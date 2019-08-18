 По факту стрельбы по внедорожнику на границе в Черновицкой области начато служебное расследование, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Чтобы служебное расследование, которое проводит Государственная пограничная служба, было объективным и непредвзятым, руководитель ведомства Сергей Дейнеко принял решение о проведении такого расследования, дал четкие указания и сам лично выехал на участок, чтобы установить все обстоятельства", – отметил Демченко.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой области украинские пограничники стрельбой по колесам остановили автомобиль, который прорывался в сторону границы с Румынией. На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства.

В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу. Отмечается, что ранение оказалось тяжелым.