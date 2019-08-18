 Оккупанты с полуночи 4 раза обстреливали украинских военнослужащих

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что ночью после полуночи из стрелкового оружия были обстреляны защитники с.Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Утром со стороны с.Ужовка (бывшее Ленинское) на неподконтрольной территории боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов украинские позиции у с.Водяное Новоазовского района, а затем из стрелкового оружия – позиции у с.Лебединское Волновахского района.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков: Быстро закончить войну на Донбассе не получится

Также утром из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил у поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. "С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", - подчеркнул Гуцуляк.