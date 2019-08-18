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Все про:Африка (123) Великобритания (2195) киберпреступление (515) кибербезопасность (361) ЧВК_"Вагнера" (88)

 Глава британского Генштаба Картер предостерег мир от российских киберманипуляций и действий наемников РФ в Африке

Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер считает, что угроза со стороны России материализовалась быстрее и ярче, чем британские власти предполагали в 2015 году, когда был опубликован последний подробный отчет по вопросам обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

Картер считает, что Россия "очень хороша в использовании возможностей, которые очень легко отрицать" и в "манипулировании информационной средой и в изложении своей версии правды".

"Я думаю, что они также умны чтобы заставить другие страны почувствовать, что Россия, возможно, более выгодный союзник или более верная ставка в плане их поддержки, чем Запад", - отметил Картер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian

Глава Генштаба считает, что западные страны должны разработать более совершенные методы защиты, в частности, Западу необходимо вкладывать больше средств в контрразведку.

По мнению Картера, Великобритания должна усилить свое присутствие в Африке, чтобы не позволить России взять некоторые регионы под свой контроль. "Россия пытается расширить зону своего влияния и на некоторые части Африки", - подчеркнул он. Картер надеется, что британские миссии, нацеленные на оказание военной помощи, помогут развивающимся странам стать "более ориентированными на Запад, чем, возможно, на группу Вагнера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет масштабную, хотя и не очень успешную кампанию влияния в Африке, - The Guardian

Источник: https://censor.net.ua/n3143489
 
   
 Топ комментарии
 
Для того чтобы это понять не обязательно ехать в Англию. Уже в Украине все, кто голосовал за ЗЕ тупо молчат. И только фсбешная лахта усирается на украинских форумах расхваливая ЗЕ и ругая Петю.
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нужно армию строить по серьезному а не детский сад делать
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Теж саме й тут на Цензорі, порохоботи постійно серють, а коли їм натовчеш пику - біжуть ябіднєчать до адміна!
Тепер зрозуміло, звідки вони взялися...
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Совет форумчанПравила форума
 
Таким, яким ти нижче написав. Чи маючи аналогічну думку ти навмисно написав мені?
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Абу , ты же можешь все узнать у Валюхи с немецким флажком
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Ого!!!
То есть, твой пост и мой - братья по-разуму?
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Это ещё нужно втюхать в голову и немцам с французами...
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Маасковія сере по всьому світу і нікому дати їй в рило.
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Нічого нового в історії. В свій час гітлер теж срав по всьому світу і в Африці теж...
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Теж саме й тут на Цензорі, порохоботи постійно серють, а коли їм натовчеш пику - біжуть ябіднєчать до адміна!
Тепер зрозуміло, звідки вони взялися...
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Военные больше знают и предупреждают политиков, которые и руководят страной.

Но не нужно забывать и о стремлении военных получить больше финансов Глава британского Генштаба Картер предостерег мир от российских киберманипуляций и действий наемников РФ в Африке - Цензор.НЕТ 6740
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нужно армию строить по серьезному а не детский сад делать
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Для того чтобы это понять не обязательно ехать в Англию. Уже в Украине все, кто голосовал за ЗЕ тупо молчат. И только фсбешная лахта усирается на украинских форумах расхваливая ЗЕ и ругая Петю.
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Та не , путинские портянки раздувают срач вместе с порохоботами. А может , єто одно и то же...
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Что делать и кто виноват - вопросы на каждый день! Но если судить строго, то очень хорошо что есть противовес в этих вопросах. Поясняю - что сделало западные страны с Ливией - попусту превратили цветущую страну в пустыню. А если бы была сила в то время, которая помешала бы этому, то Ливия сохранила бы свое былое состояние. Если нет протовостояния, то любая страна может быть на месте Ливии - не угодил коалиции получи по полной. Так что не все так плохо, как нам говорят - пример: Сирия, Иран, Венесуэла, а значит еще не все потеряно.
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Каждый узурпатор должен канчать на кукане дрыхая нохами. А бюрократический класс уличенный в узурпации власти и оказывающий вооруженное сопротивление истребляться. И усе путет пучком.Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 3187 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 4271 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 4271
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Вообще-то, всё это мышиная возня - в Африке уже давно хозяйничают китайцы. И в экономических делах, и в поставках оружия, и в обучении военных.
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У чайникав усе тока начинаицца, Гонгконг им у помосч.
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