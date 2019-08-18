EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  41198  240
Материалы по теме:
Все про:Борисполь (588) СБУ (13742) видеонаблюдение (146)

 Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО

Видео побега наркобарона Амоса Дов Сильвера, которого позднее задержали и депортировали в Израиль, опубликовано в интернете.

Запись с камер наблюдения в аэропорту "Борисполь" обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Цензор.НЕТ.

На эти кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он надевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта досматривает вещи, предположительно, сопровождающих его сотрудников СБУ.

Через какое-то время наркобарон оглядывается по сторонам. И, пока сотрудники СБУ заняты наведением порядка в багаже, вначале отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. А потом, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.

Также на Цензор.НЕТ: "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос. ФОТО

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3143477
 
 
 Топ комментарии
 
И почему эта "особа" была не в наручниках? Один сопровождающий международного бандита, которого куча стран ловила? Это реальный МРАК. СБУшник делает вид, шо потерял подозреваемого, даже не побежал и не дернулся, это тупая заказуха.
 показать весь комментарий
 
Кругленька сума бабла дозволяє трохи відволіктися....
 показать весь комментарий
 
Він не втік, він просто пішов - набридло йому чекати на СБУшників, котрі копирсалися в своїх трусах.. Не розумію - навіщо співробітникам СБУ, котрі займаються екстрадицією такий багаж?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
вони за 5 хвилин стали багатими клоунами )))
 показать весь комментарий
 
 
ради справедливости надо сказать, что в момент побега, конвоирам мозги трахал досмотром погранец...
 показать весь комментарий
 
"Парень, это не таможня а авиабезопасность".

Се Новєкафь написав.
 показать весь комментарий
 
Честно ждал две минуты, пока арестуют, не дождался...
 показать весь комментарий
 
 
Это сюжет для продолжения операции "Ы".
А представляете, если бы он побежал, когда они снимали ремни..
Еще смешнее было бы, спецслужбы гонятся,
а потом спадают штаны..
Один хватается, ползет, он берет в заложницы бабулю уборщицу.
 показать весь комментарий
 
 
я так понял что таможенники СБУ и в х...й не ставят устроили им полную проверку .а видели как бабка телку шмонала на заднем плане . ахахахаха а что если 3 рейса по 300 человек приехало на футбол или концерт эта тетка будет всех лапать и по карманам шастать -бредятина полная ... Драгон Тесла а тут тупо шмонают причем вручную ... фильм со Шварцем никто не видел ?
 показать весь комментарий
 
 
А какие запрещенные вещи могли быть у сотрудников СБУ на работе ? Они что в Израиль на отдых улетали ? Один 2 минуты пояс одевал, а второго только его шмотки интересовали . Глядя на это видео - у них было задание « не мешать скрыться «. И они его с честью выполнили.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, видавай тобі всі камери , щоб знав де яка стоїть і де мертві зони Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 5161 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 5161 А ти з якою метою цікавишся ?
 показать весь комментарий
 
Хто забирав ? Так він своїми ногами, ногами, ніхто не забирав.
 показать весь комментарий
 
повнв бабця підішла і промовила-ну все він втік,капнуло...
 показать весь комментарий
 
 
ещё раз напомню: это непосредственные подчинённые лейтенанта Баканова
смешно предполагать, что они действовали не по его приказу
или, наоборот, подставили своего начальника
 показать весь комментарий
 
 
Не понял... А кто рассказывал, что СБУшники шли в 10 метрах впереди???
 показать весь комментарий
 
 
Ага, меня тоже удивила вторая версия побега
 показать весь комментарий
 
 
Та дураку понятно,что заказуха.Так старательно не замечать,как он уходит и спокойно ,безразлично реагировать на "побег"-даже дурачков не смогли сыграть убедительно.
 показать весь комментарий
 
 
Существует несколько видеоверсий побега?!? Вот что писал Бутусов сегодня утром:
На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся. Не было ничего зрелищного - скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Источник: https://censor.net.ua/r3143320
 показать весь комментарий
 
 
И вот обратите внимание на уровень КОММЕНТАТОРОВ... Что хочешь вливай))) схавают все)
 показать весь комментарий
 
Прикольно,пацаны даже и не чухались, ну сбежал и хрен с ним.
 показать весь комментарий
 
 
Капець.
Я так ніколи не чухаюся на контролі ... Раз-два - все зібрала і пішла.
Як мокрі курки.
 показать весь комментарий
 
 
Сговор налицо.
По 50 млн долларов на нос,..... и ещё начальнику 100 млн чтобы разрешил это всё.

Полная подстава.
 показать весь комментарий
 
 
Не СБУшники, а работники Сэконд Хэнда
 показать весь комментарий
 
 
это какое то кекство лолки..какой там наркобарон просто тип на отдыхе гуляет без никого..та шо вы там говорите..вокруг полчища сбушников и пограничников целые взвода..они просто невидимые бойцы невидемого фронта...
 показать весь комментарий
 
Я так зрозумів що Україна втратила якогось крутелика який не просив допомоги, роботи, а робив інвестиції.
 показать весь комментарий
 
Так а где побег??? Чел просто ушел по-английски не прощаясь, это что комедия?
 показать весь комментарий
 
 
не люстрация а кострация,хороши стажи народа.
 показать весь комментарий
 
В стране в которой население не хочет думать и заниматься политикой ( с греческого управлением города) или по нашему самоуправлением. Возможно все.Забрать газ и надра
продать землю и активы страны в офшоры, совершить побег века. В это же время население сидит и кудахтает распустив перья и ждет слушая только себя.
 показать весь комментарий
 
Ох и олени... Там было грех не сбежать. Видно что лбы здоровые а мозгов наверное как у ракушки, понабирали кого попало.
Да и чего СБУ досмотр устраивают досмотр как и всем? У них что нет свободного прохода, особенно во время конвоирования.
 показать весь комментарий
 
Не хватает музыки из Деревни Дураков )))
п.с. А я понял, как его поймали, во-первых, искать сразу начали в Умани, понятно почему ))
Во-вторых, он был единственный в теплой куртке с капюшоном летом ))
 показать весь комментарий
 
Такое ощущение что сопровождали алиментщика который сам сдался... да и слово сопровождали как-то не подходит... скорей - путешествовали приятели вместе...
Сцена сыграна неплохо, дурачка ушастого бородатый сыграл как мог...есть чем жонглировать в предстоящих разбирательствах, где главным выводом будет - халатность...
Хороша служба, не зря героя дали руководителю.
 показать весь комментарий
 
Там еще сотрудники безопасности аэропорта в доле?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх