 Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому"

Несмотря на это, политик считает, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего ты не сделал.

"Что касается моего баллотирования, то я предлагал обществу свои рецепты, свое видение политики. Меня люди не поддержали. Нет проблем. Пошел на другие выборы, где также предлагал свою политику. Так же в вопросах партийной работы. Я стараюсь вокруг себя собрать людей, кто поддерживает, кто-то нет. Один из ключевых моих недостатков - нехватка ресурсов. Из этих двух выборов я вышел с долгами. Сейчас работаю над тем, чтобы их позакрывать", - заявил Бессмертный.

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Политик напомнил, что в 1996 году он один в Украине начал заниматься территориальной реформой. "В 2005 году я ее предложил. Зато ее пытаются провести уже 15-й год. Все знают, кто специалист, все знают, что без этой реформы сформировать ответ на ключевые вопросы будущего Украины невозможно", - говорит Бессмертный.

Мысли о работе в новом правительстве пока вызывают у политика отторжение.

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"Я последние полтора месяца серьезно работал, выписывал эти вещи, размышлял над механизмами их внедрения. Так случилось, что сейчас это оказалось никому не нужным. Меня это внутренне серьезно цепляет, я не просто пришел бла-бла-бла. Я предлагал решить вопрос гражданских институтов, который ведут этот диалог в Минске. Очень хорошо понимаю правовую рамку разрешения ситуации, как она инкорпорируется в институциональную модель будущей Украины. Поэтому подобные решения (президента) неприятны для меня. Трудно осознавать, что может так случиться, что мы потеряем еще пять лет", - высказал мнение Бессмертный.

Политик не понимает, почему украинцы не выбирают людей, которые знают ответы на главные вызовы. Говорит, что это вопрос не к нему, он не анализирует общественные настроения.

"Я - политик и дипломат, предлагаю первое, второе, третье. Допускаю, что могу ошибаться, но как показывает время, я больше прав в своих выводах. И иду впереди волны ... ", - заявил Бессмертный.

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