 Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил представитель Президента в Кабинете министров, избранный народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
Он уверен, что новая Верховная Рада сформирует новую исполнительную власть в первые же дни своей работы. По его оценкам, на это хватит двух дней.
"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он. При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан
В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.
"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.
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Х... Бердянск
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Где уж нам уж выйти замуж.
У вас там немеряно обученных кандидатур с риксосовскими дипломами Трускавецкой Акамедии. Так что рулите теперь САМИ
Слова что-то и из-за через дефис пишутся.
Но изменить тут уже ничего нельзя
Вакарчук застряв у процесі"дякую"
зараз дякує райцентрам..
"Тов. ЗЕ, правда, что ты владееш техникой массового гипноза? Да, Бодя, владею! 73% это подтвердят!. А ты тов. ЗЕ, больше Кашпировский или Чумак? Думаю, Бодя, что, наверное, Чумак... - ??? Когда я молчал, у меня были результаты получше.
Сказал, когда узнаете - о"уеете, но будет поздно. Хоть, в принципе, оно уже и сейчас поздно.
і послали пєтіних попів з кононенком нафуй
И во главе, и в середине, и в каждом кабинете на любом уровне. А это ж и есть народ. Нам же их не в опечатанном вагоне сюда завезли. Это и есть украинцы. Просто наиболее ушлые представители.
тоже самое подумала.........
Вот так Порох проводил встречи с одним из главных сепаров в Украине.
Рот, хоть завязочки пришей..
Ой , до чего, Вань, розмалевани
И голос, как у алкашей..
😃
Главрое потом не кивайте на папиредников, отвечайте за все сами, прибрав всю власть в свои руки.
Хотя, взяв всю власть за 2 дня ее можно и потерять за 2 дня. Ну не за 2 формально, но очень быстро.
владу в країні неможливо ПОВНІСТЮ взяти за 2 дні..
не варто плутати демократію з "двірцевими переворотами' і окупацію після"зачистки території"
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму.
заготовочку уже сейчас можно...продавать с аукциона ))))
Федр
https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-nazval-unikalnyij-itog-100-dnej-zelenskogo.htm
1.раздать всем по 100 гривен
2.Посадить Петю
Мишель де Монтень
Прозорый конкурс на министров уже прошёл?
Блин, как это я в нём не поучавствовал!