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 Политика Украины
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 Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный

Политик и дипломат Роман Бессмертный, уволенный на этой неделе из Трехсторонней контактной группы в Минске, пожаловался, что из-за участия в выборах влез в долги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому" 

Несмотря на это, политик считает, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего ты не сделал.

"Что касается моего баллотирования, то я предлагал обществу свои рецепты, свое видение политики. Меня люди не поддержали. Нет проблем. Пошел на другие выборы, где также предлагал свою политику. Так же в вопросах партийной работы. Я стараюсь вокруг себя собрать людей, кто поддерживает, кто-то нет. Один из ключевых моих недостатков - нехватка ресурсов. Из этих двух выборов я вышел с долгами. Сейчас работаю над тем, чтобы их позакрывать", - заявил Бессмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции", - Безсмертный о Зеленском

Политик напомнил, что в 1996 году он один в Украине начал заниматься территориальной реформой. "В 2005 году я ее предложил. Зато ее пытаются провести уже 15-й год. Все знают, кто специалист, все знают, что без этой реформы сформировать ответ на ключевые вопросы будущего Украины невозможно", - говорит Бессмертный.

Мысли о работе в новом правительстве пока вызывают у политика отторжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел предложить Зеленскому принципиально иную модель прекращения войны, - Безсмертный

"Я последние полтора месяца серьезно работал, выписывал эти вещи, размышлял над механизмами их внедрения. Так случилось, что сейчас это оказалось никому не нужным. Меня это внутренне серьезно цепляет, я не просто пришел бла-бла-бла. Я предлагал решить вопрос гражданских институтов, который ведут этот диалог в Минске. Очень хорошо понимаю правовую рамку разрешения ситуации, как она инкорпорируется в институциональную модель будущей Украины. Поэтому подобные решения (президента) неприятны для меня. Трудно осознавать, что может так случиться, что мы потеряем еще пять лет", - высказал мнение Бессмертный.

Политик не понимает, почему украинцы не выбирают людей, которые знают ответы на главные вызовы. Говорит, что это вопрос не к нему, он не анализирует общественные настроения.

"Я - политик и дипломат, предлагаю первое, второе, третье. Допускаю, что могу ошибаться, но как показывает время, я больше прав в своих выводах. И иду впереди волны ... ", - заявил Бессмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3143492
 
 
 Топ комментарии
 
Та нахрен тут эти слезы. Задолбали печатать этого идиота. Уже противно
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До некоторых с первого раза не доходит. Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9504
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самый крутой из Безсмертных - ета Кащей. остальные - жалкие выпердыши З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2371
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Та нахрен тут эти слезы. Задолбали печатать этого идиота. Уже противно
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Конечно интересно слушать как пуем по роялю стучат, чем думать о том как страну сберечь...
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Занимаешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Лох.
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езжай в Польшу на заработки! и это унылое дерьмо представляло Украину! Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5183
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он обществу предлагал свое видение политики, свои рецепты, реформы... Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4357
На рояле нужно сбацать было...
Пару пошлых анекдотов рассказать....
Выборец и пошел бы.....
Лох и дурак этот Роман Бессмертный... - правильно прокатил его наш мудрый и простой нарид...
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Лох и дурак и этот Пеца Офшоренко... - правильно прокатил его наш мудрый и простой нарид... Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7471
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Если ты считаешь, что народ прокатил Петю, то дурак скорей всего не Петя, а кто-то другой. У Пети есть бизнес, деньги, власть, знания. При этом успешное будущее ожидает каждого члена его семьи. А у тебя старый комп и клавиатура. Так кто дурак?
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Интеллектуал, а по твоему народ Украины проголосовал за Порошенко и его ПЭС?
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Пусть идет работать, например дворник, слесарь, сантехник, продавец и др.
Нет? У нас же все профессии в почете… А то моду взяли быть присосками на теле
государства… Возомнили из себя больших политиков…
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а должен был прибыль получить за участие в выборах?
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хоч і Безсмертний , а все одно - дурень ... ((
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ну так по обьявлению учителем истории или на на стройку . может дурь из головы выветрится .
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Ну как же так, все в прибылях, а Рома весь в убытках? Главное, не ходить вечером за арбузами. Есть странный опыт Грымчака.
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"...в 1996 году он один в Украине начал заниматься территориальной реформой. "В 2005 году я ее предложил. Зато ее пытаются провести уже 15-й год. Все знают, кто специалистИсточник: https://censor.net.ua/n3143492 - а бабла все одно не вистачає ? З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5825
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Рома, ставь на Зеро, вернешь все с лихвой. З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4606
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По крайней мере попытался,не будут мучать сомнения о неиспользованом шансе.
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Бывает ! Я всегда высоко оценивал тебя , но народ не готов к таким как ты . Главное патриот и не вор . Специальностей много . возьмут везде .
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Подскажите пожалуйста, здесь речь идет о БеЗсмертном или о БеСсмертном? З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3260
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Меня народ за правду забанили.
Пожелал этим пройдохам-политикам жить на минималку.
Грош цена ресурсу, он антиукраинский!!!
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Где-то так. Современные технологии, куча бездельников не желающих работать не то, что руками, даже мозгами. Мир идёт к катастрофе.
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пане Роман Безсмертний, де можна прочитати ваш аналіз що саме призвело до подій 2014 року в плані Криму та Донбасу?
якщо не буде дано гірку правду, відповіді, як бути далі ні ви , ніхто не знайде.
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Самое время накрапать мемуары под названием "Хреново быть дебилом".
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И почему это он жалуется, если собирается сам проблемы решать?
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....а мне уже по.........ь , что будет в стране !!!! пусть ПАРЯТСЯ те кто все годы ВОРОВАЛ и настроил на века тут и ЗАГРАНИЦЕЙ !!! я - рабочий и мне по.......й на кого ПАХАТЬ !!!
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