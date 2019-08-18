 Версия о пожаре, как способе сокрытия убийства в одесском отеле "Токио Стар", не подтвердилась, - "Думская"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Думская" сообщили источники в полиции 18 августа.
Так, собеседники журналистов рассказали, что во время вскрытия не обнаружили подтверждений этому – на телах девяти погибших зафиксированы только характерные для пожара повреждения.
Одна из версий причин пожара в одесской гостинице "Токио Стар" – сокрытие убийства – не подтверждается.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.
Сьогодні о 19:01•Хвиля
Вероятнее всего они привязаны к «нормандской встрече» и обсуждении Путиным ситуации в Украине без президента Украины в формате с Францией и Германией.
В интернете активно обсуждают слухи о том, что уже якобы началась подготовка встречи Зеленского с Путиным, пишет Русский еврей.
«Нам показали внутренний документ, который свидетельствует о начале подготовки нашей стороны к встрече на высшем уровне между Зеленским и Путиным. Срок пока не известен, но говорят, что не раньше первых чисел октября», - сказано в сообщении.
Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что если это произойдет до встречи с Трампом, то результаты встречи могут быть очень неприятными для Украины.
«В целом это противоречит ранее декларируемой жесткой ориентации Зеленского на формат Будапешт+ (то есть, нормандская четверка + Великобритания и США). Таким образом, США и Великобритания однозначно отказались глубже влезать в российско-украинскую войну?» - написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что Украине стоит опасаться «диктата Кремля».
Стоит добавить, что пока в Офисе президента Украины никак не прокомментировали эти слухи.
Сьогодні о 19:06•Буквы
Российский продюсер Андрей Разин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать его визиту в Полтаву.
Об этом Разин написал в Instagram.
"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - сказано в обращении.
В коме Нина Кирсо находится с июня 2018 года, после того как у нее произошло кровоизлияние в мозг. 1 июня 2018 года певицу нашли в ее квартире без сознания. Солисткой полтавской группы "Фристайл" Кирсо стала в 1991 году.
Напомним, после начала российской агрессии против Украины в 2014 году Служба безопасности Украины ограничила въезд в страну ряду культурных деятелей из РФ.
В декабре известного российского исполнителя Виктора Салтыкова не пустили в Киев в виду того, что у него недостаточно финансовых средств для пребывания за границей. Это решение артист назвал нарушением прав человека и заявил, что будет судиться по этому вопросу.
И здесь Порошенко вездесущ... И чем зерадные малороссы отличаются от лишнехромосомных в своей вере в добрых-плохих царей?
Русского еврея впихнул в этому тему...
Потом Разина приплёл...
Могёшь ты зраду разгонять
Впечатление так себе... - отель из доступных..., комнаты почти японские капсулы..., персонал не из назойливых, в номере было в меру грязно...
Самое то, когда приехал в Одессу по делам на сутки и нужно просто переночевать...
Но что бы там был общаговский бордель.... - я не заметил...
Отель на 2-3 звезды.....- дешевый, но отель .... - таким каким он и должен быть...., со всеми атрибутами которым должен соответствовать отель...
Оторванных розеток, протекающего крана и грязной простыни с загаженным унитазом я не увидел...
ну у нас Онуфрий, Епифаний, кирил гдето там кричит в болоте
все это знают
вопрос
США к примеру Нидерланды у них там католический пастор или папа тоже в телик лезит ?
В Нидерландах преобладает христианство. К христианам себя относит 7414 тыс. жителей (43,4 %), из них католики составляют 4359 тыс. (26,6 %), протестанты, в основном кальвинисты и лютеране - 3033 тыс. (16,8 %). Остальные - 32% - мусульмане, и 24% прочих мелких конфессий с атеистами.
В США - 46,5 % населения - протестанты, 20,8 % - католики, 1,6 % - мормоны, 0,9 % - члены других христианских конфессий, 1,9 % - иудеи, 0,9 % - мусульмане, 0,8 % - иеговисты, 0,7 % - буддисты, 0,7 % - индуисты, 1,8 % - другие, 22,8 % - не относящиеся ни к одной религии.
На Украине - 9% украинцев - атеисты. Среди тех, кто назвал себя религиозной лицом, 84% - православные разных церквей, еще 7% украинцев -греко-католики. Все остальные 8% - это протестанты, мусульмане и прочие субстанции.
На западе есть специализированные религиозные телеканалы. У нас их пока нет. На западе религия присутствует в политике опосредовано, не явно, у нас иные традиции.