EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1174  16
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4158) терроризм (18092)

 Правоохранители из состава сил ООС провели рейд по Счастью - задержаны террористка и гражданин, находившийся в розыске

На Луганщине сотрудники Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил провели профилактические и розыскные мероприятия в городе Счастье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время выполнения комплекса мероприятий полицейские установили местонахождение и доставили в суд 41-летнего мужчину, который находился в розыске как лицо, которое скрывалось от органов суда; обнаружили женщину, которая по базам данных полиции значится, как лицо причастно к НВФ; изъяли устройство для отстрела метательных снарядов; задокументировали факт хранения наркотиков. В общем, правоохранители составили 18 протоколов об административных правонарушениях.

Читайте также: Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3143490
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Я так и знала, что второй галстук тебе не понравится" ©
 показать весь комментарий
 
надеюсь скоро такие рейды будут по Конче-Заспе и прочим облюбованным быдло-элитой предместьям Киева..
 показать весь комментарий
 
 
Так я же за это голосовал . Нет ничего сексуальнее , чем наблюдать как коррупционеров кидают мордой в землю , а потом отжимают наворованное бабло . мммм ... Правоохранители из состава сил ООС провели рейд по Счастью - задержаны террористка и гражданин, находившийся в розыске - Цензор.НЕТ 3084
 показать весь комментарий
 
 
А потом отпускают, и компенсируют ущерб. мммм ... Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку - Цензор.НЕТ 5066
 показать весь комментарий
 
Не будем торопить события и посмотрим шо будет с бандюком Гримчаком и его дружбаном .
 показать весь комментарий
 
+ пицод. Схема давно отработана как швейцарские часики исправно работает. Украл 100 лямов, "борцы с корупцией" арестовывают, свой суд назначает залог около 5 лямов и выпускают. В итоге все довольны, и задержанный отбашлял копеечку мусорне, и сам задержанный вышел на свободу отделавшись лёгким испугом. С той толоок разницей шо при ЗЕкловуне будут паковать проукраинских, а сепаров трогать не будут.
 показать весь комментарий
 
Не густо. Остальные наличной рассчитались или натурой?
 показать весь комментарий
 
Як це - не густо? Не кожен день багатий на такі сюрпризи, як рогатка для відстрілу метальних снарядів!
 показать весь комментарий
 
 
Тільки двоє, а решта, мабуть проукраїнське і не воювали за сепарню.
 показать весь комментарий
 
Соєві, а що, дійсно мало затримали?
Так вперед на Щастя, і допоможіть НП та ООС!
Що, слабо?
 показать весь комментарий
 
Так это не Грымчака задержать.
Дейнего попробуй задержи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх