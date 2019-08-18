 Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун

Такое мнение она озвучила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная трансформацию системы здравоохранения на уровне семейной медицины, было очень важно привлечь к этому процессу частный сектор медицинского рынка. ...Разрушить советское представление о том, что бизнес – это "классовый" враг, – важная предпосылка дальнейшего развития Украины не только в здравоохранении", – написала она.
По словам и.о. министра, "бизнес очень охотно присоединился к трансформации" в здравоохранении.
Также на Цензор.НЕТ: Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун
"Частные клиники сразу подали заявки на заключение договоров с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины. – Ред.). Сегодня 156 частных медучреждений или врачей-предпринимателей имеют договоры с НСЗУ, то есть, каждое пятое учреждение, где можно заключить декларацию с семейным врачом, частное", – отметила Супрун.
"Пакет услуг, которые пациент может получить по декларации с врачом в частном заведении ничем не отличается от коммунального. Государство все равно оплачивает эти услуги, в соответствии с утвержденными тарифами", – добавила и.о. главы Минздрава.
Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов
Число больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.но в 2014 году смотрим статистику http://stat.nonews.co/ukraine/official-statistics/hospital/ их было 1,8.В общем во всем Супрун виновата
Более того, массовые медосмотры даже в том же СССР не привели к какому-то особому положительному результату
ВОТ ТАКАЯ ОНА НАХЕР РЕФОРМА!!
мой вопрос простой, в реформе что приняли нет никаких наказаний и штрафов или еще чего если врач не пришел! вот и поясни мне что мне делать больному если врач не пришел, скорая не ездит?!! РЕФОМА ЕТИТЬ ЕЕ!!
За твои гроши, хоть пересадку сердца