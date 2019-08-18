 Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО

Запись с камер наблюдения в аэропорту "Борисполь" обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Цензор.НЕТ.
На эти кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он надевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта досматривает вещи, предположительно, сопровождающих его сотрудников СБУ.
Через какое-то время наркобарон оглядывается по сторонам. И, пока сотрудники СБУ заняты наведением порядка в багаже, вначале отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. А потом, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.
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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.
Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.
Се Новєкафь написав.
А представляете, если бы он побежал, когда они снимали ремни..
Еще смешнее было бы, спецслужбы гонятся,
а потом спадают штаны..
Один хватается, ползет, он берет в заложницы бабулю уборщицу.
смешно предполагать, что они действовали не по его приказу
или, наоборот, подставили своего начальника
На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся. Не было ничего зрелищного - скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Источник: https://censor.net.ua/r3143320
Я так ніколи не чухаюся на контролі ... Раз-два - все зібрала і пішла.
Як мокрі курки.
По 50 млн долларов на нос,..... и ещё начальнику 100 млн чтобы разрешил это всё.
Полная подстава.
продать землю и активы страны в офшоры, совершить побег века. В это же время население сидит и кудахтает распустив перья и ждет слушая только себя.
Да и чего СБУ досмотр устраивают досмотр как и всем? У них что нет свободного прохода, особенно во время конвоирования.
п.с. А я понял, как его поймали, во-первых, искать сразу начали в Умани, понятно почему ))
Во-вторых, он был единственный в теплой куртке с капюшоном летом ))
Сцена сыграна неплохо, дурачка ушастого бородатый сыграл как мог...есть чем жонглировать в предстоящих разбирательствах, где главным выводом будет - халатность...
Хороша служба, не зря героя дали руководителю.