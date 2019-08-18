 Враг с начала суток 18 августа 6 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Пищевика из стрелкового оружия;

вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов;

рядом с Лебединским из стрелкового оружия;

вблизи Талаковки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с полуночи 4 раза обстреливали украинских военнослужащих