 Правоохранители из состава сил ООС провели рейд по Счастью - задержаны террористка и гражданин, находившийся в розыске

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время выполнения комплекса мероприятий полицейские установили местонахождение и доставили в суд 41-летнего мужчину, который находился в розыске как лицо, которое скрывалось от органов суда; обнаружили женщину, которая по базам данных полиции значится, как лицо причастно к НВФ; изъяли устройство для отстрела метательных снарядов; задокументировали факт хранения наркотиков. В общем, правоохранители составили 18 протоколов об административных правонарушениях.

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