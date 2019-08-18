 Каждое пятое учреждение, в котором можно подписать декларацию с семейным врачом - частное, - Супрун

Такое мнение она озвучила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная трансформацию системы здравоохранения на уровне семейной медицины, было очень важно привлечь к этому процессу частный сектор медицинского рынка. ...Разрушить советское представление о том, что бизнес – это "классовый" враг, – важная предпосылка дальнейшего развития Украины не только в здравоохранении", – написала она.

По словам и.о. министра, "бизнес очень охотно присоединился к трансформации" в здравоохранении.

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"Частные клиники сразу подали заявки на заключение договоров с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины. – Ред.). Сегодня 156 частных медучреждений или врачей-предпринимателей имеют договоры с НСЗУ, то есть, каждое пятое учреждение, где можно заключить декларацию с семейным врачом, частное", – отметила Супрун.

"Пакет услуг, которые пациент может получить по декларации с врачом в частном заведении ничем не отличается от коммунального. Государство все равно оплачивает эти услуги, в соответствии с утвержденными тарифами", – добавила и.о. главы Минздрава.

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