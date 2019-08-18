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Все про:День независимости (690) парад (442)

 Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

В столичном парке им. Шевченко состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.

Сегодня свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

Колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3143484
 
   
 Топ комментарии
 
Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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сранник, это твой автопортрет? А чо, картинка типичного тупорылого ЗЕбила. Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4331
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А що, автопортрет навіть дуже схожий на свій оригінал 😁
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Та не. Истерит как раз ваша соевая братия. Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 3546 Лично я спокоен как питон.
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Странник Виртуальный 2cc6e9e4 и поэтому ты заср8л ботовским бредом тему - Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве?
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Итак, по заявлениям "узеленских":
- тарифы опустить нельзя.
- "Ротердам+" - норм и даже збс.
- Свинарчук походу ничего не крал, иначе чего гидрант его к себе пристроил.
- Войну быстро закончить нельзя.
... Сколько зелибобам надо ещё по сто дней, чтобы понять - их обоссали.
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обтекай
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ЗЕбилы настолько тупое быдло, что им даже это не дойдет. Вазелин вытер свою жопу рылами этих придурков, а они взвыли от радости.
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тобой подтерлись?)) прикольно
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На газ тарифы опустились, но подбарыжным украинофобских гнидам хоть ссы в глаза всё равно будут есть шоколадное дерьмо.
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Момент как СБУшники "зарабатывают" миллионы долларов попал на видеокамеры Аэропорта "Борисполь" - Израильский наркоборон убегает от СБУ, когда те делают вид, что его забыли.

ВИДЕО: Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 7684 Момент как СБУшники "зарабатывают" миллионы долларов попал на видеокамеры Аэропорта "Борисполь" - Израильский наркоборон убегает от СБУ, когда те делают вид, что его забыли - Vidos.Top Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4521
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А взагалі буде цікаво подивитися і порівняти обидва "марші". Бо щось мені підказує, що "ініціатива" Вофкі Сцикуна обернеться великим ляпом як для нього самого, так і бюджетних учасників маршу його "достоинства" . Так що залишилося зачекати всього нічого.
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Примусово або за срібники для Юди привизуть продажні ЗЕбіли з всієї України безліч всякої антиукраїнської зарази .... А потім ще будуть і хвалитися ого скільки народу пришли і виступили за мир капітуляцію підтримуючи нас продажних слуг хоча і не українського народу
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порохоботи то і є сама гидка антиукраїнська зараза
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Та кого там зєбіли привезуть... Ну тітушок, бабушек, ряжених яких. Ну пробіжиться те зє-бидло галопом по Хрещатику, отримає свої "чайові" і швидко розбіжиться по кущах халявну шаурму півком запивати.. А з ними і Вофку Сцикуна з його кодлом, як лайно в клозєті водою змиє. І все. Як кажуть з лайна кулі не виліпеш.
На якусь провокацію проти учасників маршу захисників України зєбидло не наважиться бо закінчиться це для нього дуже швидко та боляче. А якщо Сцикуну захочеться чогось більшого то ранок наступного дня він вже зустрічатиме на найближчому ліхтарі.
Ось так якось...
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а хоч один ПРохобот прийде?
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Та ні, народу буде багато, сімдесят три відсотки населення за Зе голосували як не як.
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всі прогнози порохоботів ми бачили перед першим та другим туром президентських виборів, досить квакати, ви викликаєте лише огиду
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"огиду викликає" единственное насейчас преимущество зебилов - количество зелёного планктона, которое вряд ли когда-нибудь перерастёт в качество.. зато всё живое может задохнуться
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даремно ти так українців обзиваєш, можеш колись в рило отримати
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Не порохоботи. Чому порох? Скоріше порошок.
Так, вони замінили кацапів на цензорі, але вони гидливіші за них. Скунси цензора.
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порошок саме зєнюхач і вживає...і рже...з лохторату, який навіть не примушував його пройти обслідування,- отак кіна надивилися...
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Дякуем зе-генералисимусу ,що дозволив парад ветеранів .
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Пан продажний, мародерський троль новину читав?
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Интересно, понятие ЗЕ-ФОБИЯ войдет в учебники по психиатрии????
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Не знаю як там буде з "зє-фобією", але "з(є)оофілія" давно вже відомий в психіатрії термін . А стосовно "зє-фобії" так Вофку Сцикуна хіба що зєбіли боятися можуть. Ну, на те вони і зєбіли. Що з них дивуватися...😃
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все будет на высшем уровне, уверен. допускаю, что вСё это! большое Шоу.
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Здулися пітер-раси-57-м усіх петюшок зібрали,аби хресну ходу адептів МП коробочками провести по Хрещатику та проспівати "Боже,МП Храни!"А де,власне,Хода сотні?
Чому 5-ийАнал так і не показав?Мародер навіть на репетицію зажав?
Втім,як завжди тут у поросявих-галасу дофіга,а толку ніфіга.Щож, побачимо,як цукрова вата з хоругвами,та по Майдану .Термін хлопців на передку поміняти для петюшок вже давно назрів.Волонтери-готуйтеся-вас Порох з бульдозера фотографував-тепер його банду пофотографуйте та на фронт,на ротацію.
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Турист попросив киянина розповісти історію пам'ятника Богданові Хмельницькому в Києві.
Той і каже: - Історія трапилася така, - почав киянин, - Розтрощив Богдан ворогів наших і увійшов з перемогою у місто. Піднявся на коні на гірку, а коло нього тисячі людей.
Підняв він вверх булаву і гучно так мовить: - Здоровенькі були, панове українці!
А у відповідь чує: - Здраствуй, товаріщь Богдан! Тут він і закам'янів.
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Ппц.
И здесь "молебен".
Когда ж народ поумнеет и лживые попы обанкротятся?
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Было логично, что уклонявшийся от службы в армии верховный главнокомандующий отменил парад. Ведь выглядеть поцем неприятно даже самым раскованным. Даже опытному артисту сложно выходить к публике, которая от начала до конца выступления будет смотреть на тебя как на говно и уж точно не позовёт на бис. А уж гопастому пигмею-уклонисту перед военными ещё ссыкотнее. Они-то знают, що воно таке.

Не менее логично, что режиссировать поделку, которую назвали «ходою гідності» будет Алан Бадоев - это богемо-******, который с 14-го года катался в Москвабад и снимал там клипы. На подстраховке хореографиня Коляденко. Ждем кан-кан от роты почётного караула. И ещё десантников в нарядах прет-а-порте хочу. Присвойте Андре Тану подполковника, вы ж умеете. Хай бавиться.

Все ж логично.
Но почему все равно так безудержно тошнит?

Когда они новый гимн у Игоря Крутого закажут, я вообще нихуа не удивлюсь.
Нас чекає щось незабутнє, панове.

P.S. Интересно, а Оля Полякова в кокошнике будет? Или с козырей зайдут и Газманова привезут?

P.P.S. На фоне масксети и в армейском кузове оно смотрится примерно как *** в одуванчиковом поле. Но *** среди одуванчиков это хотя бы гротеск...(с)
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Марш захисників без участі урядовців--це вирок тій бидлоті ,яка приходить да влади,це вирок президенту--шмаркалю.Такого,ще приниження влада не мала, а пройшло всього зовсім мало. Людина ,яка обіцяла ,що при порушені закону зразу піде в відставку--просто шпанюк,адже вже десятки раз порушує закони України. АЛЕ ГОЛОВНЕ----- ТИ ніщо, то іди на свою сценю сміши народ,бо це твоє призвання,ти шут,А керувати державою будуть патріоти і гідні люди.
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Не члены маленькие, а дыры большие.
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .
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Цензор перетворився на інтернет-версію 5-го Аналу. Це дніще, але я не дивуюсь...
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