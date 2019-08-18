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 Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма

Московские и уральские археологи во время раскопок в заповеднике "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе обнаружили одно из помещений древнего храма.

По словам руководителя экспедиции, заведующего отделом "Городище и некрополь" Станислава Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. к IV веку н.э. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения и сооружения", - пояснил Рыжов.

По информации пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический", пока раскоп открыт для обозрения посетителям музея.

После оккупации Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Украина обратилась к ЮНЕСКО с призывом взять под защиту памятники, на самом деле принадлежащие украинскому народу.

Также на Цензор.НЕТ: Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе. Также кандидатами на включение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Источник: https://censor.net.ua/n3143481
 
 
 Топ комментарии
 
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
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Что-то давненько в Крыму был землетрус... Только такой, чтобы только русских оттуда повыкуривал, а украинцев, ну... вдруг кто там остался, чтобы не затронул) Можно так?)) Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 6979
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Ира, ваши слова да Богу в уши Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3960 Дай то Бог, дай Бог... Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3960
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не, ну были ж там какие-то намеки на то) В январе и в апреле. А третий раз кааак бабахнет! Да и повыплевывает украинский Крым русских и аж до самого Магадана. Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3390 Мечты...мечты..
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Вивчи історію. Коли з'явилася назва - Греція?
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Какое это имеет значение? Жители современной Греции прямые потомки древних спартанцев, фиванцев и афинян.
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Боспорское или Понтийское царство, которое чуть Рим не скинуло с пьедистала истории!
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Сподіваюся, що при цьому окупанти випустили звідти прадавніх, лихих та вкрай небезпечних парфумів Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма - Цензор.НЕТ 8008
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ждите сейчас будет срочное кремлядское сообщение про то, что это храм древних козлорылых мокшан-русичей которые в севасе еще до Исуса проживали!!!
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Московские и уральские......жаль, что еще не китайские !!!!
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Вони поки є по суті китайськими сепарами.
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ну вот...все роют и роют... так скоро и сокрально-скрепное место отроют,
ну где Киевский князь Владимир их...окрестил... мокшами болотными))))
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Щаз будут рассказывать, шо то московского патриархата храм.
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Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
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"Кому Вниз" класно виконує пісню на ці слова Тараса Григоровича
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Путін участь приймав? Ні?... Значить, нічого не знайдуть...
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По России ударил тайфун "Кроса": целый город ушел под воду. Фото и видео стихии
18 августа 2019

На Приморский край России обрушился мощный тайфун "Кроса", погрузивший регион под воду... https://www.obozrevatel.com/russia/po-rossii-udaril-tajfun-krosa-tselyij-gorod-ushel-pod-vodu-foto-i-video-stihii.htm
Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 9258
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Это была экспедиция Уралвагонзавода под процессуальным руководством Маши Захаровой с установкой на отыскание истоков Русскаго Мира.
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А русска гаварящіх чєлюстєй там многа нашлі?
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Московские и уральские археологи, превращаются..., превращаются..., превращаются в оккупантов))))Источник: https://censor.net.ua/n3143481
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вот так и исчезает наследие наших древнеукраиньских предкив, ведь потом говорят, что якобы ничего не обнаружили - ни монет, ни книг, ни цацок голдовых дорогостоящих...кацапы, вы зло!... да как же вас еще земля носит... Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 480
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С чего бы там быть золоту и дорогостоящим вещам? Это же не захоронение, а заброшенный от времени храм. Много вы найдёте золота в руинах современного заброшенного дома? Всё ценное от туда заберут ещё перед тем как забросят. Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 2526
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