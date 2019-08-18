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Все про:Нацполиция (9928) стрельба (2494) убийство (5311) Чернигов (421)

 Мужчину и женщину расстреляли в Чернигове, полиция задержала подозреваемых

Полиция в Чернигове задержала подозреваемых в двойном убийстве. Двое вооруженных мужчин ехали на автомобиле, принадлежавшем убитым.

Убийство произошло вечером в субботу, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговщины.

Вечером в полицию позвонили местные жители. Они сообщили, что слышали около пешеходного моста через р. Десна выстрелы. Полиция прибыла на место и обнаружила тела мужчины и женщины.

"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина в Черновцах до смерти забил сожительницу, ему грозит 10 лет тюрьмы

Открыты два уголовных производства. Первое - по ч. 3 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством). Наказание за такое преступление - от 7 до 12 лет лишения свободы.

Второе производство открыто по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Максимальная санкция наказания - пожизненное лишением свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3143473
 
   
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этого не может быть, задержали
там или пистолет из ваты
или пули из воздуха
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Это значит какие-то два глубоко больных идиотией персонажа. Убить, выбросить из машины тела, сесть и поехать... No comments..
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ага типа Бони и Клайд по черниговски !!!
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жаль що вбили а то би їх притягнули за провокацію а бандитів би відпустили з вибаченнями може вони мажори або памощнікі діпутатів
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10 шокирующих фактов в деле «витебского маньяка» Михасевича
...
9. За 14 лет убийств Михасевича с подачи правоохранительных органов БССР за его преступления были осуждены 14 невинных человек. Один из них расстрелян, другой в местах лишения свободы ослеп.
...
https://gazetaby.com/post/10-shokiruyushhix-faktov-v-dele-vitebskogo-manyaka-mixasevicha/32594/

Виноваты ли расстрелянные за взрыв в минском метро?
...
"В марте этого года два человека были казнены по обвинению в организации взрыва на станции метро в Минске, но некоторые полагают, что их вынудили признаться в том, чего они не совершали, а взрыв был делом рук белорусских спецслужб."
...
https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120730_belarus_bombing_questions

Как помню, по взрыву в метро уж очень всё быстро сверстали и быстро расстреляли, а все материалы дела уничтожены...
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Чеиез год, по закону народного депутата от БЮТ Надежды Савченко, отпустят. Главное, чтобы Юля цену на картоху в два раза снизила, а то эпоха бедности закончилась, а квартплата в Черкассах при бьютовском Бондаренко выросла в 2,5 раза вместе с ценами на картошку.
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Сидор, бульба в этом году везде дорогая и без БЮТ.
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