота . тот тоже всякую хрень в дом несет
По его словам, этот регион хотел приобрести еще 33-й президент США Гарри Трумэн, но пока Гренландия принадлежит Дании, которая является союзником Вашингтона.
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