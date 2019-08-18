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 Общество
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Все про:здравоохранение (249) врачи (641) Супрун Ульяна (559)

 Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что к реформе здравоохранения следует привлекать частный бизнес.

Такое мнение она озвучила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная трансформацию системы здравоохранения на уровне семейной медицины, было очень важно привлечь к этому процессу частный сектор медицинского рынка. ...Разрушить советское представление о том, что бизнес – это "классовый" враг, – важная предпосылка дальнейшего развития Украины не только в здравоохранении", – написала она.

По словам и.о. министра, "бизнес очень охотно присоединился к трансформации" в здравоохранении.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун

"Частные клиники сразу подали заявки на заключение договоров с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины. – Ред.). Сегодня 156 частных медучреждений или врачей-предпринимателей имеют договоры с НСЗУ, то есть, каждое пятое учреждение, где можно заключить декларацию с семейным врачом, частное", – отметила Супрун.

"Пакет услуг, которые пациент может получить по декларации с врачом в частном заведении ничем не отличается от коммунального. Государство все равно оплачивает эти услуги, в соответствии с утвержденными тарифами", – добавила и.о. главы Минздрава.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов

Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун 01
Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун 02
Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143487
 
   
 Топ комментарии
 
Господи, уйми эту дурочку. Какие тарифы???? 270 грн на год, Она уже в открытую издевается???? Сотни закрытых больниц, тысячи уволенных мед работников.
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Прив"язали як худобу до терапевтів,і назвали це реформою.
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что это придурошное малограмотное чмо без высшего образования - делает на посту министра?
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что это придурошное малограмотное чмо без высшего образования - делает на посту министра?
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Лишнехромосомный Никита Ник, на Лахте Супрун лишили высшего образования и степени доктора медицины?
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улянка , по просьбе зрителей, скоро покажет в прямом эфире , как правильно делать ми нет
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Господи, уйми эту дурочку. Какие тарифы???? 270 грн на год, Она уже в открытую издевается???? Сотни закрытых больниц, тысячи уволенных мед работников.
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где ты это придурок начитался? у тебя в селе фап закрыли?)))
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Зачем мне читать Ту больницу в которой спасли жизнь сначала моей сестре, потом в ней умерла моя мать, а после спасли жизнь мне уже закрыли..... Так, что там уже никто не умрёт, но там уже и никого не спасут....
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Сообщается, что в 2012 году в Украине было 2,5 тыс. больничных учреждений, а в 2017 году их насчитывалось всего 1,7 тысяч.
Число больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.но в 2014 году смотрим статистику http://stat.nonews.co/ukraine/official-statistics/hospital/ их было 1,8.В общем во всем Супрун виновата
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Ну, что такое амбулатории вместо больницы, мне хорошо известно. И что такое больничный кока за 9,8 грн на день тоже....
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Ульяна Вам вже не вірять. Що мне більше сподобалось у вас так це гроші за паціентом але це не достатньо. В Україні повинно бути не лікування хвороби а попередження виникнення хвороби. Повинна бути обов"язковий медичний огляд 1 раз на 2 роки
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Та счас. Нехватало тут ещё "изнасилований". Обязательный это как с государственным исполнителем после вступившего в силу решения суда? От@битесь, пожалуйста. Все без сопливых разберуться нужен им медосмотр или нет.
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мда.Более менее нормальный минимальный базовый пакет медосмотра стоит порядка 3000 гривен.Для 30 миллионов жителей неньки это составитпорядка 90 млрд гривен.При всем бюджете здравоохранения 95 млрд гривен.
Более того, массовые медосмотры даже в том же СССР не привели к какому-то особому положительному результату
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Прив"язали як худобу до терапевтів,і назвали це реформою.
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а ты шо не худоба?))) вас патологоанатомам нужно привязывать что бы не плодились))
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Україна повинна забезпечити 100% відсоткове державне фінансування лікування дітей до 18 років
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це ще неймовірніше за державне фінансування ремонту школ і учбові матеріали - все за кошти батьків.
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І чим будуть лікувати дітей в лікарнях? Хороші ліки дорогі. Хороша апаратура дорога. Хороші лікарі теж недешеві. Хто їх купляти буде?
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вот когда украинцы научатся платить налоги тогда и с государства нужно требовать. ведь государство это мы и есть
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За 2 года реформы так и не ответели на простой вопрос! ты подписал декларацию, потом ты заболел а врач не пришел, типа не захотел в отпуске в дикрете или просто забил (выбери сам)! ну и что делать? ответ иди подпиши с другим не катит, просто потому что ты болен куда ты пойдешь что то подписывать! а другого модет и не быть вот нет и все!!

ВОТ ТАКАЯ ОНА НАХЕР РЕФОРМА!!
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мен ваши фантазии до задницы, и мне неинтересны те кто расказывает что у них все класно, денег дофига тарифы платить, врачи приходят скоры приезжают а продукты в магазинах на шару раздают! такие сказочники идут лесом!!

мой вопрос простой, в реформе что приняли нет никаких наказаний и штрафов или еще чего если врач не пришел! вот и поясни мне что мне делать больному если врач не пришел, скорая не ездит?!! РЕФОМА ЕТИТЬ ЕЕ!!
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меняй себе семейного врача не бабушку 70 летную......мой семейный врач - 27 или 28. Я прихожу к ней ....говорю я хочу сделать ЭКГ она мне говорит пошли.....то есть она мне никогда не отказывает в моей просьбе в рамке разумного......надо послушать без проблем.....я бывало к ней захожу без карточки медицинской......ТОЛЬКО НЕ ПОДУМАЙ ОНА НЕ МОЯ ДЕВУШКА
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хочу сделать ЭКГ
За твои гроши, хоть пересадку сердца Кожен п'ятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун - Цензор.НЕТ 4610
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Ты что придурок, просто ходишь и делаешь ЭКГ? Та сам себе врач? Порохоботы, вы уже даже брехать не можете идите уже найух вместе с этой брехухой с двумя паспортами. Вам ясно сказано новый Кабмин будет в течении двух дней.
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дурачек я порохоботов не воспринимаю.....ты сейчас прогнал....я не люблю порохоботов
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эту чучундру, скорее всего, оставят..
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я тебя поддерживать и поддерживал ...я читал твои сообщения мне понравились
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иван ты знаешь я знаю глав врача города он мне сказал вы можете обращаться по любому вопросу.......ну я же понимаю где границы дозволенного и не дозволенного....прикинь я прихожу и говорю ей у меня СПЕРМОТОКСИКОЗ онанизмом не могу могу вылечить помогите
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частный бизнес это хорошо, вот только в поликлиниках они не должны сидеть бесплатно. ком. услуги платит гос- во а врачи не платят ни копейки
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