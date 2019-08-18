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 Происшествия
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Все про:Черновицкая область (339) Госпогранслужба (3417) стрельба (2494)

 По факту стрельбы по внедорожнику на границе в Черновицкой области начато служебное расследование, - ГПСУ

По факту стрельбы украинскими пограничниками по внедорожнику, который прорывался в сторону границы с Румынией, начато служебное расследование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Чтобы служебное расследование, которое проводит Государственная пограничная служба, было объективным и непредвзятым, руководитель ведомства Сергей Дейнеко принял решение о проведении такого расследования, дал четкие указания и сам лично выехал на участок, чтобы установить все обстоятельства", – отметил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину и женщину расстреляли в Чернигове, полиция задержала подозреваемых

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области украинские пограничники стрельбой по колесам остановили автомобиль, который прорывался в сторону границы с Румынией. На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства.

В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу. Отмечается, что ранение оказалось тяжелым.

Источник: https://censor.net.ua/n3143474
 
 
 Топ комментарии
 
О чем может идти спор,пошел на прорыв получи пулю в лоб!
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Офигеть...
Это все очень мотивирует пограничников к выполнению своих обязанностей.
Просто удивительно, как законодательство Украины заботится о преступниках.
Выстрел в машину с нарушителями - служебное расследование обеспеченно.
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Ты сравнил пьяных идиотов, решивших "развлечься", с пограничниками, стрелявшими по нарушителям?
Отличная параллель.
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ага, это как менты решили пострелять и убили 5-ти летнего ребёнка под Киевом...
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Ты сравнил пьяных идиотов, решивших "развлечься", с пограничниками, стрелявшими по нарушителям?
Отличная параллель.
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Офигеть...
Это все очень мотивирует пограничников к выполнению своих обязанностей.
Просто удивительно, как законодательство Украины заботится о преступниках.
Выстрел в машину с нарушителями - служебное расследование обеспеченно.
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Попереджувальний посріл забирає з каналу ствола мастило.. Всі інші кулі вже йдуть без мастила, якщо з пораненого дістануть кулю без мастила - прикордонники безсумнівно виконали вимоги Статуту та повинні бути заохочені своїм керівництвом, навіть якщо куля з мастилом не була попереджувальною, а просто не влучила в тіло порушника.. Не можна кидатися на людину з автоматом, котра виконує свої обов'язки..
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Ну таки канал ствола как и УСМ всегда сухой . масло только долбоё..бы могут не вытереть при плохом командире . пуля нагревается где то под 300 градусов какое такое масло даже у долбоё..в на пуле может остаться да ещё после попадания в тело ?
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Навіщо скільки матюччя? Якщо так вважаєш - розкажи це експертам, може й повірять..
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Потому . что есть идиоты которые не хотят понимать простую истину на масло садится пыль в результате чего то прихват то неизвлечение гильзы из патронника особенно эротично если при этом донце оторвалось. ну и изюминка раздутие ствола . Это я не в ваш адрес. вы скорее всего с оружием дела не имели .
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Я відстрілював АК-74, АКМ, ПМ та СКС - жодного разу з тими жахіттями, про котрі ви пишете я не стикався сам, і не чув про це від інших.. При цьому завжди чистив зброю з мастилом , при найменшій можливості - і вона мене жодного разу не підвела.. Не читайте нісенітниць про зброю..
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О чем может идти спор,пошел на прорыв получи пулю в лоб!
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Погранцы достойно выполняли долг и Устав.Спасибо!
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Надіюсь, що в результаті розслідування прикордонників нагородять. В противному випадку - нехай видають їм гумові кийки замість вогнепальної зброї, щоб уберегти від потужнореформованого суду.
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"По факту стрельбы по внедорожнику на границе в Черновицкой области начато служебное расследование, - ГПСУ" - на внедорожнике слуги народа ехали?
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А каковы результаты служебного расследования относительно пограничников, НЕ СТРЕЛЯВШИХ, когда ******** жириновский внаглую переправил через границу Украины бронеавтомобиль для дамбаских бандитов в 2014 году???
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Чому за фактом стрілянини, а не незаконного перетину?
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Лара, золотые твои слова! Расследовать попытку прорыва границы, виновных судить, погранцам премию и отпуск. Песику, если был, пару кил мяса.
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