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Все про:газопровод (693) ОБСЕ (3729) ремонт (931) Бахмут (Артемовск) (272) СЦКК (531)

 Поврежденный оккупантами при обстрелах газопровод отремонтировали на Донбассе

В Новолуганском Бахмутского района Донецкой области отремонтировали газопровод, поврежденный в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрела со стороны ВФ РФ и их наемников. В частности, в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района были проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту поврежденного участка газопровода среднего давления", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3143478
 
 
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Хто пошкодив - хай і ремонтує, а то привчили орду.
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Ну на такие ремонты можно уложить не только бюджет Украины, но и бюджет США.
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Думаете там скажут спасибо? Хер по всей морде.
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Зебіли, нова влада прийшла, щоб забеспечити процвітання... сепарів в ордло. За ваш рахунок. "Мир, любой ценой", як ви й замовляли
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