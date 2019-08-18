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Все про:Запорожье (1539) автопробег (85) евробляхи (137)

 "Евробляхеры" провели в Запорожье автопробег против штрафов

Владельцы нерастаможенных авто на еврономерах проехались по центральному проспекту Запорожья до площади Героев Революции. Они требуют отсрочить введение штрафов за управление евробляхами до тех пор, пока Верховная Рада нового созыва не пересмотрит вопрос их растаможки.

По окончании автопробега активисты записали видеообращение с соответствующими требованиями к президенту Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сегодня все владельцы авто на иностранной регистрации оказались в ситуации, когда за управление машинами предусмотрены штрафные санкции при первой остановке патрульной полицией - 8500 гривен, при повторной остановке - 17000 гривен плюс лишение прав, конфискация авто. Также по линии ДФС предусмотрены штрафы до 170 000 гривен. Сегодня президент Зеленский озвучил, что новая Рада, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 29-го, немедленно примет закон, отсрочит введение штрафных санкций еще на три месяца. Но это произойдет не раньше 30-го числа, а с 22-го начнут вступать в силу штрафы, и водить уже нельзя", - заявил организатор акции, руководитель организации "АвтоЕвроСила Запорожье" Влад Погорелов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий

Согласно действующему законодательству, штрафные санкции против тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, должны начать действовать с 22 августа.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 г. введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Евробляхеры провели в Запорожье автопробег против штрафов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143479
 
 
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А що, провести автопробіг проти Вофкі Сцикуна євроблядям СЛАБО ? 😕
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Євробляхери взагалі найкумедніши серед зелібобів. Чекаю на черговий спалений поза шляховик.
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хороше прізвище в цього срактивіста - Погорєлов..... саме ********* на ефективне вирішення проблеми з цими мудаками
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