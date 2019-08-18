 Мужчину и женщину расстреляли в Чернигове, полиция задержала подозреваемых

Убийство произошло вечером в субботу, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговщины.
Вечером в полицию позвонили местные жители. Они сообщили, что слышали около пешеходного моста через р. Десна выстрелы. Полиция прибыла на место и обнаружила тела мужчины и женщины.
"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.
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Открыты два уголовных производства. Первое - по ч. 3 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством). Наказание за такое преступление - от 7 до 12 лет лишения свободы.
Второе производство открыто по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Максимальная санкция наказания - пожизненное лишением свободы.
там или пистолет из ваты
или пули из воздуха
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9. За 14 лет убийств Михасевича с подачи правоохранительных органов БССР за его преступления были осуждены 14 невинных человек. Один из них расстрелян, другой в местах лишения свободы ослеп.
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https://gazetaby.com/post/10-shokiruyushhix-faktov-v-dele-vitebskogo-manyaka-mixasevicha/32594/
Виноваты ли расстрелянные за взрыв в минском метро?
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"В марте этого года два человека были казнены по обвинению в организации взрыва на станции метро в Минске, но некоторые полагают, что их вынудили признаться в том, чего они не совершали, а взрыв был делом рук белорусских спецслужб."
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https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120730_belarus_bombing_questions
Как помню, по взрыву в метро уж очень всё быстро сверстали и быстро расстреляли, а все материалы дела уничтожены...