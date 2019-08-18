 Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

Сегодня свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".
Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.
Как сообщил в Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.
Колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.
Читайте на Цензор.НЕТ: Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.
Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
- тарифы опустить нельзя.
- "Ротердам+" - норм и даже збс.
- Свинарчук походу ничего не крал, иначе чего гидрант его к себе пристроил.
- Войну быстро закончить нельзя.
... Сколько зелибобам надо ещё по сто дней, чтобы понять - их обоссали.
ВИДЕО: Момент как СБУшники "зарабатывают" миллионы долларов попал на видеокамеры Аэропорта "Борисполь" - Израильский наркоборон убегает от СБУ, когда те делают вид, что его забыли - Vidos.Top
На якусь провокацію проти учасників маршу захисників України зєбидло не наважиться бо закінчиться це для нього дуже швидко та боляче. А якщо Сцикуну захочеться чогось більшого то ранок наступного дня він вже зустрічатиме на найближчому ліхтарі.
Ось так якось...
Так, вони замінили кацапів на цензорі, але вони гидливіші за них. Скунси цензора.
Чому 5-ийАнал так і не показав?Мародер навіть на репетицію зажав?
Втім,як завжди тут у поросявих-галасу дофіга,а толку ніфіга.Щож, побачимо,як цукрова вата з хоругвами,та по Майдану .Термін хлопців на передку поміняти для петюшок вже давно назрів.Волонтери-готуйтеся-вас Порох з бульдозера фотографував-тепер його банду пофотографуйте та на фронт,на ротацію.
Той і каже: - Історія трапилася така, - почав киянин, - Розтрощив Богдан ворогів наших і увійшов з перемогою у місто. Піднявся на коні на гірку, а коло нього тисячі людей.
Підняв він вверх булаву і гучно так мовить: - Здоровенькі були, панове українці!
А у відповідь чує: - Здраствуй, товаріщь Богдан! Тут він і закам'янів.
И здесь "молебен".
Когда ж народ поумнеет и лживые попы обанкротятся?
Не менее логично, что режиссировать поделку, которую назвали «ходою гідності» будет Алан Бадоев - это богемо-******, который с 14-го года катался в Москвабад и снимал там клипы. На подстраховке хореографиня Коляденко. Ждем кан-кан от роты почётного караула. И ещё десантников в нарядах прет-а-порте хочу. Присвойте Андре Тану подполковника, вы ж умеете. Хай бавиться.
Все ж логично.
Но почему все равно так безудержно тошнит?
Когда они новый гимн у Игоря Крутого закажут, я вообще нихуа не удивлюсь.
Нас чекає щось незабутнє, панове.
P.S. Интересно, а Оля Полякова в кокошнике будет? Или с козырей зайдут и Газманова привезут?
P.P.S. На фоне масксети и в армейском кузове оно смотрится примерно как *** в одуванчиковом поле. Но *** среди одуванчиков это хотя бы гротеск...(с)
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .