EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  493  3
Все про:стрельба (2494) Сумщина (686)

 Пьяный 24-летний киевлянин после конфликта выстрелил в шею посетителю кафе на Сумщине

В Сумской области в кафе 24-летний киевлянин во время конфликта с другим посетителем ранил того из травматического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

"ЧП произошло в ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе города Ахтырка. Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в шею оппонента", - рассказала Биганова.

По ее информации, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, но благодаря принятым розыскным мероприятиям полицейские задержали его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный дебошир стрелял в потолок в киевском пабе. ФОТОрепортаж

Злоумышленник оказался 24-летним жителем Киева, который приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, за что полицейскими был составлен соответствующий административный протокол. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3143472
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нічого собі ***********
В нас певно діє радянський кримінальний кодекс.
 показать весь комментарий
 
Давайте этим дебилам ещё закон про оружие. Тут, ****, вообще людей не останется.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх