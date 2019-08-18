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 Политика Украины
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Все про:ВР (23288) Кабмин (11081) Герус (55) Слуга народа (237)

 Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус

Потенциальные кандидаты на должности премьера и министров уже определены.

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил представитель Президента в Кабинете министров, избранный народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что новая Верховная Рада сформирует новую исполнительную власть в первые же дни своей работы. По его оценкам, на это хватит двух дней.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он. При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан

В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3143480
 
   
 Топ комментарии
 
Идиотская привычка порохоботов называть "дебилами" всех, кто не поддерживает шоколадного барыгу, бесит все больше и больше.
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Це добре.. Та й з Генеральним прокурором України треба також найшвидше визначатися..
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Рецепт счастья в отдельно взятой стране
1.раздать всем по 100 гривен
2.Посадить Петю
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Новое правительство приготовилось...


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Старое уже покушавшее. А єти новенькие, голодные...
Зебилушки снижение тарифов ждали. Дождались Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 6856
Х... Бердянск‏

В Бердянске хотят поднять тариф на воду и стоки почти до 50 грн за куб. В понедельник 19.08 в 9-30 Акция Против Поднятия Тарифов на Воду! Приглашаем журналистов
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Поросёнки и Свинарчуки тоже надеются на кресла в новом правительстве?
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Да нет уж, ребята, САМИ!
Где уж нам уж выйти замуж.
У вас там немеряно обученных кандидатур с риксосовскими дипломами Трускавецкой Акамедии. Так что рулите теперь САМИ
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Ну учитывая отсутствие необходимости создания коалиции и соглашения, то может и быстро, но вряд ли в первые дни .
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С дуру можна член сломать, так будет с правительством зебилов.
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Я о музыканте зеленском.
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Идиотская привычка порохоботов называть "дебилами" всех, кто не поддерживает шоколадного барыгу, бесит все больше и больше.
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А вы за ляшка?
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А это из за слабости ума,что то изменить
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для силы ума.
Слова что-то и из-за через дефис пишутся.
Но изменить тут уже ничего нельзя
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А мене називають порохоботом що не підтримую главзебіла.
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Тебя называют соевым, не потому что не поддерживаешь Зелю. Я 4го тоже как то не поддерживаю. А потому, что за Порося маслаешь... А это как то разные вещи....
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Прими успокоительное и не путай дебилов с зебилами
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Одно радует, что выборы прошли, и количество уменьшилось, или сегодня выходной, отдыхают.
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Это же вы малоросы учитесь играть на рояле неприродным образом как ваш ********, так что осторожней!
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немає з ким робити Коаліцію..
Вакарчук застряв у процесі"дякую"

зараз дякує райцентрам.. Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 8301
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Вже появилась єврейська народна творчість, анекдот №1:
"Тов. ЗЕ, правда, что ты владееш техникой массового гипноза? Да, Бодя, владею! 73% это подтвердят!. А ты тов. ЗЕ, больше Кашпировский или Чумак? Думаю, Бодя, что, наверное, Чумак... - ??? Когда я молчал, у меня были результаты получше.
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Анекдот №2: " Армянскоє радио спрашивают - может ли Беня стать премьером? - может, если Натаньяху соизволит его позеленить"
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Це добре.. Та й з Генеральним прокурором України треба також найшвидше визначатися..
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так от именно шо не с Юриком, а с Генпрокурором))) А уж потом Генпрокурор разберется с Юриком))
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Да, да своего "юрика"назначим. Кто там из корешей еще не при деле?
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Сакварелідзе б швиденько соєвих холуїв на сраку посадив
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Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.

Сказал, когда узнаете - о"уеете, но будет поздно. Хоть, в принципе, оно уже и сейчас поздно. Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус - Цензор.НЕТ 6737
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если будет фамилия "Порошенко" тебе полегчало бы ? От фамилии "Гройсман" не о****еваешь?
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Та забудь ты уже этого порошенку. Не угомонитесь никак. Поменяли одних мудаков на других..
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Уряд Гройсмана(яценюка-порошенко) ще 20 днів доїть Україну...
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Ну доит, и шо? А вовины евреи с беней у руля уже рукава закатали спасать страну? Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 266
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73 відсотки України не погодились з вашим"патріотичним підходом'..

і послали пєтіних попів з кононенком нафуй
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73 процента? И шо это за аргумент? Нас больше, значит мы умнее? А перед этим те, ког больше, петю привели. А до него яныка, ющенку, кучму.. Получается, большинство избирателей в украине - просто безмозглые бараны, раз за разом, десятилетиями выбирающие тех, кто их грабит. Так что этими процентами лучше особо не размахивать.
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нагадую в расєї 83% голосують за куйла, - ані умніе?
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вся новейшая история Украины это история с мудаками во главе, но все же, по моему, по крайним предводителям выводы делать рано ибо они еще и не предводители в полной мере. На настоящий момент пост президента и его офис это как то ВООБЩЕ не власть в парламентско-президентской республике. Подождем хоть годик, Петя вообще ангелом первый год был
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...вся новейшая история Украины это история с мудаками во главе,...

И во главе, и в середине, и в каждом кабинете на любом уровне. А это ж и есть народ. Нам же их не в опечатанном вагоне сюда завезли. Это и есть украинцы. Просто наиболее ушлые представители.
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- Ой , Вань, гляди какие клоуни
Рот, хоть завязочки пришей..
Ой , до чего, Вань, розмалевани
И голос, как у алкашей..

😃
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С 21 апреля прошло полтора квартала,давно надо было, а пораженки не дають.
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Спешат, как голый в баню.
Главрое потом не кивайте на папиредников, отвечайте за все сами, прибрав всю власть в свои руки.
Хотя, взяв всю власть за 2 дня ее можно и потерять за 2 дня. Ну не за 2 формально, но очень быстро.
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особливо тупим.

владу в країні неможливо ПОВНІСТЮ взяти за 2 дні..

не варто плутати демократію з "двірцевими переворотами' і окупацію після"зачистки території"
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Все это похоже не так на дворцовый переворот, как на аферу и зомбирование, начиная с Квартала где украинцев приучали к мысли, что они недоумки и кончая апофигеем в виде Слуги народа. "Мудрый " украинский народ все это "схавал" и согласился провести над собой еще один эксперимент и пройти еще один круг ада
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Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму.
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"Спешат, как голый в баню", а опиняться, як голий в кропиві.
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а чё так долго?
заготовочку уже сейчас можно...продавать с аукциона ))))
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Со сменой правителя для бедняка не меняется ничего, кроме имени господина.
Федр
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герусы, розумковы, богданы заполонили все новости. Беспрерывно раздают интервью и обещания. Понятно, пауза затянулась и ее нужно чем-то заполнять. Уже давно прошли 100 дней, а ришучи реформы и конец зубожиння все не наступают. Ну, если не считать увольнения лесничего и скорого открытия Черкасского международного аэропорта. Сразу когда посадят Петю.
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не фанат зели и кравы..но старый лис тут прав..на тему 100 дней..спецом для ждущих..
https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-nazval-unikalnyij-itog-100-dnej-zelenskogo.htm
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Старый пердун обиделся на Петра, что тот ему пансион не повысил и не пригласил протирать до штаны до смерти в каком-нибудь комитете
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Рецепт счастья в отдельно взятой стране
1.раздать всем по 100 гривен
2.Посадить Петю
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Беня уже прислал список.
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новое правительство аж на 2 дня? а в остальные дни как?
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Массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей.

Мишель де Монтень

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Щаз рошенівська ботоферма почне лити, із прямої кишки, чоколадний лікер на майбутній уряд.
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А зеленая ботоферма будет лить зеленые сопли восторга о "молодых" зелебениных дарованиях в правительстве. Которым уже точно никто не помешает осчастливить нарід
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Так їм же за це гроші дають, так само, як повіям.
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А шо?
Прозорый конкурс на министров уже прошёл?
Блин, как это я в нём не поучавствовал!
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Все конкурсы на все должности, видать, тоже прошли в стране за 2 дня где-нибудь на бениной даче
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Посмотрим, что скажет Зеля осенью. Тут уж кивает на несговорчивую Раду, которая не пр няли ни одного предложения Президента, не уволила ни одного чиновника, как уж и не придётся. И тогда новогодняя елка ждёт......
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Скорее бы уже. А то это шобло с торгашом винницким уже надоело.
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