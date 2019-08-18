 Пономарев обвинил певца из Америки в краже его песни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пономарев написал в Фейсбуке.

"Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии была не лучшей. И после того началось. Речь о песне "Я люблю только тебя" . Конечно, буду загонять этих злодюжек за синие облака, но ... сам прецедент, я в шоке ", - возмутился Пономарев.

Певец также обратился к своим поклонникам с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии в YouTube, где выложена песня в исполнение Черезо.

Впоследствии американский певец закрыл возможность комментировать данный трека на своей странице в Facebook и удалил все сообщения, в которых его обвиняли в плагиате, а потом вообще закрыл свой аккаунт в Facebook.

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