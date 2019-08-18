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 Общество
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 Вернувшиеся из российских застенков политзаключенные не могут получить медпомощь: Харьковская ОГА не создала комиссию

Украинцы-политзаключенные, вернувшиеся домой на Харьковщину после заключения в РФ, не могут пройти медицинское обследование. Харьковская ОГА не создала соответствующую комиссию, которая будет заниматься вопросами политзаключенных.

Об этом "Громадському радіо" рассказал председатель ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал возвращение домой политзаключенного Владимира Присича, которого сначала подвергли пыткам в оккупированном Крыму, а затем отправили в колонию в России.

"Этого освобождения мы ожидали, потому что это было освобождение по истечении срока заключения Владимира Присича, и мы знали, что примерно 13 августа его должны отпускать. Ожидалось, что подержат немного дольше в Миграционной службе, но этого не произошло, и уже вчера он попал домой", рассказал Котелянец.

Он добавил, что Присича забрал домой в Харьковскую область его брат.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России освободили украинского политзаключенного Присича, осужденного по делу "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму

Котелянец отметил, что у освобожденного украинца "плохое состояние" и напомнил о том, что его подвергали пыткам, и сейчас у него "наблюдают много осложнений со здоровьем".

"Для того, чтобы он мог получить реабилитацию, которая гарантирована государством, пока в Харькове отсутствуют такие возможности, потому что Харьковская ОГА должна была создать комиссию, которая назначает такую ​​реабилитацию, то есть, Владимир должен в эту комиссию обратиться с заявлением, и ему должны предоставить такую ​​помощь, но Харьковская ОГА почему-то этот вопрос саботирует", - сказал Котелянец.

Также на Цензор.НЕТ: "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

По его словам, запрос о создании комиссии был подан в Харьковскую ОГА еще 2 недели в связи с освобождением и возвращением на родину политзаключенного Александра Стешенко. Но ответ на него до сих пор не получен.

Источник: https://censor.net.ua/n3143482
 
 
 Топ комментарии
 
Так а в чем проблема?Какая комиссия? В поликлинику ( в приемное отделение) за местом прописки и там жалуйся, если что болит. Медицина вызовут национальную полицию, составят акт осмотра. При необходимости в стационар положат.
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Памятник Жюкову важнее чем какие то политзаключенные.
Подождите его еще Допа с Гепою признают бандеро- фашистом.
Ото буде діло.
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А що "ау"... В неї останні дні на посаді, а так багато ще треба встигнути...
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О! Так Ви в тємє? І шо вона ще не встигла? Тезісно наріту можете сказати?
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Так а в чем проблема?Какая комиссия? В поликлинику ( в приемное отделение) за местом прописки и там жалуйся, если что болит. Медицина вызовут национальную полицию, составят акт осмотра. При необходимости в стационар положат.
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денег нету. Трускавец нынче дорог, да и Портнову семь лимонов надо...
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Памятник Жюкову важнее чем какие то политзаключенные.
Подождите его еще Допа с Гепою признают бандеро- фашистом.
Ото буде діло.
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Вообще -то медициной у нас заведует пани Супрун. Все претензии к ней.
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Дык сразу в Феофанию ехать нужно. И УБД не забудьте дать.
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Ну я как то не знаю кто такой Приспич и что он делал в Крыму. И кто ему присвоил статус политзаключенного и за что.....
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а зачем им вообще медпомощь, там не так уж и плохо - эвон Надия Савченко не даст соврать...завтрак, обед и ужин: перловка с курицей, гороховый суп, картофельное пюре с полукотлетой, компот из сухофруктов...все свежее и питательное... Політв'язні, які повернулися з російських катівень, не можуть отримати медичну допомогу: Харківська ОДА не створила комісію - Цензор.НЕТ 931 ну а между приемом пищи лежи на пузе и телевизер смотри с духоукрепляющим ликом президента...все нормально там было...
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надо пожертвовать людям флешки с сериалом "Сваты" хотя бы .ну мог бы Зеро раскошелится .че ему жалко че ли .
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