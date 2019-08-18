 Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма

По словам руководителя экспедиции, заведующего отделом "Городище и некрополь" Станислава Рыжова, храм существовал с IV века до н.э. к IV веку н.э. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью - подсобные помещения и сооружения", - пояснил Рыжов.
По информации пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический", пока раскоп открыт для обозрения посетителям музея.
После оккупации Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Украина обратилась к ЮНЕСКО с призывом взять под защиту памятники, на самом деле принадлежащие украинскому народу.
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В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе. Также кандидатами на включение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.
ну где Киевский князь Владимир их...окрестил... мокшами болотными))))
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
18 августа 2019
На Приморский край России обрушился мощный тайфун "Кроса", погрузивший регион под воду... https://www.obozrevatel.com/russia/po-rossii-udaril-tajfun-krosa-tselyij-gorod-ushel-pod-vodu-foto-i-video-stihii.htm
дороги....направления ))))
тыць!
https://youtu.be/em67Lw1BhLc
17 августа 2019
https://www.obozrevatel.com/russia/gorod-kurort-v-rossii-ushel-pod-vodu-foto-i-video-potopa.htm